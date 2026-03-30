Helping HART's 4th Annual Hamptons Summer Soiree Fundraising Gala

Hosted by
About this event
Several live mentions, social media recognition, logo on advertising & event materials, priority sponsorship opportunity for 2027, opportunity to purchase additional tickets at a discounted rate
Several live mentions, social media recognition, logo on advertising & event materials, priority sponsorship opportunity for 2027, opportunity to purchase additional tickets at a discounted rate
Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027
Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027
Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027
Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!