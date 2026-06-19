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Two t-shirts, one blue and one white, both with "WOLVERINES" printed across the chest in blue lettering, are displayed against a plain white background.

Offered by

HHS Cheer Boosters

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Sales closed

HHS Cheer T-Shirt Sales

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$

Blue T-shirt item
Blue T-shirt
$25

Youth and Adult sizes are Comfort Color

White T-shirt item
White T-shirt
$25

Youth and Adult sizes are Comfort Color

Blue T-shirt item
Blue T-shirt
$27

Youth and Adult sizes are Comfort Color

White T-shirt item
White T-shirt
$27

Youth and Adult sizes are Comfort Color

Blue T-shirt item
Blue T-shirt
$28

Youth and Adult sizes are Comfort Color

White T-shirt item
White T-shirt
$28

Youth and Adult sizes are Comfort Color

Blue T-shirt item
Blue T-shirt
$29

Youth and Adult sizes are Comfort Color

White T-shirt item
White T-shirt
$29

Youth and Adult sizes are Comfort Color

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