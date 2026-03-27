Help Us Name Our Newest Rescues 🐾💕 Kitten Naming Raffle

Hosted by
About this raffle
One Name, One Kitten, One Entry
One Name, One Kitten, Three Entries
One Name, One Kitten, Ten Entries
Includes 20 total entries automatically divided between all four kittens (5 entries per kitten: Princess, Twins, and Void).
You may submit one name per kitten (up to 4 names total).
Each kitten’s name will be drawn separately.
If your name is selected for one kitten, it does not carry over or guarantee selection for any other kitten.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!