Heroes Of The Metro East's Memberships

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly
For as little as $20. per month you can not only showcase your support for our local heroes, you'll also be listed as a resource on our webpage, get access to our digital assets and get invited to member only networking events.
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
*SAVE $40. when you pay annually*
For $200 per year you can not only showcase your support for our local heroes, you'll also be listed as a resource on our webpage, get access to our digital assets and get invited to member only networking events.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing