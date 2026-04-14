Medina Academy Arena

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Medina Academy Arena

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Heya Fit Memberships

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$25

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Valid for one time visit ONLY


Choose one of these classes :


Sundays: 8-9 AM

Mondays/Wednesdays : 2-3 PM

Tuesdays/Thursdays : 7-8 PM


Available until Dec 31
Starter
$80

Renews monthly

1x Weekly

Choose one of these classes :


Sundays: 8-9 AM

Mondays/Wednesdays : 2-3 PM

Tuesdays/Thursdays : 7-8 PM

Available until Dec 31
Strong
$120

Renews monthly

2 x weekly


Choose 2 days of :

Sundays: 8-9 AM

Mondays/Wednesdays : 2-3 PM

Tuesdays/Thursdays : 7-8 PM

Available until Dec 31
Unlimited (Best Value)
$160

Renews monthly

Unlimited


Class schedules :

Sundays: 8-9 AM

Mondays/Wednesdays : 2-3 PM

Tuesdays/Thursdays : 7-8 PM

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