Higley Boys Soccer Booster
2024-2025 Higley Boys Soccer Booster' Concessions
Sweet Pork Nachos
$5
Sweet Pork with nacho cheese & salsa verde
Sweet Pork with nacho cheese & salsa verde
seeMoreDetailsMobile
add
Cheese Nachos
$2
Nacho cheese & chips
Nacho cheese & chips
seeMoreDetailsMobile
add
Candy
$2
add
Beverages
$2
add
Water
$1
add
Chips
$1
add
T-shirts
$10
There are a few shirt options from previous seasons available for purchase. Stock up on your Knight gear!
There are a few shirt options from previous seasons available for purchase. Stock up on your Knight gear!
seeMoreDetailsMobile
add
Hoodies
$30
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout