Honor Our Heroes Gala 2025 Sponsorship Opportunities

100 Clinton St

Camden, NJ 08103

$10,000 Event Sponsor item
$10,000 Event Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 16 tickets
$10,000 Event Sponsor Event Sponsor recognition during evening program Sixteen (16) Gala tickets Full-page program advertisement Logo on-screen display Marquee advertisement display at the Gala Premium placement full-page program advertisement Custom advertisement on SpectraCare Foundation website
$8000 Diamond Sponsor
$8,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets
$8000 Diamond Sponsor Twelve (12) Gala tickets Full-page program advertisement Logo on-screen display Marquee advertisement display at the Gala Prominent logo on SpectraCare Foundation website
$6000 Platinum Sponsor
$6,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
$6000 Platinum Sponsor Ten (10) Gala tickets Full-page program advertisement Logo on-screen display Marquee advertisement at the Gala Logo on SpectraCare Foundation website
$4000 Gold Sponsor
$4,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
$4000 Gold Sponsor Eight (8) Gala tickets Full-page program advertisement Logo on-screen display Logo on SpectraCare Foundation website
$2000 Silver Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
$2000 Silver Sponsor Four (4) Gala tickets Full-page program advertisement Grouped logo on-screen display Logo on SpectraCare Foundation website
$1000 Bronze Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets
$1000 Bronze Sponsor Two (2) guests to attend the event Full-page program advertisement Grouped logo on-screen display Grouped logo on SpectraCare Foundation website
$500 Veteran Sponsor
$500
$500 Veteran Sponsor One (1) ticket for a deserving Veteran to attend Full-page program advertisement Grouped logo on-screen display Grouped logo on SpectraCare Foundation website
Full Page Program Ad
$250
Full-page program ad - $250
Half Page Program Ad
$200
Half-page program ad - $200
Business Card Program Ad
$150
Business card program ad - $150
