Les Dames d'Escoffier Philadelphia

Hosted by

Les Dames d'Escoffier Philadelphia

About this event

Heritage Dinner Sponsorship - 2026

5001 Grant Ave

Philadelphia, PA 19114, USA

Platinum
$10,000

8 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Marketing Materials and Banners at Heritage Dinner, Full Page Ad (Front or Back) in Program Booklet, all other tier benefits included

Gold Sponsorship
$5,000

6 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Recognition during Dinner Opening Remarks, Name & Logo on LDEP website with link to your website, Large Name & Logo on Signage and Press release, Full Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".

Silver Sponsorship
$3,000

4 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Recognition during Opening Remarks, Medium Name & Logo on Signage and Press Releases, Full Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".

Bronze Sponsorship
$1,000

2 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Recognition during Dinner Opening Remarks, Name & Logo on LDEP Website with Link to your Website, Name & Logo on Signage and Press Releases, 1/2 Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".

Copper Sponsorship
$500

One Complimentary Dinner Ticket with Reserved Seating, Name & Logo on LDEP Website with Link to your Website, Name & Logo in one Post-Dinner Member Communication, 1/4 Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".

Back Cover Page Ad
$1,500

5.5"wide x 8.5"high

(5.75" x 8.75") with bleed

Interior Full Page Ad
$1,000

5.5" wide x 8.5"high

(5.75" x 8.75") with bleed

Interior Half Page Ad
$500

5.5" wide x 4.25" high

(5.75 x 4.50) with bleed

Interior Quarter Page Ad
$250

2.75" wide x 4.25" high

(3" x 4.5") with bleed

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