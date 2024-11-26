Sales closed

Holidays Around the World Silent Auction

Good for up to 5 Players. Enter the game where you become the player in the world’s first active gaming facility. Jump, climb, problem-solve and laugh, as you and your friends move between challenges. Each dynamic game room has interactive technology that reacts in real time, ensuring an adrenaline-filled adventure.
Gymnastics from ASI item
Gymnastics from ASI
$20

Starting bid

Benefits of joining AS gymnastics include: building confidence and self esteem. Developing leadership qualities and a competitive spirit. Learning fair play and good sportsmanship. Improving social skills. Making friends and having fun.
Creative Soul 2 Hour Birthday Party item
Creative Soul 2 Hour Birthday Party
$20

Starting bid

Our parties are 2 hours long and include exclusive use of our Performance Hall at one of our Creative Soul Facilities. You get our undivided attention with a personal party coordinator, and special gift music themed party favor bags for each child & the birthday child.
Obstacle Warriors - North Richland Hills - 2 Hour Birthday item
Obstacle Warriors - North Richland Hills - 2 Hour Birthday
$20

Starting bid

What's Included: i. 2-Hour Ninja Warrior Birthday Party for 10 kids ii. This includes 90-minutes in the ninja arena and 30 minutes in the party zone. iii. A party host is included to serve cake or pizza (Note: We do not provide any cake, snacks, or pizza) iv. A water bottle for each child, table cloths, napkins, utensils, and balloons are provided. You may bring your own decor if desired. b. Requirements: i. A signed waiver is required to enter the ninja arena. ii. Clean, close-toed athletic shoes are required to be worn. iii. Birthday party booking must be completed by 12/31/2024.
2 Dallas Symphony Orchestra Tickets item
2 Dallas Symphony Orchestra Tickets
$20

Starting bid

Guided by internationally renowned Music Director Fabio Luisi, the Dallas Symphony Orchestra delivers uplifting, entertaining musical experiences and innovative, enriching educational opportunities—both within the inspiring Morton H. Meyerson Symphony Center and across the community.
Davanti Salon Gift Basket & $50 Gift Card item
Davanti Salon Gift Basket & $50 Gift Card
$25

Starting bid

Includes Aveda hair pin set, Cosmedix Moisturizing Sunscreen, Aveda exfoliating scalp brush, Aveda makeup bag, and a $50 Davanti Salon Gift Card
Emler Swim School Birthday Party Experience and Retail Items item
Emler Swim School Birthday Party Experience and Retail Items
$20

Starting bid

a. Make a splash with a pool party at Emler Swim School! Our birthday swim parties are the ultimate way for kids to celebrate birthdays and special occasions, packed with fun, laughter, and lots of splashing around. From diving into games to making unforgettable memories, our year-round heated pool offers endless fun. Includes: Private use of Emler location for 2 hours, Up to 30 children. Staff provided: Party Host, Lifeguard, and a Water Watcher b. Retail Items Include: (3) Water Watcher lanyards, (2) reusable swim diapers, child life vest, cup, flippers and bag.
2 Fort Worth Crawling Happy Hour Tickets item
2 Fort Worth Crawling Happy Hour Tickets
$40

Starting bid

Cowboys, cattle drives, railroads…and beer! Hear the untold stories of Fort Worth from an expert local guide while visiting historic taverns and saloons on our Stockyards Pub crawl! A fun and tasty way to discover the hidden history of the West! We’ll teach you the stuff they left out in 8th grade social studies class!
4 Tickets to Fort Worth Museum of Science and History item
4 Tickets to Fort Worth Museum of Science and History
$10

Starting bid

Dedicated to lifelong learning and anchored by our rich collections, the Fort Worth Museum of Science and History engages our diverse community through creative, vibrant programs and exhibits interpreting science and the stories of Texas and the Southwest.
$50 Free Play Gift Card item
$50 Free Play Gift Card
$10

Starting bid

Visit FreePlay and experience 130+ Retro Arcade Games & Pinball set to FREE PLAY!
$250 HEB Gift Card item
$250 HEB Gift Card
$100

Starting bid

Use on anything from groceries to floral and decor.
Kid Mania 3 Month Family Season Pass item
Kid Mania 3 Month Family Season Pass
$20

Starting bid

It’s pure fun for the entire family – safe, secure and open every day. Enjoy unlimited visits for your family for 3 months. Family pass is good for up to 4 individuals and must include at least 1 adult.
La Madeleine Gift Basket + Dinner & Dessert for 4 item
La Madeleine Gift Basket + Dinner & Dessert for 4
$25

Starting bid

Enjoy Dinner and Dessert for 4 and a variety of different LaMadeline products including: Tomato Basil Soup, French Apple Chutney, Herbes de Provence Spice Blend and La Madeleine’s famous Caesar Dressing
4 Admission Tickets to Peppa Pig World item
4 Admission Tickets to Peppa Pig World
$20

Starting bid

PEPPA PIG World of Play is an indoor play center specifically designed for little ones! Giggle your way through 14 themed areas of free-roaming play bringing Peppa Pig’s world to life like never before. Jump, laugh, play, imagine and giggle with an oinktastic visit.
Play Street Museum item
Play Street Museum
$20

Starting bid

2 Admission Tickets, 2 Slime to Go Kits & 2 Activity Kits from Play Street Museum Play Street Museum Fort Worth is an engaging and educational neighborhood children's museum with activities for toddlers and children up to 8 years of age. Our neighborhood children’s museum transports your young ones to The Town Square where they can explore interactive exhibits based around life in the city. Take a hands-on approach to learning with immersive exhibits for our guests to explore with their families or other Play Street Museum friends. Kiddos will have opportunities to give their friends a check up at the doctor’s office, care for the animals at the pet shop, or prepare to save the day at the fire station. Stop by the grocery store and let your toddler set up shop while your big kids let their imaginations wander at the giant interactive train table.
Reveal Martial Arts 1 month of classes #1 item
Reveal Martial Arts 1 month of classes #1
$10

Starting bid

Martial Arts Trial for new students. 1 month of classes for you, your friend or family member.
Reveal Martial Arts Summer Camp #1 item
Reveal Martial Arts Summer Camp #1
$80

Starting bid

Enroll your child in a fun filled, highly structured fitness summer experience that will keep them busy, teach them valuable life skills, and introduce them to martial arts. Our camp will afford you the freedom to enjoy your summer and have less stress of finding ways to keep your child occupied. Good for one week, Monday - Friday, 9am-3pm
Reveal Martial Arts Birthday Party item
Reveal Martial Arts Birthday Party
$60

Starting bid

Our karate-themed parties are designed with intention – to make your child the hero of their special day. With a focus on creating memorable moments, we go beyond the usual party experience, offering not just fun but also instilling values of discipline and confidence in a lively setting. Join us in celebrating your child's birthday uniquely, where they not only have a blast but also take center stage as the hero of their very own karate adventure.
4 Single Player Escape Games from The Escape Game item
4 Single Player Escape Games from The Escape Game
$30

Starting bid

The Escape Game offers immersive rooms where individuals can experience 60-minute adventures. Located at the Grapevine Mills Mall. Good for 4 players.
Total Wine Private Wine Class item
Total Wine Private Wine Class
$40

Starting bid

Become a wine connoisseur and learn about wine in your very own private wine class! Good for 14-20 guests!
1061 Piece Lego City Delivery Truck Set item
1061 Piece Lego City Delivery Truck Set
$20

Starting bid

Have a Lego lover? Then this item is for you! For Ages 8 & Up, this Lego set features a Truck with a Large Trailer Pallets of Playsets, a Functioning Toy Forklift Truck & a Hot-Dog Stand
Auto Basket item
Auto Basket
$30

Starting bid

Treat your car to a little TLC with this auto care basket! Basket includes: 2 Stainless Steel cups from Racetrac and Whitewater Express Car Wash. 5 free Ceramic Platinum car washes from Whitewater Express Car Wash, 2 air fresheners, microfiber towel, dash wipes, pen and $50 gift card from Racetrac.
Family Fun Day Basket #1 item
Family Fun Day Basket #1
$40

Starting bid

Pack the family up and head to downtown Fort Worth for a day of fun! First hit up Rockwood Go Cart and Mini Golf for a round of golf and some laps around the track. Then head on over to McDonalds to grab lunch and dessert. Finish out the day at Coyote Drive in Movie Theater to catch the latest release on the big screen! Basket includes: 4 Pack Coyote Drive in Tickets, 4 Rockwood Go Cart Coupons and 4 Mini Golf Coupons,4 combo meals, 4 happy meals and 4 desserts from McDonalds.
Family Fun Day Basket #2 item
Family Fun Day Basket #2
$20

Starting bid

Do you have an arcade game lover in the family? Then this family pack is for you! Enjoy a day of all you can play at Tornado Terrys! Then grab some dinner at McDonalds and head to Woolley’s Frozen custard for dessert! Basket includes: 2 admission tickets to Tornado Terry’s, 4 McDonald’s Combo Meal Coupons, 4 Woolley’s Frozen Yogurt Concretes, 2 Woolleys Shirts and Stickers
Family Fun Day Basket #3 item
Family Fun Day Basket #3
$20

Starting bid

Looking for a day of low key fun? Look no further than this family fun day basket! Hit up the local Kid Mania, pop on over to Chuy’s for dinner and round off the night with some concretes from Woolley’s Frozen Custard! Basket Includes: 6 admissions to Kid Mania, 2 Entree’s and 4 kids meals from Chuy’s, 2 queso’s from Chuy’s and 6 Concretes from Woolley’s Frozen Custard.
Gift Cards Basket item
Gift Cards Basket
$40

Starting bid

Treat yourself to a delightful assortment of gift cards from some of your favorite local restaurants! This curated basket features a variety of options, perfect for dining! Whether you're in the mood for a festive dinner, or a cool treat, this basket has something for everyone. Basket includes: $20 Abuelos gift card, $20 Five Guys Gift Card, 2 Chuys Dinner Vouchers, Free Queso from Chuys, 5 McDonalds McCafe Beverages, $25 Spring Creek Gift Card, $30 Jamba Juice Coupon Cards, $25 Pluckers Gift Card
Date Day Basket item
Date Day Basket
$20

Starting bid

Enjoy an entire day with your special one. Head to downtown Fort Worth for a day of culture and fun! First stop is the Modern Art Museum where you’ll have the chance to view one of the foremost collections of international modern and contemporary art in the country. End your day at Game Theory for an evening of games, scratch kitchen foods and craft beverages! Basket includes: 2 Tickets to the Modern Art Museum of Fort Worth and a $50 Gift Card to Game Theory.
Chick-fil-A Gift Bag #1 item
Chick-fil-A Gift Bag #1
$10

Starting bid

Includes: 7 free item cards, Waffle Potato Chips, Mini Cow Stuffed Animal, Keychain, Rubber Bracelet
Doughlicious Eats by Sarah Baked Goods Bundle item
Doughlicious Eats by Sarah Baked Goods Bundle
$10

Starting bid

Sink your teeth into these delicious items, provided by Doughlicious Eats by Sarah. Items Included: 1 pan of vanilla glaze cinnamon rolls and 1 sourdough boule.
2 Fort Worth Zoo Admission Tickets item
2 Fort Worth Zoo Admission Tickets
$15

Starting bid

The oldest continuous zoo site in Texas, the Fort Worth Zoo was founded in 1909 with one lion, two bear cubs, an alligator, a coyote, a peacock and a few rabbits. From these humble beginnings, the Zoo has grown into a nationally ranked facility, housing more than 7,000 native and exotic animals.
4 Tickets to Sci-Tech Discovery Center in Frisco item
4 Tickets to Sci-Tech Discovery Center in Frisco
$20

Starting bid

Looking for a fun family outing? Visit Sci-Tech discovery center and enjoy a hands-on day embracing discovery and innovation through active exploration of science, technology, engineering and mathematics. Visit our exhibits including: Air Pressure Zone, Building Challenges, Coordination Station, Bubble Tables and more!
Canes Gift Basket item
Canes Gift Basket
$20

Starting bid

Includes: Cooler, 2 shirts, hat, stuffed animal, magnets, keychain, koozies, notepad, pens, 3 free box combo cards, 2 free kids combo cards, 3 free lemonade cards
Ruby Creek Family Farm Family Pack of Admission Tickets item
Ruby Creek Family Farm Family Pack of Admission Tickets
$10

Starting bid

Ruby Creek Family Farm Family Pack of Admission Tickets for Fall 2025 Season Ruby Creek Family Farm is a seasonal farm where families can play together. Nestled in North Texas, our farm offers unique attractions and activities designed for family fun. It’s a place to make memories and create family traditions. Includes: Admission tickets to the farm for up to 6 family members.
2 K1 Speed Races and Licenses item
2 K1 Speed Races and Licenses
$10

Starting bid

Our Arlington, Texas center features a professionally designed indoor kart track, high-performance all-electric European go-karts, an advanced timing system that measures lap times up to a hundredth of a second, and a lobby that is part arcade, part motor sport museum. Whether you’re racing wheel-to-wheel with friends or are enjoying a snack while viewing our collection of authentic racing memorabilia, we are confident that you will not be disappointed. Includes: 2 free races and 2 free licenses. Plus 2 $5 off gift certificates for your next ride!
Urban Air Birthday Party item
Urban Air Birthday Party
$60

Starting bid

Good for 1 Ultimate Birthday Party! Includes a party table for 10, 2 hour hangout, bottled waters, party favor scratch offs, Urban Air socks, balloons, plates, napkins and forks, digital invitations, setup and cleanup and a shared party host! 2 Urban Air winter gloves, a stress ball and 2 Urban Air bracelets. Expires 2/28/2025
North Texas Ballet Presentation of the Nutcracker item
North Texas Ballet Presentation of the Nutcracker
$20

Starting bid

4 Tickets to the North Texas Ballet Presentation of the Nutcracker 6:30pm Show. Row P, Seats 1-4
Spring Creek Basket item
Spring Creek Basket
$10

Starting bid

Includes: Aprons, Shirts, BBQ Sauce, Koozies, Pens, Keychains, $45 in Gift Cards
Front Row Kinder Graduation - 4 Seats item
Front Row Kinder Graduation - 4 Seats
$20

Starting bid

Front row seats to the kinder graduation for 2025
Front Row Kinder Graduation - 2 Seats item
Front Row Kinder Graduation - 2 Seats
$10

Starting bid

Front row seats to the kinder graduation for 2025
Front Row 5th Grade Graduation - 4 Seats item
Front Row 5th Grade Graduation - 4 Seats
$20

Starting bid

Front row seats to the 5th grade graduation for 2025
Front Row 5th Grade Graduation - 2 Seats item
Front Row 5th Grade Graduation - 2 Seats
$10

Starting bid

Front row seats to the 5th grade graduation for 2025
SECOND Row 5th Grade Graduation - 2 Seats item
SECOND Row 5th Grade Graduation - 2 Seats
$10

Starting bid

Second row seats to the 5th grade graduation for 2025
SECOND Row 5th Grade Graduation - 4 Seats item
SECOND Row 5th Grade Graduation - 4 Seats
$15

Starting bid

Second row seats to the 5th grade graduation for 2025
Family 4 pack to Epic Indoor Waterpark item
Family 4 pack to Epic Indoor Waterpark
$40

Starting bid

Family Four Pack of Passes valued at $236 to be used any regular operating day.

