HMPCA: Client-Centered Pharmacology: Culture, Collaboration, and Care

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About this event
Members Rate
Credit: 4.5 CE's (NBCC)
Lunch Provided
In-person
Non-Members Rate
Credit: 4.5 CE's (NBCC)
Lunch Provided
In-person
Member Rate
Credit: 1.5 CE's (NBCC)
9:30-11:00 ONLY
(no lunch)
In Person
Non Member Rate
Credit: 1.5 CE's (NBCC)
9:30-11:00 ONLY
(no lunch)
In Person
Member Rate
Credit: 1.5 CE's (NBCC)
11:00-12:30 ONLY
(no lunch)
In Person
Member Rate
Credit: 1.5 CE's (NBCC)
11:00-12:30 ONLY
(no lunch)
In Person
Member Rate
Credit: 1.5 CE's (NBCC)
1:30-3:00 ONLY
(no lunch)
In Person
Member Rate
Credit: 1.5 CE's (NBCC)
1:30-3:00 ONLY
(no lunch)
In Person
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