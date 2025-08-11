Heroes Of The Metro East's Memberships

Monthly Memberhip
$20

rate.item.membershipRenewalInfo.monthly

For as little as $20. per month you can not only showcase your support for our local heroes, you'll also be listed as a resource on our webpage, get access to our digital assets and get invited to member only networking events.

Annual Membership
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

*SAVE $40. when you pay annually*

For $200 per year you can not only showcase your support for our local heroes, you'll also be listed as a resource on our webpage, get access to our digital assets and get invited to member only networking events.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing