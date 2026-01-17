Helping Hands of Chinese Communities

Offered by

Helping Hands of Chinese Communities

About the memberships

HHCC 同心社会员｜HHCC Membership

Student / Senior Membership（学生/长者会员）
$12

Valid until August 4, 2027

Annual membership for students (ages18-24) or seniors (ages 50+). 适合18-24岁的学生或者50岁以上的长者。

Family Member
$28

Valid until August 4, 2027

Best value for households. Include up to 5 family members living at the same address. 家庭会员最优惠：包含居住在同一地址的最多5名家庭成员。

Individual Membership
$18

Valid until August 4, 2027

Standard annual membership for one adult (ages 25-49). Access to all community resources and events. 标准个人年度会员（25-49岁成人）。 可参与所有社区资源和活动。

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