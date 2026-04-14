San José-Evergreen Community College District Foundation

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About this event

Heritage and Heart

San José City College Theatre

General Admission
Free

Opening Date

Thursday, April 23, 2026

7:00 to 9:00 PM

Student Admission
Free

Opening Date

Thursday, April 23, 2026

7:00 to 9:00 PM

Senior Admission
Free

Opening Date

Thursday, April 23, 2026

7:00 to 9:00 PM

General Admission
$10

Friday, April 24, 2026

7:00 to 9:00 PM

Student Admission
$5

Friday, April 24, 2026

7:00 to 9:00 PM

Senior Admission
$5

Friday, April 24, 2026

7:00 to 9:00 PM

General Admission
$10

Saturday, April 25, 2026

2:00 to 4:00 PM

Student Admission
$5

Saturday, April 25, 2026

2:00 to 4:00 PM

Senior Admission
$5

Saturday, April 25, 2026

2:00 to 4:00 PM

General Admission
$10

Saturday, April 25, 2026

7:00 to 9:00 PM

Student Admission
$5

Saturday, April 25, 2026

7:00 to 9:00 PM

Senior Admission
$5

Saturday, April 25, 2026

7:00 to 9:00 PM

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