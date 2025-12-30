HeRise Growth Center Inc

Offered by

HeRise Growth Center Inc

About the memberships

HeRise Hypothermia Transitional Housing Sponsor

I stand With My community
$25

No expiration

IMPACT

-Hygiene Kit for 1 man or Breakfast for 1 person

Daily Dignity Sponsor
$150

No expiration

IMPACT

-Sponsor one full day of the housing, meals, and supervision

-Keeps a man safe, Housed, and supported for 24 hours


STRATEGIC VALUE

-Immediate impact acknowledgement

-Shareable donor badge

Bridge Builder Sponsor
$1,500

No expiration

IMPACT

-Covers 7-10 days of housing during transition periods

-Helps fill short term funding gaps


SPONSOR VALUE

-Public Thank-you recognition

-Impact snapshot

Stabilization Sponsor
$3,000

No expiration

IMPACT

-Covers 10-20 days of housing and stabilization services

-Helps prevent homelessness, relapse, or reincarceration


STRATEGIC VALUE

-Sponsor recognition listing

-Digital impact certificate

-Monthly updates on program progress

Unit Sponsor
$12,000

No expiration

IMPACT

-Sponsors one private or shared units Secure for up to 60 days

-Enables focused stabilization and employment readiness


STRATEGIC VALUES

-Unit naming recognition

-Semi-annual impact reporting

-Partner acknowledgement at HeRise events

Bed Sponsor
$7,500

No expiration

IMPACT

-Sponsor one dedicated bed for 30-45 days

-Provides immediate stabilization and housing continuity


STRATEGIC VALUE

-Business recognition on sponsor wall & website

-Quarterly impact updates

-Community investment visibility

Anchor Partner
$30,000

No expiration

IMPACT

-Sponsors 2-3 men for up to 90 days

-Covers housing, utilities, case coordination, and workforce navigation


STRATEGIC VALUE

-Named Anchor Partner recognition

-Annual impact summary & outcome report

-Logo placement on HeRise materials (digital+print)

-Priority placement access for agency referrals

Add a donation for HeRise Growth Center Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!