Home Baking Association Annual Meeting 2025

Offered by
About this shop
Members, Partners before October 10, 2025.
Register 2nd person as a separate registration.
paid after October 10, 2025.
Includes all meals/meeting materials/sessions/tours/Wed. evening activity
Register Spouse/relative as a separate registration.
Only includes Welcome dinner, Presidents Dinner & Wed. evening activity.
Register souse/relative as a separate registration.
New member applications receive $100 discount from 2026 membership dues.
Sponsor break, meal or activity - verbally recognized in meeting
Sponsor break, meal or activity - verbally recognized in meeting and in the annual meeting program
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!