Hosted by

Hoisington Chamber of Commerce

About this event

Sales closed

Hoisington Chamber of Commerce Online Silent Auction

Pick-up location

123 N Main St, Hoisington, KS 67544, USA

Shop Local Gift Cards by First Kansas Bank - Value $175 item
Shop Local Gift Cards by First Kansas Bank - Value $175
$20

Starting bid

First Kansas Bank of Hoisington is making it easy to SHOP LOCAL! They're offering $25 Gift Cards to a variety of beloved Hoisington businesses, including Town & Country Supermarket, Pizza Hut, Dairy Queen, Mi Tierra Restaurant, The Farmhouse, Tap Room, and Cardinal Lanes. Support our community and take advantage of this great opportunity! Value: $175.00
Mi Tierra Gift Certificate by Mi Tierra Rest. - Value $20 item
Mi Tierra Gift Certificate by Mi Tierra Rest. - Value $20
$5

Starting bid

Craving some tasty Mexican or American food right here in Hoisington? Mi Tierra Mexican Restaurant is offering a $20 gift certificate, giving you the perfect excuse to indulge! They've got a fantastic menu with something for everyone, plus daily lunch specials and exciting specials of the day. Whether you're looking for lunch or dinner, Mi Tierra is ready to serve you! Value: $20.00
Mi Tierra Gift Certificate by Mi Tierra Rest. - Value $20 item
Mi Tierra Gift Certificate by Mi Tierra Rest. - Value $20
$5

Starting bid

Support local and enjoy delicious food! Mi Tierra Mexican Restaurant in Hoisington is offering a $20 gift certificate to their establishment. Known for their diverse menu featuring both authentic Mexican and classic American dishes, Mi Tierra also offers daily lunch specials and enticing specials of the day. They are open for both lunch and dinner, making it a perfect spot to treat yourself or a friend! Value: $20.00
Hois. Dispatch 1 year Sub. by Hois. Dispatch - Value $36.50 item
Hois. Dispatch 1 year Sub. by Hois. Dispatch - Value $36.50
$5

Starting bid

Stay connected with everything happening in Hoisington! Right now, you can enjoy a full year's subscription to the Hoisington Dispatch. Don't miss out on the latest local news, community events, and important updates from our town. Value: $36.50
Hois. Dispatch 1 year Sub. by Hois. Dispatch - Value $36.50 item
Hois. Dispatch 1 year Sub. by Hois. Dispatch - Value $36.50
$5

Starting bid

Want to be in the know about all the latest happenings in Hoisington? A one-year subscription to the Hoisington Dispatch is your ticket! Get all the local news, stay informed about community events, and keep up with the important stories shaping our town, delivered right to you. Value: $36.50
One Hour Massage by Cardinal Thrift Store - Value: $70 item
One Hour Massage by Cardinal Thrift Store - Value: $70
$10

Starting bid

Looking for the perfect way to de-stress? Cardinal Thrift Store has a fantastic offering: a gift certificate for a full hour massage with the skilled Bodywork by Danielle. Imagine an hour of pure relaxation and rejuvenation! Value: $70.00
Pizza Hut Lg. Pizza, 3 top or Sp. by Pizza Hut - Value: $25 item
Pizza Hut Lg. Pizza, 3 top or Sp. by Pizza Hut - Value: $25
$5

Starting bid

Pizza night just got easier! Pizza Hut in Hoisington is offering a coupon for one Large Pizza with up to 3 toppings or a Specialty pizza. Perfect for a family dinner out or a fun and easy take-out night at home! Value: $25.00
Pizza Hut Lg. Pizza, 3 top or Sp. by Pizza Hut - Value: $25 item
Pizza Hut Lg. Pizza, 3 top or Sp. by Pizza Hut - Value: $25
$5

Starting bid

Time for pizza! Pizza Hut in Hoisington has a tasty offer: a coupon for one Large Pizza, your choice of up to 3 delicious toppings, or go for one of their mouthwatering Specialty pizzas. Whether you're dining in with the family or enjoying a cozy night at home, this is a deal you won't want to miss! Value: $25.00
Pizza Hut Lg. Pizza, 3 top or Sp. by Pizza Hut - Value: $25 item
Pizza Hut Lg. Pizza, 3 top or Sp. by Pizza Hut - Value: $25
$5

Starting bid

Pizza night just got easier! Pizza Hut in Hoisington is offering a coupon for one Large Pizza with up to 3 toppings or a Specialty pizza. Perfect for a family dinner out or a fun and easy take-out night at home! Value: $25.00
Town & Country Sup. GiftCard by Superior Essex - Value: $175 item
Town & Country Sup. GiftCard by Superior Essex - Value: $175
$20

Starting bid

A huge thank you to Superior Essex for their generous donation of a $175.00 gift card to Town & Country Supermarket! This is a fantastic opportunity to SHOP LOCAL and support one of our valued small businesses right here in Hoisington. Value: $175.00
Perkins Rest. & Bakery Gift Card by Perkins - Value: $25 item
Perkins Rest. & Bakery Gift Card by Perkins - Value: $25
$5

Starting bid

Looking for a great place to eat in Barton County? Perkins Restaurant & Bakery has you covered with their generous gift card donation! Use it to enjoy a delicious breakfast, lunch, or dinner. Plus, don't miss their tempting bakery selections, including mouthwatering pies, muffins, and cookies – a perfect way to end your meal or grab a treat to go! Value $25.00
The Page An Amer. Bistro GiftCard by The Page - Value: $25 item
The Page An Amer. Bistro GiftCard by The Page - Value: $25
$5

Starting bid

Treat your loved ones to a delightful experience! The Page An American Bistro is offering a $25.00 gift card. It's the perfect way to bring family or friends to enjoy their warm pub-style atmosphere, tasty entrees, and yummy appetizers right here in Hoisington. Value: $25.00
Town & Country Sup. GiftCard by Clara Barton - Value: $100 item
Town & Country Sup. GiftCard by Clara Barton - Value: $100
$10

Starting bid

Wow! Clara Barton Medical Center has stepped up in a big way, donating a $100.00 gift card to our local Town & Country Supermarket. What a wonderful way to encourage our community to SHOP LOCAL and directly support our small businesses. Thank you, Clara Barton Medical Center! Value $100.00
Town & Country Sup. GiftCard by T& C - Value: $100 item
Town & Country Sup. GiftCard by T& C - Value: $100
$10

Starting bid

Looking for quality and convenience in Hoisington? Town & Country Supermarket has you covered with a generous $100 gift card! Experience the difference of shopping where you'll find the best butcher in Barton County, tempting daily lunch specials at the deli, and customer service that goes above and beyond. It's your chance to shop local and see what makes Town & Country special! Value: $100.00
T&L Fireworks Gift Cert. by T&L Fireworks -Value: $150 item
T&L Fireworks Gift Cert. by T&L Fireworks -Value: $150
$20

Starting bid

Get ready for a spectacular 4th of July! T&L Fireworks has generously donated $150 towards the community fireworks display, which will take place from June 27th through July 4th. Thank you, T&L Fireworks, for helping to light up our Independence Day! Value: $150.00
T&L Fireworks Gift Certificate by T&L Fireworks - Value: $75 item
T&L Fireworks Gift Certificate by T&L Fireworks - Value: $75
$10

Starting bid

Let's make this 4th of July extra special, thanks to T&L Fireworks! They've made a generous $75 donation towards the community fireworks show, lighting up the skies from June 27th to July 4th. Your support helps make our Independence Day celebrations even brighter! Value: $75.00
Cardinals Lg. Sl. Sh. - XL by Hois. Rec Comm. - Value: $20 item
Cardinals Lg. Sl. Sh. - XL by Hois. Rec Comm. - Value: $20
$5

Starting bid

Show your Cardinal pride! The Hoisington Recreation Commission has donated a long-sleeve XL Gildan Performance shirt featuring the Cardinals logo. This comfortable 4.5 oz, 100% polyester jersey knit shirt boasts AquaFX wicking technology, a seamed single-needle 3/4" collar, double-needle sleeve and bottom hems, a heat transfer neck label, and is quarter-turned to prevent a center crease. Value: $20.00
Cardinals Jacket - M by Hois. Recreation Comm. - Value: $60 item
Cardinals Jacket - M by Hois. Recreation Comm. - Value: $60
$10

Starting bid

The Hoisington Recreation Commission is supporting Cardinal spirit with their donation of an Outer Jacket Body (XL red and Cardinal logo): 3.1 oz/yd² / 105 gsm, 100% nylon oxford with water-resistant finish. Trim: 100% polyester dobby. Lining: 100% polyester taffeta. Inner Jacket: 8.1 oz/yd² / 275 gsm, 100% polyester anti-pill spun fleece. UTK 2 temperature range: 34°F to -3°F / 1°C to -20°C shell warmth attributes: storm flap, thermal retention shockcord at hood and hem, liner warmth attribute, thermal retention shockcord at hem, shell features: snap-off hood front yoke with piping adjustable cuffs with tabs. Value: $60.00
Cardinals Hoodie - L by Hois. Recreation Comm. - Value $40 item
Cardinals Hoodie - L by Hois. Recreation Comm. - Value $40
$5

Starting bid

Stay warm and show your Cardinal spirit! The Hoisington Recreation Commission has donated a Cardinal branded Midweight Pullover Hood. Known for its excellent value, great quality, and comfortable generous fit, this hoodie is made with Ring Spun Cotton for a soft feel and superior screen printing results. It also features a jersey-lined hood, a durable heavy gauge drawcord with metal eyelets, and 1x1 ribbing at the cuffs and waistband. Value: $40.00
I see a Bat - Children's bk by Hois. Library - Value - $15 item
I see a Bat - Children's bk by Hois. Library - Value - $15
$5

Starting bid

For the little ones, the Hoisington Public Library has donated a charming hardcover children's book, 'I See a Bat.' This delightful story follows an inquisitive dog on his nighttime explorations, where he discovers a fluttering bat, the bright moon, and the best find of all – his favorite boy! It's a sweet tale about friendship and discovery. Value: $15.00
Tap Room T-Shirt - L - by Tap Room - Value: $15 item
Tap Room T-Shirt - L - by Tap Room - Value: $15
$5

Starting bid

Wear your love for local! The Tap Room has generously donated a stylish Large grey t-shirt emblazoned with their logo. It's the perfect way to show your support for this Hoisington favorite. Don't miss your chance to bid on this item! Value: $15.00
2023 Labor Day T-Shirt - 2XL - by Tap Room - Value: $15 item
2023 Labor Day T-Shirt - 2XL - by Tap Room - Value: $15
$5

Starting bid

Looking for a unique Hoisington keepsake? The Tap Room has generously donated a 2023 Labor Day T-Shirt, available in size 2XL, for the online silent auction. This is a great opportunity to snag a memento from our community's past Labor Day festivities. Value: $15.00
2023 Labor Day T-Shirt - M by Tap Room - Value: $15 item
2023 Labor Day T-Shirt - M by Tap Room - Value: $15
$5

Starting bid

Own a piece of Hoisington history! The Tap Room has donated a 2023 Labor Day T-Shirt in size Medium for the online silent auction. Grab this unique item and commemorate last year's holiday celebration. Value: $15.00
Hois. Hist. Soc. T-Shirt - XL by Hois. Hist. Soc.- Value $15 item
Hois. Hist. Soc. T-Shirt - XL by Hois. Hist. Soc.- Value $15
$5

Starting bid

Support local history! The Hoisington Historical Society Museum has donated a black t-shirt in size XL. Value: $15.00
Hois. Hist. Soc. T-Shirt 2XL by Hois. Hist. Soc.- Value: $15 item
Hois. Hist. Soc. T-Shirt 2XL by Hois. Hist. Soc.- Value: $15
$5

Starting bid

Show your appreciation for the past! The Hoisington Historical Society Museum has contributed a black t-shirt, size 2XL. Value: $15.00
Samsung Gal. Tab A7 Lite by Wilson St. Bank - Value: $100 item
Samsung Gal. Tab A7 Lite by Wilson St. Bank - Value: $100
$10

Starting bid

Tech lovers, take note! Wilson State Bank has generously donated a Samsung Galaxy Tab A7 Lite - 32gb. This great device comes complete with a wall/USB charger, USB-A to USB-C cable, and a Quick Start Guide – everything you need to get started! Value: $100.00
NEBO - Redline 6K lumen by Cates Parts City - Value: $129 item
NEBO - Redline 6K lumen by Cates Parts City - Value: $129
$20

Starting bid

NEBO - Redline 6K lumen • Water & Impact Resistant• Rechargeable LED Flashlight - IP67 WATERPROOF / SUBMERSIBLE UP TO 1 METER. 4 LIGHT MODES: 6,000 Lumens - High/Medium/Low/Strobe. RECHARGEABLE: With Included Micro-USB Cable. OPTIMIZED C•O•B: Superior Light Dispersion. POWER BANK: For USB Powered Devices. 4X ZOOM: Spot To Flood With Simple Twist Of Bezel. FEATURING NEW SPC (Smart Power Control). Value: $129.00
Surviving Hitler, Evading Stalin Bk by H Library- Value: $19 item
Surviving Hitler, Evading Stalin Bk by H Library- Value: $19
$5

Starting bid

The Hoisington Public Library donated the book "Surviving Hitler, Evading Stalin" is a remarkable testimony to the strength of the unconquerable human spirit and an endearing account of God’s faithfulness in the midst of faithless circumstances. Value: $19.00
Winter Wooden Sign w/Cardinal by V's Workshop - Value: $20 item
Winter Wooden Sign w/Cardinal by V's Workshop - Value: $20
$5

Starting bid

Get ready for the colder months! V's Workshop has donated a rustic winter wooden sign, perfect for adding a touch of seasonal charm to your front door or as a beautiful decoration inside your home. Value: $20.00
Let it Snow Wooden Sign by V's Workshop - Value: $20 item
Let it Snow Wooden Sign by V's Workshop - Value: $20
$5

Starting bid

Add a cozy touch to your decor! V's Workshop has crafted and donated a rustic winter wooden sign. Whether you hang it on your front door to welcome guests or use it as a lovely accent piece inside, this sign will bring a touch of winter's beauty to your space. Value: $20.00
Great Bend Tribune Bag of Goodies by GB Trib. - Value: $25 item
Great Bend Tribune Bag of Goodies by GB Trib. - Value: $25
$5

Starting bid

Check out this unique donation from The Great Bend Tribune! This bag contains a comics newspaper for some light reading, a pair of glass glasses, a handy green fan to keep cool, and a vibrant red cup. A little bit of everything in one package! Value: $25.00
Patriotic Front Door Wreath by Cardinal Phar. - Value: $20 item
Patriotic Front Door Wreath by Cardinal Phar. - Value: $20
$5

Starting bid

Spruce up your front door for the upcoming holidays! Cardinal Pharmacy has generously donated a beautiful wreath decorated with the American flag. This is the perfect way to celebrate Memorial Day, the 4th of July, or to simply showcase your patriotism year-round. Value: $20.00
Dairy Queen Gift Card by Dairy Queen - Value: $25 item
Dairy Queen Gift Card by Dairy Queen - Value: $25
$5

Starting bid

From the best hamburgers around to crispy tacos, famous Country Baskets, and garden fresh chicken salads, Hoisington Dairy Queen offers choices to satisfy every taste. Don’t forget dessert! From their chocolate dipped cones to their famous Royal Blizzards, even the pickiest sweet-tooth will find our desserts irresistible. Value: $25.00
Oil Change by Barnard Tire & Automotive LLC - Value: $70 item
Oil Change by Barnard Tire & Automotive LLC - Value: $70
$10

Starting bid

Ensure your car is in top shape! Barnard Tire & Automotive LLC, your trusted source for automotive care, has generously donated a gift certificate for an oil change. This is a great opportunity to get essential maintenance done by a reliable local business. Value: $70.00 (+/- depending upon vehicle).
2 Nts, 2 Din, 2 Drks by Park View Inn & Suites - Value: $275 item
2 Nts, 2 Din, 2 Drks by Park View Inn & Suites - Value: $275
$30

Starting bid

Create unforgettable summer memories right here in Hoisington! Park View Inn & Suites has generously donated a fantastic package: a 2-night stay in their luxurious Jacuzzi Suite, plus two delicious dinners and two refreshing drinks at their on-site Duck Blind Bar. Located conveniently next to the Hoisington City Pool and Bicentennial Park, it's the perfect staycation for family fun and relaxation! Value: $275.00
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13 item
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13
$5

Starting bid

Enjoy some tasty bites at a fun local spot! The Tap Room is offering a gift certificate for 2 free appetizers. It's the perfect excuse to grab a drink, play some pool, and catch up with friends in their lively atmosphere. Value: $13.00
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13 item
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13
$5

Starting bid

Looking for a fun night out in Hoisington? The Tap Room has you covered! They've generously donated a certificate for 2 free appetizers. Head over, grab a drink, enjoy a game of pool, and reconnect with friends while savoring some delicious starters. Value: $13.00
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13 item
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13
$5

Starting bid

Enjoy some tasty bites at a fun local spot! The Tap Room is offering a gift certificate for 2 free appetizers. It's the perfect excuse to grab a drink, play some pool, and catch up with friends in their lively atmosphere. Value: $13.00
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13 item
2 Free Appetizers by Tap Room - Value: $13
$5

Starting bid

Looking for a fun night out in Hoisington? The Tap Room has you covered! They've generously donated a certificate for 2 free appetizers. Head over, grab a drink, enjoy a game of pool, and reconnect with friends while savoring some delicious starters. Value: $13.00

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!