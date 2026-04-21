Heritage Dinner Sponsorship - 2026

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About this event
8 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Marketing Materials and Banners at Heritage Dinner, Full Page Ad (Front or Back) in Program Booklet, all other tier benefits included
6 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Recognition during Dinner Opening Remarks, Name & Logo on LDEP website with link to your website, Large Name & Logo on Signage and Press release, Full Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".
4 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Recognition during Opening Remarks, Medium Name & Logo on Signage and Press Releases, Full Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".
2 Complimentary Dinner Tickets with Reserved Seating, Recognition during Dinner Opening Remarks, Name & Logo on LDEP Website with Link to your Website, Name & Logo on Signage and Press Releases, 1/2 Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".
One Complimentary Dinner Ticket with Reserved Seating, Name & Logo on LDEP Website with Link to your Website, Name & Logo in one Post-Dinner Member Communication, 1/4 Page Ad in Program Booklet, and one signed, advance copy of Rose Beranbaum's new memoir, "Ma Vie en Rose (My Sweet Life)".
5.5"wide x 8.5"high
(5.75" x 8.75") with bleed
5.5" wide x 8.5"high
(5.75" x 8.75") with bleed
5.5" wide x 4.25" high
(5.75 x 4.50) with bleed
2.75" wide x 4.25" high
(3" x 4.5") with bleed
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