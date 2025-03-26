SAME Charleston Post
H.L. Hunley Group Tour and Scholarship Award Ceremony
1250 Supply St
North Charleston, SC 29405, USA
Tour and Happy Hour - ASCE or SAME Member
$35
H.L. Hunley Tour and Scholarship Award Ceremony at Holy City.
H.L. Hunley Tour and Scholarship Award Ceremony at Holy City.
seeMoreDetailsMobile
add
Tour and Happy Hour - ASCE or SAME Non-Member
$45
H.L. Hunley Tour and Scholarship Award Ceremony at Holy City.
H.L. Hunley Tour and Scholarship Award Ceremony at Holy City.
seeMoreDetailsMobile
add
Tour and Happy Hour - Government
$15
H.L. Hunley Tour and Scholarship Award Ceremony at Holy City.
H.L. Hunley Tour and Scholarship Award Ceremony at Holy City.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout