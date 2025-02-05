Hosted by

UNC Healthcare Executive Student Association

About this event

Sales closed

HESA's Silent Auction

Pick-up location

460 W Franklin St, Chapel Hill, NC 27516, USA

ComedyWorx item
ComedyWorx
$30

Starting bid

Independent improv & sketch-comedy club offering a wide choice of beers & a snack bar in Raleigh, NC. Offer includes 4 tickets. Market Value: $60
Cape Fear River Adventures item
Cape Fear River Adventures
$40

Starting bid

Canoe & kayak rental service in Lillington, NC. Offer includes one canoe or tandem kayak 2-hour rental gift certificate. Market Value: $60
TITLE Boxing Club Raleigh item
TITLE Boxing Club Raleigh
$100

Starting bid

Boxing gym offering full-body workouts in a welcoming environment. Offer includes one free month of membership (email to winner). Market Value: $140
North Carolina Symphony item
North Carolina Symphony
$100

Starting bid

The North Carolina Symphony is based in Raleigh, NC with sixty-six full-time musicians. The orchestra performs in Meymandi Concert Hall. Offer includes 2 ticket vouchers for classical/pops concerts in Raleigh, NC. Market Value: $140
Bright Black Gospel Candle item
Bright Black Gospel Candle
$10

Starting bid

Bright Black uses scent storytelling to celebrate Black culture, crafting high-quality, hand-poured candles that reflect the richness, resilience, and brilliance of the Black experience. Offer includes a 10oz Black, matte Gospel candle with 70-80 hours of burn time. Market Value: $32
SPENGA item
SPENGA
$100

Starting bid

Fitness gym featuring 60-minute workouts with spin classes, strength training, and yoga. Offer includes one month of unlimited SPENGA classes, a water bottle, and a towel. Market Value: $170
Wines for Humanity #1 item
Wines for Humanity #1
$100

Starting bid

Wines for Humanity donates between 9%-12.5% of the revenue from a Tasting and the Host can choose the non-profit of their choice. Offer includes a wine tasting certificate for up to 18 attendees. Market Value: $250
Wines for Humanity #2 item
Wines for Humanity #2
$100

Starting bid

Wines for Humanity donates between 9%-12.5% of the revenue from a Tasting and the Host can choose the non-profit of their choice. Offer includes a wine tasting certificate for up to 18 attendees. Market Value: $250
Local 506 item
Local 506
$30

Starting bid

Intimate live-music venue & bar hosting local & touring rock bands for an all-ages audience in Chapel Hill, NC. Offer includes a gift certificate for 2 tickets. Market Value: $60
Stretch Zone item
Stretch Zone
$60

Starting bid

While traditional stretching methods attempt to make you more “flexible,” Stretch Zone works to adjust the stretch reflex, gradually increasing your active range of motion. Offer includes a gift certificate for 3 sessions (Cary location only). Market Value: $150
Starbucks #1 item
Starbucks #1 item
Starbucks #1
$35

Starting bid

Offer includes a bag of coffee, a mermaid cup, and a black cup. Market Value: $62.90
Starbucks #2 item
Starbucks #2 item
Starbucks #2
$28

Starting bid

Offer includes a bag of coffee, a yellow cup, and a light purple cup. Market Value: $54.90
Starbucks #3 item
Starbucks #3 item
Starbucks #3
$35

Starting bid

Offer includes a bag of coffee, a pink cup, and a red cup. Market Value: $64.90
Starbucks #4 item
Starbucks #4 item
Starbucks #4
$40

Starting bid

Offer includes a bag of coffee, a blue cup, and a red cup. Market Value: $69.90
U.S. National Whitewater Center item
U.S. National Whitewater Center
$100

Starting bid

Recreation grounds with whitewater rafting, canoeing, kayaking, rappelling, rock climbing & more in Charlotte, NC. Offer includes 2 day passes. Market Value: $158
Oak Haus Facial Aesthetics #1 item
Oak Haus Facial Aesthetics #1 item
Oak Haus Facial Aesthetics #1
$170

Starting bid

Boutique medical spa in Chapel Hill, NC, specializing in personalized injectable and skincare treatments to enhance natural beauty. Offer includes a skincare basket with SkinMedica. Market Value: $300
Oak Haus Facial Aesthetics #2 item
Oak Haus Facial Aesthetics #2
$600

Starting bid

Boutique medical spa in Chapel Hill, NC, specializing in personalized injectable and skincare treatments to enhance natural beauty. Offer includes a facial treatment and 60 units of Botox. Market Value: $1,000
UNC Ticket Office: Women's Basketball Game - Virginia vs UNC item
UNC Ticket Office: Women's Basketball Game - Virginia vs UNC
$15

Starting bid

Offer includes 2 tickets to the Virginia vs UNC Women's basketball game at UNC on March 2 at 2:00pm. Market Value: $30
Midtown Yoga item
Midtown Yoga
$100

Starting bid

A variety of hot and warm yoga classes, including strength, core, and unwind formats, at their studio on University Drive. Offer includes a gift card for 10 class pack. Market Value: $199
North Carolina Zoo item
North Carolina Zoo
$75

Starting bid

Located in Asheboro, the world’s largest natural habitat zoo, home to over 1,700 animals representing Africa and North America, with a strong focus on conservation and education. Offer includes a family membership (for 2 adults & children). Market Value: $109
Bechtler Museum of Modern Art item
Bechtler Museum of Modern Art
$20

Starting bid

Located in Charlotte, North Carolina, it is a dynamic cultural institution showcasing mid-20th-century modern art, featuring works by iconic artists such as Picasso, Calder, Warhol, and Miró. Offer includes 4 guest passes. Market value: $40
Carolina Hurricanes item
Carolina Hurricanes
$5

Starting bid

Exclusive signed photo of fan-favorite Hurricanes defenseman Jalen Chatfield. Offer includes a Jalen Chatfield autographed photo. Market value: $10
Pinot’s Palette item
Pinot’s Palette item
Pinot’s Palette
$15

Starting bid

Paint-and-sip studio offering fun, instructor-led painting events where guests can enjoy wine and unleash their creativity. Offer includes a painting. Market Value: $30
Synergy Fitness For Her item
Synergy Fitness For Her
$65

Starting bid

A women-focused gym offering a supportive community, personalized training, and a variety of fitness classes to help members achieve their health and wellness goals. Offer includes 1 a month unlimited membership. Market Value: $150
Topgolf item
Topgolf
$55

Starting bid

A high-energy entertainment experience with interactive golf games, great food, and a fun atmosphere for all skill levels. Offer includes two $50 off gameplay gift certificates. Market Value: $100
Carolina Brewery item
Carolina Brewery
$50

Starting bid

One of the state's oldest breweries, known for its handcrafted beers and signature dry rubs, offering bold, Southern-inspired flavors. Offer includes dry rubs, sauces, and $50 gift card. Market Value: $75
Ultimate Night Out Package item
Ultimate Night Out Package
$110

Starting bid

Experience the ultimate night out with movies, games, and entertainment for an unforgettable evening of fun! Offer includes: 1) $50 gift card for Silverspot Cinema 2) $25 e-gift card for Pins Bar 3) $100 e-gift card for Partee Shack (emailed to winner) Market Value: $175
The Foodie Package item
The Foodie Package
$80

Starting bid

Indulge in the ultimate foodie experience with delicious bites and sweet treats from some of your favorite spots! Offer includes: 1) $25 e-gift card for Shake Shack (emailed to winner) 2) $50 gift card for Cheesecake Factory 3) $20 e-gift card for Simons Says Dip This (emailed to winner) 4) $50 e-gift card for Eastcut Sandwich Bar (emailed to winner) 5) Two $10 gift cards for Nautical Bowls in Cary Location Market Value: $165
Artistic Escape #1 Package item
Artistic Escape #1 Package
$120

Starting bid

Unleash your creativity and enjoy a vibrant artistic escape filled with painting, performances, and hands-on fun! Offer includes: 1) $37 gift certificate for Pinot's Palette 2) 2 tickets to an upcoming event at Carolina Performing Arts 3) $80 gift certificate for Wine & Design 4) $40 gift certificate for Paint Your Pot Market Value: $237
Artistic Escape #2 Package item
Artistic Escape #2 Package
$135

Starting bid

Embrace your artistic side with a creative experience featuring pottery, painting, live jazz, and DIY projects for a fun-filled day! Offer includes: 1) Gift certificate for painting two 10 oz mugs at Glazed Expectations 2) $80 gift certificate for Wine & Design 3) Two tickets to a show at Sharp 9 Gallery Jazz Club (emailed to winner) 4) $25 gift certificate for Nailed It DIY Studio Market Value: $205
Books & Brews #1 Package item
Books & Brews #1 Package
$85

Starting bid

Enjoy the perfect blend of books and brews with a collection of great reads, a cozy tote, and delicious drinks for a relaxing experience! Offer includes: 1) $25 gift card for Golden Fig Books 2) Canvas tote of books from Quail Ridge Books 3) $30 gift card for Nectar Cafe and ceramic mug Market Value: $140
Books & Brews #2 Package item
Books & Brews #2 Package
$60

Starting bid

Savor the perfect combination of books, coffee, and cozy vibes with a curated selection of local favorites for your next relaxing day out! Offer includes: 1) $20 gift card for Flyleaf Books 2) $25 gift card, 16oz travel mug, & 8oz of ground coffee from Foster Street Coffee Market Value: $85
Family Fun Package item
Family Fun Package
$220

Starting bid

Create unforgettable family memories with thrilling activities, delicious meals, and outdoor fun for all ages! Offer includes: 1) Extreme Air Party Package gift certificate for Big Air 2) 2 passes to a raptor trail at Carolina Raptor Center 3) Family pack gift certificate for City BBQ 3) Two $10 gift cards for Nautical Bowls in Cary Location Market Value: $471
Comedy & Cocktails item
Comedy & Cocktails
$155

Starting bid

Laugh, sip, and unwind with an evening of comedy, cocktails, and fun for the perfect night out with family or friends! Offer includes: 1) Admission for up to 6 people at any show at Goodnights Comedy Club 2) Swag bag w/ $20 gift card from Might As Well 3) $50 gift card for Velvet Hippo 4) Gift certificate for wine flights for up to 2 people at Cloer Family Vineyards Market Value: $275
A Culinary Journey Package item
A Culinary Journey Package
$165

Starting bid

Embark on a culinary journey with expert training and delicious treats to enhance your cooking skills and savor fresh flavors! Offer includes: 1) Season to Taste Essential Series on Demand - Years' worth of culinary training through 12 online modules (emailed to winner) 2) Two $20 gift cards for Boulted Bread Market Value: $390
The Trend-Setter item
The Trend-Setter
$45

Starting bid

Step up your style with trendy finds and unique pieces from local favorites to elevate your wardrobe! Offer includes: 1) $25 gift card for Chapel Hill Sportswear 2) $50 gift card for Rumors Thrift Shop Market Value: $75
Sophie Rojas Sourdough Loafs
$25

Starting bid

Offer includes 4 sourdough loafs and 1 sourdough starter. Market Value: $35
Michael Jenson Dungeons & Dragons
$40

Starting bid

Offer includes a Dungeons & Dragons session with snacks. Bring up to 4 players. Winner will coordinate with Michael Jenson via email: [email protected]. Market Value: $25
Lauren Couri Girls Night Basket
$35

Starting bid

Offer includes a girls night basket. Market Value: $50
Adelaide & Andrea Zinc House Wine Tasting
$35

Starting bid

Offer includes a wine tasting gift card to Zinc House Winery. Winner will receive gift card via email from Adelaide & Andrea. Market Value: $50
Briana Pistone Mystery Books
$20

Starting bid

Offer includes a collection of mystery books. Market Value: $40
Dinner with Jeffrey Simms #1
$10

Starting bid

Dinner at a local restaurant with Jeffrey Simms and 5 other students. Market Value: $20
Dinner with Jeffrey Simms #2
$10

Starting bid

Dinner at a local restaurant with Jeffrey Simms and 5 other students. Market Value: $20
Dinner with Jeffrey Simms #3
$10

Starting bid

Dinner at a local restaurant with Jeffrey Simms and 5 other students. Market Value: $20
Dinner with Jeffrey Simms #4
$10

Starting bid

Dinner at a local restaurant with Jeffrey Simms and 5 other students. Market Value: $20
Dinner with Jeffrey Simms #5
$10

Starting bid

Dinner at a local restaurant with Jeffrey Simms and 5 other students. Market Value: $20
Dinner with Jeffrey Simms #6
$10

Starting bid

Dinner at a local restaurant with Jeffrey Simms and 5 other students. Market Value: $20

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!