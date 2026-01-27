Harvard Educational Recreational Softball

Harvard Educational Recreational Softball

H.E.R.S. Snack Shack

Soda 👇More Details item
$2

Options:

Coke

Diet Coke

Pepsi

Mountain Dew

Root Beer

Orange Soda

Sprite/7up

Baja Blast

Dr Pepper

Gatorade 👇More Details item
$3

Options:

Red Gatorade

Dark Blue Gatorade

Light Blue Gatorade

Yellow Gatorade

Orange Gatorade

White Gatorade

Teal Gatorade

Water or Capri Sun item
Water or Capri Sun
$1
Popcorn item
Popcorn
$2
Chocolate 👇More Details item
Chocolate 👇More Details
$3

Options:

Peanut M&M

M&M

Twix

KitKat

Reese's

Hershey's C&C

Snickers

Hot Dog item
Hot Dog
$2
Pretzel item
Pretzel
$3
Add Cheese item
Add Cheese
$1
Chips 👇More Details item
Chips 👇More Details
$1

Options:

Hot Cheetos

Cheetos

Takis

Cheez-Its

Pirate's Booty

Ruffles Original

BBQ

Sour Cream & Onion

Chex Mix

Sunflower Seeds

Sun Chips

Nutella item
Nutella
$2
Candy (Option 1) 👇More Details item
Candy (Option 1) 👇More Details
$2

Options:

Airhead Xtreme

Nerd Clusters

Skittles

Sour Skittles

Baby Bottle Pop

Gum

Candy (Option 2) 👇More Details item
Candy (Option 2) 👇More Details
$1

Options:

Airheads

Ring Pop

Fruit Snack

Gushers

Pelone

Icee or Feeze Pop item
Icee or Feeze Pop
$1
Ice Cream Sandwich item
Ice Cream Sandwich
$2
Fruit Cup, GoGo Squeeze, or Gogurt item
Fruit Cup, GoGo Squeeze, or Gogurt
$1
Headband item
Headband
$5
Hair tie or Scrunchie item
Hair tie or Scrunchie
$3

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!