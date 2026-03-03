The Curtiss Mansion & Gardens

Historical Tours March 2026

500 Deer Run

Miami Springs, FL 33166, USA

Adult Historical Ticket
$10

This Donation per Adult is required to reserve your Historic Curtiss Mansion Tour Ticket. The Curtiss Mansion is a National Register of Historic Places Designated Site and a treasured landmark of Miami Springs.


Thank you for supporting the preservation of Glenn Hammond Curtiss’ legacy aviation pioneer, inventor, and visionary developer. Additional donations are accepted and appreciated.



Children
$5

12 years old and under. This donation is required per Child to reserve your Historic Curtiss Mansion Tour Ticket.


Thank you for supporting the preservation of Glenn Hammond Curtiss’ legacy aviation pioneer, inventor, and visionary developer.

 

Veteran & Active Military
$8

Veteran & Active Military bring Military ID on the tour day. This donation is required per person to reserve your Historic Curtiss Mansion Tour Ticket.


Thank you for supporting the preservation of Glenn Hammond Curtiss’ legacy aviation pioneer, inventor, and visionary developer.

 

Senior Citizen
$8

Senior citizen bring ID. This donation is required per person to reserve your Historic Curtiss Mansion Tour Ticket.


Thank you for supporting the preservation of Glenn Hammond Curtiss’ legacy aviation pioneer, inventor, and visionary developer.

