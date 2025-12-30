HeRise Hypothermia Transitional Housing Sponsor

Offered by
About the memberships
No expiration
IMPACT
-Hygiene Kit for 1 man or Breakfast for 1 person
No expiration
IMPACT
-Sponsor one full day of the housing, meals, and supervision
-Keeps a man safe, Housed, and supported for 24 hours
STRATEGIC VALUE
-Immediate impact acknowledgement
-Shareable donor badge
No expiration
IMPACT
-Covers 7-10 days of housing during transition periods
-Helps fill short term funding gaps
SPONSOR VALUE
-Public Thank-you recognition
-Impact snapshot
No expiration
IMPACT
-Covers 10-20 days of housing and stabilization services
-Helps prevent homelessness, relapse, or reincarceration
STRATEGIC VALUE
-Sponsor recognition listing
-Digital impact certificate
-Monthly updates on program progress
No expiration
IMPACT
-Sponsors one private or shared units Secure for up to 60 days
-Enables focused stabilization and employment readiness
STRATEGIC VALUES
-Unit naming recognition
-Semi-annual impact reporting
-Partner acknowledgement at HeRise events
No expiration
IMPACT
-Sponsor one dedicated bed for 30-45 days
-Provides immediate stabilization and housing continuity
STRATEGIC VALUE
-Business recognition on sponsor wall & website
-Quarterly impact updates
-Community investment visibility
No expiration
IMPACT
-Sponsors 2-3 men for up to 90 days
-Covers housing, utilities, case coordination, and workforce navigation
STRATEGIC VALUE
-Named Anchor Partner recognition
-Annual impact summary & outcome report
-Logo placement on HeRise materials (digital+print)
-Priority placement access for agency referrals
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!