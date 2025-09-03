Home Baking Association Inc

Offered by

Home Baking Association Inc

About this shop

Home Baking Association Annual Meeting 2025

Early Member Registration
$1,300

Members, Partners before October 10, 2025.

2nd Membership Registration
$1,200

Register 2nd person as a separate registration.

Late Member Registration
$1,400

paid after October 10, 2025.

Spouse/relative Registration
$900

Includes all meals/meeting materials/sessions/tours/Wed. evening activity

Register Spouse/relative as a separate registration.

Spouse/relative Partial Registration
$650

Only includes Welcome dinner, Presidents Dinner & Wed. evening activity.

Register souse/relative as a separate registration.

Non-member Registration
$1,400

New member applications receive $100 discount from 2026 membership dues.

Sponsorship
$250

Sponsor break, meal or activity - verbally recognized in meeting

Sponsorship
$500

Sponsor break, meal or activity - verbally recognized in meeting and in the annual meeting program

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!