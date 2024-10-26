Hoop Code Foundation Holiday Raffle 2024

One (1) Holiday Raffle Ticket
$10
One (1) Ticket for chance to win Holiday Raffle Prize Package
Seven (7) Holiday Raffle Tickets
$50
This includes 7 tickets
Seven (7) Tickets for chance to win Holiday Raffle Prize Package
Fifteen (15) Holiday Raffle Tickets
$100
This includes 15 tickets
Fifteen (15) Tickets for chance to win Holiday Raffle Prize Package
Add a donation for Hoop Code Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!