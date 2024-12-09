Add a donation for Hermosa Neighborhood Association
$
Sales closed
HNA's Holiday Raffle/La Rifa Festiva de HNA
1 - Tier 1 Ticket/ 1 - Boleto de Nivel 1
$10
Tier 1 Prizes Include//Los premios de Nivel 1 incluyen:
- 1 RING Doorbell/1 Timbre RING ($60 Value/de valor)
- ANOTHER RING Doorbell/OTRO Timbre RING ($60 Value/de valor)
- 4 Tickets to a Chicago White Sox Game/4 Boletos para un juego de los Chicago White Sox ($80 Value/de valor)
- 4 Tickets to a Chicago Fire Game/4 Boletos para un juego de los Chicago Fire ($120 Value/de valor)
- Limited Edition Laser Signed Autograph from the Chicago Bears/Edición limitada de Autógrafo láser firmado por los Chicago Bears ($50 Value/de valor)
- Signed Autograph from the Chicago Cub’s Keegan Thompson/Autógrafo firmado de Keegan Thompson de los Chicago Cubs ($50 Value/de valor)
-1 Stationary Basket/1 Canasta de Papelería ($80 Value/de valor)
- 3 Outback Steakhouse Gift Cards & 1 Lou Malnati’s Gift Card ($55 Value/de valor)
- 1 Binny’s Giftcard/1 Tarjeta de regalo de Binny’s ($50 Total Value/de valor total)
- 1 Gift Card to The Native/Una tarjeta de regalo al bar The Native ($50 Total Value/de valor total)
- 1 Pipeworks Brewing Company Gift Basket ($80 value)
1 - Tier 2 Ticket/1 - Boleto de Nivel 2
$25
Tier 2 Prizes Include/Los premios de Nivel 2 incluyen:
- 1 RING Floodlight/1 Foco RING ($70 Value/de valor)
- 2 Tickets to the Blue Man Group/2 Boletos para el Blue Man Group ($130 Value/de valor)
- 4 Tickets to the Centennial Wheel at Navy Pier/4 Boletos para la rueda Centennial en Navy Pier ($72 Value/de valor)
- 1 Diversey River Bowl gift certificate for 4 bowling lanes and shoes for up to 20 people/4 Boletos para la rueda Centennial en Navy Pier ($480 Value/de valor)
-1 NEXGRILL Propane Gas Grill/1 Parrilla de gas Propano NEXGRILL ($300 Value/de valor)
- 3 L’oreal Beauty Gift Baskets/3 canastas de belleza de L’Oreal (Over $100 Value Each/de valor cada una)
- 1 Deluxe Stationary Basket/1 Canasta de Papelería Deluxe ($120 Value/de valor)
3 - Tier 1 Tickets/3 - Boletos de Nivel 1
$25
This includes 3 tickets
More bang for your buck! You can place your tickets towards any of the Tier 1 Prizes. Listed here again/¡Más por tu dinero! Puedes asignar tus boletos a cualquiera de los premios de Nivel 1. Aquí están listados nuevamente:
- 2 RING Doorbells/2 Timbres RING ($60 Value each/de valor cada uno)
- 4 Tickets to a Chicago White Sox Game/4 Boletos para un juego de los Chicago White Sox ($80 Value/de valor)
- 4 Tickets to a Chicago Fire Game/4 Boletos para un juego de los Chicago Fire ($120 Value/de valor)
- Limited Edition Laser Signed Autograph from the Chicago Bears/Edición limitada de Autógrafo láser firmado por los Chicago Bears ($50 Value/de valor)
- Signed Autograph from the Chicago Cub’s Keegan Thompson/Autógrafo firmado de Keegan Thompson de los Chicago Cubs ($50 Value/de valor)
-1 Stationary Basket/1 Canasta de Papelería ($80 Value/de valor)
- 3 Outback Steakhouse Gift Cards & 1 Lou Malnati’s Gift Card ($55 Value/de valor)
- 1 Binny’s Giftcard/1 Tarjeta de regalo de Binny’s ($50 Total Value/de valor total)
- 1 Gift Card to The Native/Una tarjeta de regalo al bar The Native ($50 Total Value/de valor total)
- 1 Pipeworks Brewing Company Gift Basket ($80 value)
3 - Tier 2 Tickets/3 - Boletos de Nivel 2
$70
This includes 3 tickets
More bang for your buck! You can place your tickets towards any of the Tier 2 Prizes. Listed here again/¡Más por tu dinero! Puedes asignar tus boletos a cualquiera de los premios de Nivel 2. Aquí están listados nuevamente:
- 1 RING Floodlight/1 Foco RING ($70 Value/de valor)
- 2 Tickets to the Blue Man Group/2 Boletos para el Blue Man Group ($130 Value/de valor)
- 4 Tickets to the Centennial Wheel at Navy Pier/4 Boletos para la rueda Centennial en Navy Pier ($72 Value/de valor)
- 1 Diversey River Bowl gift certificate for 4 bowling lanes and shoes for up to 20 people/4 Boletos para la rueda Centennial en Navy Pier ($480 Value/de valor)
-1 NEXGRILL Propane Gas Grill/1 Parrilla de gas Propano NEXGRILL ($300 Value/de valor)
- 3 L’oreal Beauty Gift Baskets/3 canastas de belleza de L’Oreal (Over $100 Value Each/de valor cada una)
- 1 Deluxe Stationary Basket/1 Canasta de Papelería Deluxe ($120 Value/de valor)
