2024 Holiday Fundraiser

Holiday Event (3-5pm) entry per family, includes meet Santa, inflatables and all holiday activities.
To minimize wait time, your time slot for Santa meet & greet is between 3-4pm.
Holiday Event (3-5pm) entry per family, includes meet Santa, inflatables and all holiday activities.
To minimize wait time, your time slot for Santa meet & greet is between 3-4pm.
Holiday Event Entry & Santa Photo Time Slot 4-5pm
$30
Holiday Event (3-5pm) entry per family, includes meet Santa, inflatables and all holiday activities.
To minimize wait time, your time slot for Santa meet & greet is between 4-5pm
Holiday Event (3-5pm) entry per family, includes meet Santa, inflatables and all holiday activities.
To minimize wait time, your time slot for Santa meet & greet is between 4-5pm
Join the Golf Cart Parade
$5
Decorate your golf cart and join the parade! Celebrating all holidays! Minimum donation is $5 but additional donations welcomed and encouraged!
Golf Carts to start lining up at Cunningham Park at 5:30pm. Parade begins at 6pm.
Decorate your golf cart and join the parade! Celebrating all holidays! Minimum donation is $5 but additional donations welcomed and encouraged!
Golf Carts to start lining up at Cunningham Park at 5:30pm. Parade begins at 6pm.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!