Help us build our studios!

One square foot of ceiling tiles
$6
One square foot of new studio flooring
$12
One 4' by 8' plywood piece
$38
One can of paint
$40
144 square feet of anti-fatigue foam mats (subfloor)
$100
One viewing window (for parents to observe dance classes)
$140
One interior door
$150
One roll of floor vinyl (provides traction for dancers)
$165
32 square feet of new studio flooring
$384
4800 foam blocks (to make sprung dance floors)
$1,000
One 6’ by 10’ mirror with installation
$1,200
Glass door to lobby
$1,500
Add a donation for Kentucky McTeggart Irish Dancers Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!