HH'Art Silent Auction 2025

30 Atlanta St SE, Marietta, GA 30060, USA

Set of Hurricanes | Crawford Street Designs item
Set of Hurricanes | Crawford Street Designs
$20

Tanner Huber & Erin Ertlschweiger - Class: Frame (KA) | Fair Market value: $40
Beaded Hurricane | Crawford Street Designs item
Beaded Hurricane | Crawford Street Designs
$10

Tanner Huber & Erin Ertlschweiger - Class: Frame (KA) | Fair Market value: $20
Beacon Lamp | Crawford Street Design item
Beacon Lamp | Crawford Street Design
$15

Class: Frame (KA) | 27" x 12" (diameter - shade) | Fair Market value: $40
Beaded Lamp | Crawford Street Designs item
Beaded Lamp | Crawford Street Designs
$30

Tanner Huber & Erin Ertlschweiger - Class: Frame (KA) | Fair Market Value: $80
Study of the Leaf | Crawford Street Design item
Study of the Leaf | Crawford Street Design
$80

Large textured 3d art | Tanner Huber & Erin Ertlschweiger - Class: Frame (KA) | Fair Market Value: $250
Night on the Hill | Crawford Street Design item
Night on the Hill | Crawford Street Design
$20

Class: Frame (KA) | Small tile mosaic art | 8" x 10.5" Framed | Fair Market value: $50
The Hills | Crawford Street Design item
The Hills | Crawford Street Design
$60

Class: Frame (KA) | Large tile mosaic art | 21" x 28" Framed | Fair Market value: $175
Buds item
Buds
$40

Class: Frame (KA) | Textured, 3d art | 24" x 16" | Fair Market value: $125
Art on the Half Shell | Anna Green + Ms.Pearson's Class item
Art on the Half Shell | Anna Green + Ms.Pearson's Class
$80

Acrylic Paint on Oyster Shells | 18.25" x 18.25" x 4" Framed | Fair Market Value: $250
Dragon's Wall | Suzanne Dent + Pivato's Class item
Dragon's Wall | Suzanne Dent + Pivato's Class
$115

Acrylic | 24" x 24" | Fair Market Value: $350
Made of the Same | Russell Marshall + Rich's Class item
Made of the Same | Russell Marshall + Rich's Class
$50

Linocut print | 9" x 12" (Framed) | Fair Market Value: $150
Camouflage Collage | Pam Wall + Bailey's Class item
Camouflage Collage | Pam Wall + Bailey's Class
$230

Mixed Media | 18" x 24" | Fair Market Value: $700
Once Upon a Time | Brittany Neal + Howdyshell's Class item
Once Upon a Time | Brittany Neal + Howdyshell's Class
$165

Mixed media collage on canvas | 31" x 25" (Framed) | Fair Market Value: $500
Crow Party | Sean Mills + Shook's Class item
Crow Party | Sean Mills + Shook's Class
$115

Mixed media collage on canvas | 48" x 36" | Fair Market Value: $350
First Grade and Pixels | Peter Macon + Washington's Class item
First Grade and Pixels | Peter Macon + Washington's Class
$115

Acrylic | 30" x 40" | Fair Market Value: $350
Ms. Babay’s Garden 01 | Angela Hicks + Babay's Class item
Ms. Babay’s Garden 01 | Angela Hicks + Babay's Class
$100

Acrylic Paint on Paper | 12" x 12" (Framed) | Fair Market Value: $300
Ms. Babay’s Garden 02 | Angela Hicks + Babay's Class item
Ms. Babay’s Garden 02 | Angela Hicks + Babay's Class
$100

Acrylic Paint on Paper | 12" x 12" (Framed) | Fair Market Value: $300
Notes of HH’Art | Miki Thompson + Gaddy's Class item
Notes of HH’Art | Miki Thompson + Gaddy's Class
$90

Mixed media on canvas | 22" x 28" | Fair Market Value: $275
Storybook Winter | Lauren Hyatt + Garrett's Class item
Storybook Winter | Lauren Hyatt + Garrett's Class
$80

Water color, ink, acrylic, & cut paper | 18" x 24" | Fair Market Value: $275
Tree of Life | Steve Dininno + Norton's Class item
Tree of Life | Steve Dininno + Norton's Class
$165

Acrylic and collage on canvas | 18" x 24" | Fair Market Value: $500
Horizon | Robin Cleavenger + Carter's Class item
Horizon | Robin Cleavenger + Carter's Class
$70

Acrylic and Collage | 18" x 22" | Fair Market value: $225
All That Jazz | Pam Wall | Wagoner's Class item
All That Jazz | Pam Wall | Wagoner's Class
$40

Cut Paper | 20" x 30" | Fair Market Value: $110
Pond of Possibilities | Vanessa Berry + Wilson's Class item
Pond of Possibilities | Vanessa Berry + Wilson's Class
$100

Mixed Media | 30" x 40" | Fair Market Value: $300
Cockatoo Doodle Doo | Abby Smith + Allen's Class item
Cockatoo Doodle Doo | Abby Smith + Allen's Class
$100

Acrylic on canvas | 24" x 30" | Fair Market Value: $300
Basket A item
Basket A
$40

Basketry Reed, shaker tape handles | 12" x 9" | Fair Market Value: $110
Basket B item
Basket B
$40

Basketry Reed, shaker tape handles | 12" x 9" | Fair Market Value: $110
Statue of Liberty | Laura Surace + Russell's Class item
Statue of Liberty | Laura Surace + Russell's Class
$100

Graphite on Paper on Canvas / Acrylic | 20" x 24" | Fair Market Value: $300
Storm Clouds Over the Midlands | Katie Nichols + Boughner's item
Storm Clouds Over the Midlands | Katie Nichols + Boughner's
$40

Plaster and acrylic | 16" x 20" | Fair Market Value: $110
The Midlands series: 01 - Analisa N. item
The Midlands series: 01 - Analisa N.
$15

Acrylic on canvas | 15" x 12" Framed | Fair Market Value: $45
The Midlands series: 02 - Arlington F. item
The Midlands series: 02 - Arlington F.
$15

Acrylic on canvas | 15" x 12" Framed | Fair Market Value: $45
The Midlands series: 03 - Hill C. item
The Midlands series: 03 - Hill C.
$15

Acrylic on canvas | 15" x 12" Framed | Fair Market Value: $45
The Midlands series: 04 - Kylie M. item
The Midlands series: 04 - Kylie M.
$15

Acrylic on canvas | 15" x 12" Framed | Fair Market Value: $45
The Midlands series: 05 - Norma l. item
The Midlands series: 05 - Norma l.
$15

Acrylic on canvas | 15" x 12" Framed | Fair Market Value: $45
Veil of Dreams | Ben Smallwood + Halloran's Class item
Veil of Dreams | Ben Smallwood + Halloran's Class
$360

Mixed media/acrylic | 36” x 36” | Fair Market Value: $1100
Knight Of Academia: A Hero's Return! | Justin Simmons item
Knight Of Academia: A Hero's Return! | Justin Simmons
$100

+ Mendoza's Class | Mixed Media | 18" x 24" | Fair Market Value: $300
Love Makes a Way | Molly McKenna + SC Classes item
Love Makes a Way | Molly McKenna + SC Classes
$50

Acrylic on canvas with handmade clay beads | 25" x 24" | Fair Market Value: $75
Phantom | Notes of Impact item
Phantom | Notes of Impact
$50

Acrylic on Canvas | 24" x 26" | Fair Market Value: $150
HH'Art Tree | Amelia L (First Grade) item
HH'Art Tree | Amelia L (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Edee D (First Grade) item
HH'Art Tree | Edee D (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Elsie L (Kindergarten) item
HH'Art Tree | Elsie L (Kindergarten)
$20

HEART | Emelia K (First Grade) item
HEART | Emelia K (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Emery B (First Grade) item
HH'Art Tree | Emery B (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Emory R (First Grade) item
HH'Art Tree | Emory R (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Kathryn K (First Grade) item
HH'Art Tree | Kathryn K (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Levi A (First Grade) item
HH'Art Tree | Levi A (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Lucas H (Second Grade) item
HH'Art Tree | Lucas H (Second Grade)
$20

HH'Art Tree | Millie P (Third Grade) item
HH'Art Tree | Millie P (Third Grade)
$20

HH'Art Tree | Porter A (Kindergarten) item
HH'Art Tree | Porter A (Kindergarten)
$20

HH'Art Tree | Reilly C (Kindergarten) item
HH'Art Tree | Reilly C (Kindergarten)
$20

HH'Art Tree | Rosie M (First Grade) item
HH'Art Tree | Rosie M (First Grade)
$20

HH'Art Tree | Tucker D (Second Grade) item
HH'Art Tree | Tucker D (Second Grade)
$20

BIRDS | Edie N (Fourth Grade) item
BIRDS | Edie N (Fourth Grade)
$20

BIRDS | Estella K (Third Grade) item
BIRDS | Estella K (Third Grade)
$20

BIRDS | Evelyn F (Fifth Grade) item
BIRDS | Evelyn F (Fifth Grade)
$20

BIRDS | Harper H (Third Grade) item
BIRDS | Harper H (Third Grade)
$20

BIRDS | Isabel B (Fourth Grade) item
BIRDS | Isabel B (Fourth Grade)
$20

BIRDS | John Henry F (Third Grade) item
BIRDS | John Henry F (Third Grade)
$20

BIRDS | Josie H (Third Grade) item
BIRDS | Josie H (Third Grade)
$20

BIRDS | Lily D (Fourth Grade) item
BIRDS | Lily D (Fourth Grade)
$20

BIRDS | Mikayla B (Third Grade) item
BIRDS | Mikayla B (Third Grade)
$20

BIRDS | Stella B (Third Grade) item
BIRDS | Stella B (Third Grade)
$20

Allatoona Pass Autumn | Spiff Carner item
Allatoona Pass Autumn | Spiff Carner
$50

16" x 20" (Framed) | Fair Market Value: $150
Individual Personal Color Analysis | Meredith Stentiford item
Individual Personal Color Analysis | Meredith Stentiford
$95

House of Colour | Fair Market Value: $285
Wish You Were Here | Ana Drury item
Wish You Were Here | Ana Drury
$50

Watercolor | 15" x 12" | Fair Market Value: $150
Wind Blown | Ana Drury item
Wind Blown | Ana Drury
$70

Abstract | 20" x 20" | Fair Market Value: $200
Raised Focus | Helen Ziga item
Raised Focus | Helen Ziga
$70

Acrylic & wood on panel | 10" x 10" | Fair Market Value: $200
Blue stack 1 | Helen Ziga item
Blue stack 1 | Helen Ziga
$35

Acrylic & wood on pane | 6" x 6" | Fair Market value: $100
Blue stack 2 | Helen Ziga item
Blue stack 2 | Helen Ziga
$35

Acrylic & wood on pane | 6" x 6" | Fair Market value: $100
Flower Earrings (Green) | Julia Kraus item
Flower Earrings (Green) | Julia Kraus
$15

Acrylic Resin and Real Dried Pressed Flowers | Fair Market Value: $40
Flower Earrings (White) | Julia Kraus item
Flower Earrings (White) | Julia Kraus
$15

Acrylic Resin and Real Dried Pressed Flowers | Fair Market Value: $40
Flower Earrings (Blue) | Julia Kraus item
Flower Earrings (Blue) | Julia Kraus
$15

Acrylic Resin and Real Dried Pressed Flowers | Fair Market Value: $40
Truist Park Word Art Print | Daniel Duffy item
Truist Park Word Art Print | Daniel Duffy
$25

Handwritten with Pen & Ink | 16"x20" Framed | Fair Market value: $75
Helical Perversion | Alli Ruus item
Helical Perversion | Alli Ruus
$40

Photography | 12.25" x 8.25" (Framed) | Fair Market Value: $125
One Custom Pet or House Portrait | Fig and Font item
One Custom Pet or House Portrait | Fig and Font
$100

Watercolor | Unframed Option of 5x7 or 8x10 | Fair Market Value: $300
Remember Me? | April Borchelt item
Remember Me? | April Borchelt
$265

Oil on stretched canvas | 49.5" x 28" | Fair Market Value: $800
Hickory Hills Embroidered Sweatshirt | Sew Dreams Come True item
Hickory Hills Embroidered Sweatshirt | Sew Dreams Come True
$20

Embroidered Sweatshirt (Size: Large) | Fair Market Value: $55
Spiderman | Mark Bagley item
Spiderman | Mark Bagley
$15

Print | 17" x 11" | Fair Market Value: $30
Captain America Original | Mark Bagley item
Captain America Original | Mark Bagley
$400

Marker on Paper | 17" x 11" | Fair Market value: $1500
One Week of Art Camp | Marietta Cobb Museum of Art item
One Week of Art Camp | Marietta Cobb Museum of Art
$90

Fair Market Value: $270
One Family Membership | Marietta Cobb Museum of Art item
One Family Membership | Marietta Cobb Museum of Art
$40

Fair Market Value: $110

