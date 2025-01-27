Hosted by

Hillcrest Christian Academy POW

Hillcrest Christian Academy's Silent Auction

Silent auction items can be picked up at the HCA Gala. If you're unable to attend in person, HCA POW will contact you April 11-14 to arrange pick up or delivery. Live auction items MUST be picked up immediately after the gala.

Gardening Basket item
Gardening Basket
$150

Starting bid

Our Pre-K and Kindergarten classes have curated the perfect gardening basket for you & your little helper to tackle those flower beds just in time for spring and summer color! You'll be bloomin' glad you bid on this one! Includes: mini wheelbarrow, mini gardening tools, kids' "root view" planter, ladybug water meter, full size gardening tool kit, plant labels, water spritzer, seed vault with heirloom seeds, "plant lady's" devotional, tumbler, and mini inspirational platers.
Game Night Basket item
Game Night Basket
$150

Starting bid

HCA 1st graders are all about having some fun, so they've put together the perfect family game night for you to enjoy. The games start now: don't let yourself be outbid! Includes: popcorn maker, popcorn kernels, popcorn seasoning, $30 Dominos gift card, chips & dips, Beat the Parents, Sorry, Uno, Spoof, Phase 10, Allowance, Family Charades, Served: Kids vs Parents, Pictionary, Jenga, and Do You Really know Your Family.
Ice Cream Party item
Ice Cream Party
$30

Starting bid

We all scream for ICE CREAM, but 2nd grade is screaming for you to bid on their ice cream party basket. Don't let the brain freeze get ya before you bid on this one. Includes: 4 sauces, 4 toppings, bowls & spoons, 2 ice cream scoops, serving platter, and an ice cream maker.
S'mores + Campout Kit item
S'mores + Campout Kit
$200

Starting bid

If you've been craving s'more time together, check out this incredible auction item from the HCA 3rd graders that includes all the fixings for a fun night in the great outdoors. To the backyard and beyond! Includes: fire pit, s'mores kit, 2 multi-tools, headlamp, lawn darts, a portable trashcan, survival first aid kit, solar power bank, 2 person tent, s'mores menu, cookware mess kit, and firewood.
4th of July Basket item
4th of July Basket
$75

Starting bid

4th grade is ready to put a little extra POP in your 4th of July plans. The fuse is lit, so don't miss your chance to win this one! Includes: shaved ice machine, beach towel, water balloons, eagle kite, table decor, cooler, and inflatable limbo.
Grilling Kit item
Grilling Kit
$150

Starting bid

It's not summer without a cookout, and 5th grade has got all the tools you need to be the coolest dad in the cul-de-sac. Get outbid on this one and you'll be melting like a popsicle on the pavement. Includes: a 50qt Igloo cooler, rolling grill basket set, Prep Tub cutting board, griddle accessories, mustard/relish/ketchup, sunscreen, LiquidIV hydration packs, Mike's Hot Honey, 2 portable fly deterrent fans, metal skewers, and a grill-top hot dog roller.
Baking Basket item
Baking Basket
$100

Starting bid

The next episode of The Great 6th Grade Bakeoff is coming to a kitchen near you! Whip up the memories and put your own twist on your favorite family recipe with this baking kit. **pairs well with the KitchenAid mixer also available for you to bid on** Includes: Baking Bible cookbook, bakeware set, measuring cups/spoons, towels, oven mitts, stirring utensils, sifter, and cooling racks.
Dinner Out, Movie In item
Dinner Out, Movie In
$100

Starting bid

Our 7th grade class is ready to chillllll! Order everyone's favorite takeout and be "THE house" they want to spend their Friday night at. Includes: gift cards to McDonald's, Chili's, and Dominos, a popcorn maker, popcorn seasonings and toppings, and popcorn kernels.
Summer Fun Basket item
Summer Fun Basket
$75

Starting bid

Sun's out, fun's out with the 8th grade auction item. Let's face it, they've all been ready for summer since August, so you know they've put lots of thought into this one. Aloe vera won't be much help for the burn you feel if you miss out on this one! Includes: popcorn maker, picnic blanket, beach/sandbox toys, popsicle molds, neck fan, Uno Splash, scavenger hunt game, water slingshots, drink float, jumprope, Triple Racer water slide, and bean bag toss.
Charcuterie Basket item
Charcuterie Basket
$150

Starting bid

This one is real Gouda. You don't have to know how to say it; just have to know how to respect a good meat and cheese pairing. HCA high schoolers have curated a fabulous charcuterie basket for the next time you're feeling fancy. Includes: charcuterie board & utensils, variety of crackers and pretzels, dried fruits, meats, cheeses, jams, spreads, and chocolates, as well as sparkling juices.
Solid Wood End Table item
Solid Wood End Table
$300

Starting bid

Donated by Miller-Waldrop Furniture. Valued at $500.
Cow & Horse Watercolor item
Cow & Horse Watercolor
$30

Starting bid

Hand painted & donated by Susie Bogan. Valued at $50.
Handmade Pottery item
Handmade Pottery
$20

Starting bid

Handmade & donated by Damie Barber. Valued at $40.
Handmade Vases item
Handmade Vases
$20

Starting bid

Handmade & donated by Damie Barber. Valued at $40.
S'mores Maker & Ingredients item
S'mores Maker & Ingredients
$30

Starting bid

Handmade Denim Jelly Roll Rug item
Handmade Denim Jelly Roll Rug
$200

Starting bid

Handmade & donated by Judy Haggerton
Handmade Chunky Crochet Afghan item
Handmade Chunky Crochet Afghan
$200

Starting bid

Handmade & donated by Sue Walters
HCA Colors Quilt item
HCA Colors Quilt
$450

Starting bid

Handmade & donated by HCA students Peyton Elmore & Natalie Lopez.
Discovery by Tanglewood Electric Acoustic Guitar item
Discovery by Tanglewood Electric Acoustic Guitar
$250

Starting bid

45qt Rtic Cooler item
45qt Rtic Cooler
$150

Starting bid

Donated by Rig Outfitters. Valued at $300.
6qt KitchenAid Mixer item
6qt KitchenAid Mixer
$250

Starting bid

11 distinct speeds, 3 attachments, & pouring shield. Valued at $650.
Café Automatic Espresso Machine item
Café Automatic Espresso Machine
$300

Starting bid

Donated by Boerner's Appliance. 1 touch brew, WiFi connectivity, drink customization & 4 bags of coffee. Valued at $700.
High Performance Design 16” Gloss Black Wheels item
High Performance Design 16” Gloss Black Wheels
$400

Starting bid

Donated by Lovington Tire. Wheel size: 16” x 6” Bolt pattern: 8 x 165 Offset: 0mm Hub bore: 128.6mm Valued at $800
Wood Fire Pizza Catering item
Wood Fire Pizza Catering
$250

Starting bid

Donated by Wood Fire Pizza. Catering for 1 event with 25 pizzas. Valued at $500.
Custom Tumblers + Gift Card (1 of 2) item
Custom Tumblers + Gift Card (1 of 2)
$250

Starting bid

Donated by Renegade Hydrographics. Includes 2 custom engraved Yeti tumblers and a $250 gift card.
Custom Tumblers + Gift Card (2 of 2) item
Custom Tumblers + Gift Card (2 of 2)
$250

Starting bid

Donated by Renegade Hydrographics. Includes 2 custom engraved Yeti tumblers and a $250 gift card.
Cornerstone Coffeehouse Gift Cards item
Cornerstone Coffeehouse Gift Cards
$50

Starting bid

Donated by Cornerstone Coffeehouse. Includes 5 $15 gift cards. Valued at $75
Lovington Chiropractic Gift Card item
Lovington Chiropractic Gift Card
$150

Starting bid

Donated by Lovington Chiropractic. Includes 1new patient care package, new patient X-rays, and 3 follow-up visits. May be applied to existing patients in equal credit. Valued at $295
Gods Fingerprints & Promises of God Framed Set item
Gods Fingerprints & Promises of God Framed Set
$60

Starting bid

Includes 2 museum quality 16” x 20” framed prints of the Fingerprint of God and Promises of God. Valued at $120
God’s Fingerprints Frame item
God’s Fingerprints Frame
$75

Starting bid

18” x 24” framed museum quality print. Valued at $150
Fire Truck Ride item
Fire Truck Ride
$100

Starting bid

Ride in a fire truck during the 2025 Lea County Fair & Rodeo Parade. Priceless fun!
1st Grade Class Photo Throw Blanket item
1st Grade Class Photo Throw Blanket
$30

Starting bid

Cozy throw blanket featuring the sweetest 1st grade faces!

