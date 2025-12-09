Laurel Garden Club Inc

Laurel Garden Club Inc

Laurel Garden Club Holiday Auction 2025

Evergreen and Personally Yours by John Grady Burns
$85

Auction Item1

Wooden Garden Planter Box
$300

Auction Item 2

Lapis Necklace
$200

Auction Item 3

La Peitra Chardonnay + Domaine Jerome Gradassi Wine
$130

Auction Item 4

Mahjong Party for 8
$230

Auction Item 5

2 Pound Cakes
$120

Auction Item 6

3 Cross Paintings
$375

Auction Item 7

Cypress Rocking Chair
$95

Auction Item 8

Fresh Bay Leaf Wreath
$105

Auction Item 9

Renew Medi-Spa Gift Certificate
$215

Auction Item 10

Two Pillows by Adam Trest
$135

Auction Item 11

Pottery Workshop for 8 Guests
$400

Auction Item 12

Black Ruana with Fur Trim
$165

Auction Item 13

Pottery Bowl w/Frog
$110

Auction Item 14

Cosmic Red Large Hulken Bag
$140

Auction Item 15

Antique 12K gold filled bangle
$330

Auction Item 16

Liberty of London Scarf
$130

Auction Item 17

Foraged Floral Workshop
$450

Auction Item 18

Cocktail Drink Table
$195

Auction Item 19

Roses in a Jug Painting
$100

Auction Item 20

Gift Basket w/wine, food + sauces
$140

Auction Item 21

Outdoor Turquoise Planter w/Seasonal Arrangement
$260

Auction Item 22

Estelle - Six Wine Glasses
$115

Auction Item 23

Pair of Moss Reindeer w/Pointsettias
$195

Auction Item 24.a + 24.b

Goldleaf Concrete Bowl
$170

Auction Item 25

Salsa + Margaritas
$205

Auction Item 26

Cooking Class for 4
$475

Auction Item 27

Nutcracker Needlepoint Pillow + Tea Towel
$70

Auction Item 28

Bottle of Caymus Vineyards 2009 Cab Sauvignon
$275

Auction Item 29

Read Diket Seascape
$190

Auction Item 30

Pepper Sauce Basket + Canning Tutorial
$100

Auction Item 31

Annie Glass Chip and Dip
$210

Auction Item 32

Pair of Outdoor Planters
$140

Auction Item 33

Pair of Contemporary Collage Paintings
$350

Auction Item 34

Santa Head Planter w/seasonal arrangement
$80

Auction Item 35

Flowers Wine x 2 with Built double wine bag
$150

Auction Item 36

4 Chicken Wild Rice and Artichoke casseroles
$150

Auction Item 37

7 Homemade Pies
$360

Auction Item 38

