HHCC 同心社会员｜HHCC Membership

About the memberships
Valid until August 4, 2027
Annual membership for students (ages18-24) or seniors (ages 50+). 适合18-24岁的学生或者50岁以上的长者。
Valid until August 4, 2027
Best value for households. Include up to 5 family members living at the same address. 家庭会员最优惠：包含居住在同一地址的最多5名家庭成员。
Valid until August 4, 2027
Standard annual membership for one adult (ages 25-49). Access to all community resources and events. 标准个人年度会员（25-49岁成人）。 可参与所有社区资源和活动。
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