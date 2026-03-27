Hopewell Humane Society

Hosted by

Hopewell Humane Society

About this raffle

Help Us Name Our Newest Rescues 🐾💕 Kitten Naming Raffle

🐾 $2 – Name a Kitten (1 Entry)
$2

One Name, One Kitten, One Entry

🐾 $5 – Better Odds Bundle (3 Entries)
$5

One Name, One Kitten, Three Entries

🐾 $15 – Kitten Super Fan (10 Entries)
$15

One Name, One Kitten, Ten Entries

🐾 $30 – VIP Kitten Club (20 Entries)
$30

Includes 20 total entries automatically divided between all four kittens (5 entries per kitten: Princess, Twins, and Void).

You may submit one name per kitten (up to 4 names total).

Each kitten’s name will be drawn separately.

If your name is selected for one kitten, it does not carry over or guarantee selection for any other kitten.

Add a donation for Hopewell Humane Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!