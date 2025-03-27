Hosted by

Hope Community Christian School

About this event

Sales closed

Hope Community Christian School's Silent Auction

Framed Photo item
Framed Photo
$500

Starting bid

Framed photo of Director and Assistant Director of HCCS Poster size is an option!
Girls Easter Basket item
Girls Easter Basket
$25

Starting bid

Candy, bunny ears, chalk, jump rope, bow, bubbles and more !
Boys Easter Basket item
Boys Easter Basket
$25

Starting bid

Stuffed bunny, candy, bubbles, book, jump rope and more !
Wine Basket item
Wine Basket item
Wine Basket item
Wine Basket
$40

Starting bid

4 bottles of wine, 2 glasses, golf ball bottle stopper and sweets to pair!
Pout Med Spa package item
Pout Med Spa package
$150

Starting bid

Bath and body gift set, $200 dysport, retin, serum and more !
Astros Tickets Package item
Astros Tickets Package item
Astros Tickets Package item
Astros Tickets Package
$200

Starting bid

4 Astros tickets for Saturday, May 10 versus the Cincinnati Reds - section 131 row 13 seats 1-4 Astros yeti with lid and straw Astros bag cooler
Homemade Maple Syrup Package item
Homemade Maple Syrup Package
$65

Starting bid

Enjoy a maple syrup bourbon liqueur, 2 jars of pure Michigan maple syrup (1 coffee flavored!) , a box of Hungry Jack pancake mix and a $50 specs gift card
Rich Rose Spa Package item
Rich Rose Spa Package
$75

Starting bid

Need a break? Kick back and relax with this goodie basket that includes a 90 minutes Spring Spa Package!
Donation item
Donation
$10

Starting bid

Donate to our ministry! We appreciate your support! **Please note that you can be outbid using this option to donate! To donate directly, please zelle : [email protected]
A night away item
A night away item
A night away item
A night away
$225

Starting bid

Enjoy a night away at the Sugar Land Marriott! This package comes with a $100 gift card to Escalante’s, $10 Starbucks gift card, $50 gift car Japaneiros or Jupiters, and a card to Kilwins to enjoy fudge and ice cream!
Taste of Texas item
Taste of Texas item
Taste of Texas
$50

Starting bid

Taste of Texas gift card for $100 and a bottle of wine
5 ft balloon item
5 ft balloon
$50

Starting bid

5 ft balloon garland for any occasion
Raising Canes gift basket item
Raising Canes gift basket
$35

Starting bid

Canes hat, shirt, coozies, stuffed dog, fridge magnets, 4 free box combos, 2 free drinks, 2 free kids combos all in a Raising Canes Cooler Bag
7 Piece Gingerbread Decor Set item
7 Piece Gingerbread Decor Set
$50

Starting bid

7 Piece Gingerbead set perfect for your Christmas collection. 4 wooden and 3 metal. About 32 inches in height
Private Golf lesson with Golf Pro item
Private Golf lesson with Golf Pro
$75

Starting bid

Need some extra help with your golf swing? Check out this private lesson with a Golf Pro at River Pointe Golf Course.
Private Golf Lesson item
Private Golf Lesson
$75

Starting bid

Can’t keep up with the pros on the golf course? Get some one on one time with UT All American Lance Lopez at Greatwood Golf Course.
Bourbon Package item
Bourbon Package item
Bourbon Package item
Bourbon Package
$50

Starting bid

Pinhook bourbon, Small Batch 1792 bourbon, 12 point bourbon, 2 glasses and golf ball bottle stopper
Easter Wreath item
Easter Wreath item
Easter Wreath item
Easter Wreath
$25

Starting bid

Easter Wreath
Saylor Grace Boutique item
Saylor Grace Boutique item
Saylor Grace Boutique item
Saylor Grace Boutique
$75

Starting bid

Basket Donated By Alexis & Jimmy Deremer and Iris & James Walker with Saylor Grace Boutique •$25 Saylor Grace Boutique gift card •1 woman size large tshirt •1 men’s Walker Outdoor tshirt (she can’t remember what size she put in there) •Walker outdoor cap •Mahogany coconut candle SGB signature scent •Everything is fine matches •Everything is fine shower steamers •2 wine glasses •Bottle of Wine •Bottle of Jack Daniels •Whiskey golf ball ice cube set
Tequila Basket item
Tequila Basket item
Tequila Basket item
Tequila Basket
$30

Starting bid

Ranch water basket with El Amo blanco tequila , 2 glasses, golf ball bottle stopper
Local Restaurant gift cards item
Local Restaurant gift cards
$50

Starting bid

Perfect for a night out on the town! Check out this collection of local gift cards. Includes $25 to Gino’s Italian Joint, $50 to Bobs Taco Station, and $25 to Lomonte’s Italian Restaurant & Bar
18k yellow gold finished necklace item
18k yellow gold finished necklace item
18k yellow gold finished necklace
$50

Starting bid

Sterling Silver necklace finished in 18 kt yellow gold with bezel set CZ
Saltwater Rod and Reel item
Saltwater Rod and Reel item
Saltwater Rod and Reel
$125

Starting bid

Saltwater fishing - Penn Battle III reel and Bubba Tidal Rod
Craftsman Versa Stack item
Craftsman Versa Stack
$50

Starting bid

Stackable tool boxes and dolly all in one
Crawfish pot, burner and paddle item
Crawfish pot, burner and paddle item
Crawfish pot, burner and paddle
$125

Starting bid

Crawfish pot, burner, paddle, trays, and more! All you need to host a great crawfish boil!
Wonder Oven Air Fryer item
Wonder Oven Air Fryer item
Wonder Oven Air Fryer
$85

Starting bid

A conveniently-sized, countertop-worthy appliance that can air fry, bake, roast, toast, reheat, and broil – all with our steam infusion technology for crispy exteriors and soft, moist interiors. It does everything, from ultra-crispy air frying, to serious roasting, to rejuvenating steam infusion It preheats 75% faster* and cooks up to 30% faster** than traditional ovens. Whip up dinner in no time! It’s spacious: Roast a 4.5-pound chicken or go multilevel to cook double the capacity of a stand-alone air fryer.
Golf Bag item
Golf Bag item
Golf Bag
$75

Starting bid

Ogio Golf Bag
Cornhole Board Set item
Cornhole Board Set
$50

Starting bid

Need the perfect game for your summer parties? Check out this full cornhole set! Comes with a America wrap and 2 sets of bags
1 Round of Golf for 4 players - River Pointe Golf Club item
1 Round of Golf for 4 players - River Pointe Golf Club
$175

Starting bid

Enjoy a day on the course with colleagues, friends or family!
1 Round of Golf for 4 players - Sienna Golf Club item
1 Round of Golf for 4 players - Sienna Golf Club
$175

Starting bid

Enjoy a day on the course with colleagues, friends or family!
Donation item
Donation
$50

Starting bid

Donate to our ministry! We appreciate your support! **Please note that you can be outbid using this option to donate! To donate directly, please zelle : [email protected]
Family Photo Session item
Family Photo Session item
Family Photo Session
$50

Starting bid

Capture beautiful memories with a a 20 minute photography session with up to 5 people. Must use in 2025!
Custom Mini Fridge item
Custom Mini Fridge item
Custom Mini Fridge
$75

Starting bid

Deck out your garage with this custom Pink Whitney Vodka Mini Fridge! dimensions are 18x18

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!