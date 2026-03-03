Heroes & Horses Golf Classic Benefiting Allegiance Ranch

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About this event
1 Available
Includes:
• 2 Topgolf Bays (12 players)
• Event naming recognition
• Premier logo placement on signage
• Website & marketing visibility
• Social media recognition
• Swag bag inclusion opportunity
Includes:
• 1 Topgolf Bay (6 players)
• Prominent logo placement
• Branded bay signage
• Website recognition
• Social media mentions
Includes:
• 3 player entries
• Logo on sponsor board
• Bay signage
• Website recognition
ncludes:
• 2 player entries
• Branded bay signage
• Website recognition
Includes:
• Recognition at featured contest
• Logo on signage
Includes
• Topgolf play
• Buffet lunch
• Soft drinks
• Access to raffle & silent auction
Reserve a private Topgolf bay for your team of 6 players.
Perfect for:
• businesses
• friend groups
• families
Includes lunch and event access..
Not playing golf?
Join us for lunch, community, and the raffle/auction while supporting Allegiance Ranch.
Includes:
• buffet lunch
• drinks
• event access
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