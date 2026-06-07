Valley Blue Sox
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Valley Blue Sox

About this event

Sales closed

HOF Jersey Auction

#0 item
#0 item
#0
$50

Starting bid

Youth Large

#00 item
#00 item
#00
$50

Starting bid

Youth Large

#2 item
#2 item
#2
$50

Starting bid

Adult Medium

#3 item
#3 item
#3
$50

Starting bid

Adult Medium

#4 item
#4 item
#4
$50

Starting bid

Adult Large

#6 item
#6 item
#6
$50

Starting bid

Adult Large

#7 item
#7 item
#7
$50

Starting bid

Adult Large

#9 item
#9 item
#9
$50

Starting bid

Adult Large

#13 item
#13 item
#13
$50

Starting bid

Adult Large

#15 item
#15 item
#15
$50

Starting bid

Adult Large

#17 item
#17 item
#17
$50

Starting bid

Adult Large

#19 item
#19 item
#19
$50

Starting bid

Adult Large

#20 item
#20 item
#20
$50

Starting bid

Adult Large

#24 item
#24 item
#24
$50

Starting bid

Adult XL

#25 item
#25 item
#25
$50

Starting bid

Adult XL

#26 item
#26 item
#26
$50

Starting bid

Adult XL

#30 item
#30 item
#30
$50

Starting bid

Adult XL

#31 item
#31 item
#31
$50

Starting bid

Adult XL

#34 item
#34 item
#34
$50

Starting bid

Adult XL

#35 item
#35 item
#35
$50

Starting bid

Adult XL

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