Helping Hart Inc

Hosted by

Helping Hart Inc

About this event

Helping HART's 4th Annual Hamptons Summer Soiree Fundraising Gala

2000 Grand Lakes Ave

Bakersfield, CA 93311, USA

Dinner Sponsor
$5,000

Several live mentions, social media recognition, logo on advertising & event materials, priority sponsorship opportunity for 2027, opportunity to purchase additional tickets at a discounted rate

Emcee/Auctioneer Sponsor
$5,000

Several live mentions, social media recognition, logo on advertising & event materials, priority sponsorship opportunity for 2027, opportunity to purchase additional tickets at a discounted rate

Firearms Sponsor
$3,500

Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027

Gun Safe Sponsor
$3,000

Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027

Dessert Sponsor
$3,000

Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027

Entertainment Sponsor
$2,500

Display opportunity, social media recognition, logo on advertising & event materials, Priority sponsorship opportunity for 2027

Table of 10
$1,500
Single Ticket
$160
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