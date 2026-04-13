Healing in the Margins

Hosted by

Healing in the Margins

About this event

HMPCA: Client-Centered Pharmacology: Culture, Collaboration, and Care

3421 Belmont Blvd

Nashville, TN 37215, USA

Member Full Day 9:30-3:00/ Lunch Provided
$75

Members Rate

Credit: 4.5 CE's (NBCC)
Lunch Provided
In-person

Non-Member Full Day 9:30-3:00 / Lunch Provided
$150

Non-Members Rate

Credit: 4.5 CE's (NBCC)
Lunch Provided
In-person

We Need To Talk: 9:30-11:00 ONLY (MEMBER)
$35

Member Rate

Credit: 1.5 CE's (NBCC)
9:30-11:00 ONLY
(no lunch)
In Person

We Need To Talk: 9:30-11:00 ONLY (NON-MEMBER)
$55

Non Member Rate

Credit: 1.5 CE's (NBCC)
9:30-11:00 ONLY
(no lunch)
In Person

Bridging Therapy and Medication: 11:00-12:30 ONLY (MEMBER)
$35

Member Rate

Credit: 1.5 CE's (NBCC)
11:00-12:30 ONLY
(no lunch)
In Person

Bridging Therapy and Medication: 11:00-12:30 (NON-MEMBER)
$55

Member Rate

Credit: 1.5 CE's (NBCC)
11:00-12:30 ONLY
(no lunch)
In Person

Beyond the Diagnosis: 1:30-3:00 ONLY (MEMBER)
$35

Member Rate

Credit: 1.5 CE's (NBCC)
1:30-3:00 ONLY
(no lunch)
In Person

Beyond the Diagnosis: 1:30-3:00 ONLY (NON-MEMBER)
$55

Member Rate

Credit: 1.5 CE's (NBCC)
1:30-3:00 ONLY
(no lunch)
In Person

Add a donation for Healing in the Margins

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!