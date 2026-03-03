Allegiance Ranch And Equine Rescue Inc

Hosted by

Allegiance Ranch And Equine Rescue Inc

About this event

Heroes & Horses Golf Classic Benefiting Allegiance Ranch

16011 Grant St

Thornton, CO 80023, USA

Title Sponsor
$10,000

1 Available

Includes:

• 2 Topgolf Bays (12 players)
• Event naming recognition
• Premier logo placement on signage
• Website & marketing visibility
• Social media recognition
• Swag bag inclusion opportunity

Presenting Sponsor
$5,000

Includes:

• 1 Topgolf Bay (6 players)
• Prominent logo placement
• Branded bay signage
• Website recognition
• Social media mentions

Gold Sponsor
$2,500

Includes:

• 3 player entries
• Logo on sponsor board
• Bay signage
• Website recognition

Bay Sponsor
$1,500

ncludes:

• 2 player entries
• Branded bay signage
• Website recognition

Contest Sponsor
$1,000

Includes:

• Recognition at featured contest
• Logo on signage

Individual Player
$150

Includes

• Topgolf play
• Buffet lunch
• Soft drinks
• Access to raffle & silent auction



Team Bay (6 Players)
$750

Reserve a private Topgolf bay for your team of 6 players.

Perfect for:

• businesses
• friend groups
• families

Includes lunch and event access..

Spectator Ticket
$75

Not playing golf?

Join us for lunch, community, and the raffle/auction while supporting Allegiance Ranch.

Includes:

• buffet lunch
• drinks
• event access

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