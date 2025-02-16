eventClosed

Hope for Hearts's Silent Auction

AR Workshop $45 Gift Card & 605 South Dakota Sign item
AR Workshop $45 Gift Card & 605 South Dakota Sign item
AR Workshop $45 Gift Card & 605 South Dakota Sign
$22

auctionV2.input.startingBid

Bid on an exciting AR Workshop gift card and unleash your creativity! AR Workshop Sioux Falls offers hands-on DIY crafting experiences where you can create custom home décor, wood signs, canvas pillows, and more. Whether you’re looking for a fun night out, a unique date, or a creative escape, this gift card provides access to expert-led workshops and high-quality materials. As an added bonus, take home a cute 605 South Dakota sign, perfect for showing off your local pride and adding a touch of home-state charm to your décor! L:9.5in W: 7in H: 1.5in Valued at $75 Donated By: AR Workshop Sioux Falls Restrictions: Valid for workshops at AR Workshop Sioux Falls. Expires: 5/31/2025 For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Sioux Falls Food Coop $50 Giftcard item
Sioux Falls Food Coop $50 Giftcard
$15

auctionV2.input.startingBid

Support local and shop sustainably with a Sioux Falls Co-op gift card! Whether you're looking for organic produce, locally sourced goods, or unique specialty items, the Sioux Falls Co-op offers a variety of high-quality products for every need. This gift card is perfect for those who value supporting their community and enjoying healthy, delicious food. Bid now to treat yourself! Valued at $50 Donated By: Sioux Falls Food Coop
Sioux Falls Skyforce - 4 Middle Level Tickets item
Sioux Falls Skyforce - 4 Middle Level Tickets
$30

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an exciting night of basketball with the Sioux Falls Skyforce! This silent auction package includes 4 tickets to a thrilling home game, where you can experience the energy and talent of the NBA G League up close. Whether you're a longtime fan or new to the game, this is the perfect opportunity to cheer on the Skyforce and enjoy a fun-filled outing with family or friends. Don't miss your chance to bid on this slam-dunk experience! Valued at $100 Restrictions: Expiration April 2026 Donated By: Sioux Falls Skyforce
605 Boxing & MMA Fitness Package item
605 Boxing & MMA Fitness Package
$45

auctionV2.input.startingBid

Get ready to train like a champion with this exclusive silent auction package from 605 Boxing & MMA! This package includes a one-month membership and five hours of personal training, giving you the perfect opportunity to improve your strength, endurance, and technique with expert coaching. Whether you're a beginner looking to learn the basics or an experienced athlete wanting to take your training to the next level, this is an incredible chance to experience top-tier fitness and combat sports training. Bid now and step into the ring for an unforgettable fitness journey! Find out more about class ours here:https://www.605boxingandmma.com/ Valued at: $300 Donated by: 605 Boxing & MMA
Children's Museum of South Dakota - 4 Day Passes item
Children's Museum of South Dakota - 4 Day Passes
$13

auctionV2.input.startingBid

Let your little ones explore, create, and discover with this fantastic Brookings Children's Museum package! With interactive exhibits designed to spark curiosity and imagination, kids can engage in hands-on learning through play. From science experiments to art stations and engaging play areas, there’s something for every young explorer to enjoy. Bid now for a fun-filled family adventure at one of South Dakota’s best children’s museums! Valued at $46 Donated by: Children's Museum of South Dakota
Black Hills Playhouse Ticket Package - 4 Tickets item
Black Hills Playhouse Ticket Package - 4 Tickets
$70

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an unforgettable theatrical experience with this Black Hills Playhouse ticket package! Nestled in the scenic Black Hills, the Playhouse offers top-quality performances featuring incredible talent and captivating productions. Whether you're a fan of comedy, drama, or musicals, you're in for a treat with this opportunity to witness live theater at its finest. Bid now for a chance to experience the magic of the stage in one of South Dakota’s most beloved cultural gems! Valued at:$176 Donated by: Black Hills Playhouse Restrictions: Valid for 2025 Season
Children's Museum Southern Minnesota - 4 Passes item
Children's Museum Southern Minnesota - 4 Passes
$20

auctionV2.input.startingBid

Unlock a world of adventure and learning with passes to the Southern Minnesota Children's Museum! This hands-on museum offers interactive exhibits that encourage creativity, exploration, and discovery for children of all ages. From STEM activities to imaginative play spaces, kids will have a blast while learning through play. Bid now for a fun-filled family experience that sparks curiosity and joy! Valued at $52 Donated By: Southern Minnesota Children's Museum Restrictions: Expire 12.31.2025
MB Haskett Delicatessen Date Night item
MB Haskett Delicatessen Date Night
$45

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself to an unforgettable dining experience with this MB Haskett Delicatessen silent auction package-three course dinner for two with wine pairing! Known for their locally-sourced ingredients and mouthwatering brunch, MB Haskett is a beloved Sioux Falls gem offering everything from savory crepes to perfectly brewed coffee. Whether it’s a cozy breakfast, a relaxed lunch, or a delicious weekend brunch, this gift package promises a meal to remember. Bid now and enjoy the flavors of one of downtown Sioux Falls' finest eateries! Valued at $150 Donated by: Michael Haskett and Virgina Wick
Montgomery’s Furniture $200 Gift Card item
Montgomery’s Furniture $200 Gift Card
$60

auctionV2.input.startingBid

Upgrade your home with style and comfort! This $200 Montgomery’s Furniture gift card can be used toward beautiful, high-quality furniture, décor, and more. Whether you're looking for a new statement piece or a cozy addition to your space, Montgomery’s offers a wide selection to fit any style. Valued at $200 Donated by Montgomery’s Restrictions: Valid at Sioux Falls, Madison, Watertown and Aberdeen Stores Expires 7/1/2025 Good on new purchases only
WaTiki Waterpark Getaway item
WaTiki Waterpark Getaway item
WaTiki Waterpark Getaway item
WaTiki Waterpark Getaway
$120

auctionV2.input.startingBid

Make a splash with this exciting one-night stay at your choice of five participating hotels and five waterpark passes to WaTiki Indoor Waterpark Resort! Enjoy endless fun at the largest indoor waterpark in the Dakotas, featuring thrilling waterslides, a lazy river, an arcade, and more. Perfect for a family getaway or a fun-filled trip with friends! Value at $400 Donated by Liv Hospitality Restrictions: Expires 12/1/2025. Participating Hotels Included are Home 2 Suites by Hilton, Residence Inn by Marriott, La Quinta by Wyndham, Fairfield by Marriott or Courtyard by Mariott
Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium - 4 Day Passes item
Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium - 4 Day Passes item
Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium - 4 Day Passes item
Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium - 4 Day Passes
$36

auctionV2.input.startingBid

Experience one of the world’s best zoos with these 4 passes to Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium! Explore exotic wildlife, walk through the world’s largest indoor desert, dive into the stunning aquarium, and discover countless other unforgettable exhibits. Perfect for a family adventure or a fun day with friends! Valued at $120 Donated by: Omaha’s Henry Doorly Zoo & Aquarium Restrictions: Expires 3/3/2026
South Dakota Aerial & Arts – $60 Gift Certificate item
South Dakota Aerial & Arts – $60 Gift Certificate item
South Dakota Aerial & Arts – $60 Gift Certificate item
South Dakota Aerial & Arts – $60 Gift Certificate
$18

auctionV2.input.startingBid

Experience the thrill of bungee or aerial classes at South Dakota Aerial & Arts! This $60 gift certificate can be used for either bungee or aerial classes, offering a fun and unique way to get active and challenge yourself. Whether you're a seasoned pro or a beginner, South Dakota Aerial & Arts provides a welcoming environment to explore these exciting activities. Don't miss out on this opportunity to try something new and soar to new heights! Valued at $60 Donated by:South Dakota Aerial & Arts
Minnesota Timberwolves Signed Luke Garza Picture item
Minnesota Timberwolves Signed Luke Garza Picture
$15

auctionV2.input.startingBid

Celebrate the power and passion of basketball with this exclusive Luka Garza Minnesota Timberwolves player picture! This signed photos capture the intensity and skill of the rising star, Luka Garza, as he takes the court with the Timberwolves. Perfect for any sports fan or collector, this unique set of memorabilia is a must-have addition to your collection. Don’t miss the chance to own a piece of Timberwolves history! Valued at $50 Donated by: Minnesota Timberwolves For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Wild Water West – 2 Day Passes item
Wild Water West – 2 Day Passes item
Wild Water West – 2 Day Passes item
Wild Water West – 2 Day Passes
$18

auctionV2.input.startingBid

Cool off and make a splash with two day passes to Wild Water West, South Dakota's largest waterpark! These passes provide access to all the exciting attractions, including thrilling water slides, wave pools, lazy rivers, and more. Perfect for a fun-filled day with friends or family, Wild Water West offers something for everyone. Don’t miss your chance to enjoy a summer adventure at one of the best waterparks in the region! Valued at $60 Donated by: Wild Water West Restrictions: Expire Sept 1, 2025. Tickets are good for waterpark activities only. Adventure Park is not included.
Sioux Falls Canaries - 4 tickets item
Sioux Falls Canaries - 4 tickets
$24

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a fun-filled day at the ballpark with four (4) tickets to a Sioux Falls Canaries home game of your choice during the 2025 season! Gather your friends or family and experience the excitement of professional baseball, great ballpark food, and a lively atmosphere at The Birdcage. Whether you're a longtime fan or a first-time visitor, this is the perfect way to enjoy America's favorite pastime! Donated by: Sioux Falls Canaries Valued at: $80 Restrictions: Valid for any 2025 regular season home game.
The Bakken Museum - 5 Day Passes item
The Bakken Museum - 5 Day Passes item
The Bakken Museum - 5 Day Passes item
The Bakken Museum - 5 Day Passes
$21

auctionV2.input.startingBid

Discover the wonders of science, technology, and innovation with five (5) admission passes to The Bakken Museum in Minneapolis! Explore interactive exhibits, learn about the history of electricity and medical innovations, and engage in hands-on STEM activities perfect for all ages. Whether you're a science enthusiast or just looking for a fun and educational outing, The Bakken Museum offers a unique experience for the whole family. Valued at $70 Donated by: The Bakken Museum Restrictions: Expires 5/8/2026
One-Night Stay at Grand Falls Casino & Golf Resort item
One-Night Stay at Grand Falls Casino & Golf Resort item
One-Night Stay at Grand Falls Casino & Golf Resort item
One-Night Stay at Grand Falls Casino & Golf Resort
$60

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a relaxing getaway with a one-night complimentary stay in a standard hotel room at Grand Falls Casino & Golf Resort! Located just minutes from Sioux Falls, this premier resort offers a luxurious experience with a world-class casino, spa, fine dining, and an award-winning golf course. Whether you're looking for a night of gaming, a spa retreat, or a relaxing escape, Grand Falls has something for everyone. Valued at: $200 Donated by: Grand Falls Casino & Golf Resort Restrictions: Valid for a standard hotel stay Sunday–Thursday Expires May 31, 2026 Subject to availability; blackout dates may apply Must be 21 years old to redeem Don't miss this chance to enjoy a night of entertainment and relaxation!
Sioux Falls Stampede Game Tickets - 4 Gray Level item
Sioux Falls Stampede Game Tickets - 4 Gray Level item
Sioux Falls Stampede Game Tickets - 4 Gray Level
$30

auctionV2.input.startingBid

Cheer on the Sioux Falls Stampede with four (4) Gray Level tickets to a 2025-2026 season home game! Experience the fast-paced action of USHL hockey at the Denny Sanford PREMIER Center, where every game is filled with energy and excitement. Special Note: If redeemed for the famous Wiener Dog Night, the voucher will only be valid for Upper Level seating. Valued at: $100 Donated by: Sioux Falls Stampede Restrictions: Valid for a 2025-2026 season home game Voucher must be redeemed for available seating; Upper Level only for Wiener Dog Night Subject to availability Don't miss this chance to catch the Stampede in action!
Certificate for a 10" Decorated Cake from Nothing Bundt Cake item
Certificate for a 10" Decorated Cake from Nothing Bundt Cake item
Certificate for a 10" Decorated Cake from Nothing Bundt Cake
$15

auctionV2.input.startingBid

Indulge in the deliciousness of a certificate redeemable for a 10" Decorated Cake from Nothing Bundt Cakes! This beautifully crafted cake features their signature rich and moist cake, topped with cream cheese frosting and a festive design. Choose from a variety of flavors to satisfy your sweet tooth and impress your guests. Valued at: $52 Donated by: Nothing Bundt Cakes of Sioux Falls Restrictions: Certificate valid for one 10" decorated cake at Nothing Bundt Cakes of Sioux Falls; cake design subject to availability, and flavor options may vary.
Pyres Brewing Company - $50 Giftcard item
Pyres Brewing Company - $50 Giftcard item
Pyres Brewing Company - $50 Giftcard
$15

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a taste of craft excellence with this gift card to Pyres Brewing Company! Whether you're a fan of bold IPAs, smooth lagers, or unique seasonal brews, Pyres offers a selection that caters to every beer lover. Use this gift card to savor a pint (or two!) in their welcoming taproom or take home your favorites to enjoy later. Valued at: $50 Donated by: Pyres Brewing Company
Scheels- 100 Giftcard item
Scheels- 100 Giftcard
$30

auctionV2.input.startingBid

Gear up for your next adventure with this Scheels gift card (in $50 increments) ! Whether you're shopping for high-quality outdoor gear, sports equipment, stylish apparel, or the latest footwear, Scheels has everything you need. Perfect for the outdoor enthusiast, athlete, or anyone who loves top brands and great selection. Valued at: $100 Donated by: Sioux Falls Scheels
Great Bear Ski Valley - 3 Tubing Passes item
Great Bear Ski Valley - 3 Tubing Passes item
Great Bear Ski Valley - 3 Tubing Passes
$17

auctionV2.input.startingBid

Get ready for an exhilarating winter adventure with three tubing passes to Great Bear Ski Valley! Feel the rush as you race down the slopes on a snow tube—no experience required, just pure fun for all ages. Whether you're planning a family outing or a day of thrills with friends, this is the perfect way to embrace the season. Valued at: $57.00 Donated by: Great Bear Ski Valley Restrictions: Expire 2/28/2026
Kansas City Zoo & Aquarium - 4 Day Passes item
Kansas City Zoo & Aquarium - 4 Day Passes item
Kansas City Zoo & Aquarium - 4 Day Passes item
Kansas City Zoo & Aquarium - 4 Day Passes
$30

auctionV2.input.startingBid

Embark on a wild adventure with four general admission passes to the Kansas City Zoo & Aquarium! Home to over 1,700 animals across more than 200 acres, this zoo offers an immersive experience into the wonders of wildlife. Explore diverse exhibits, including the recently opened Sobela Ocean Aquarium, where you can dive deep into marine habitats and encounter a variety of aquatic species. Valued at: $57.00 Donated by: Kansas City Zoo & Aquarium Restrictions: Expires 12/31/2025
One-Year Membership to Dormie Network item
One-Year Membership to Dormie Network item
One-Year Membership to Dormie Network item
One-Year Membership to Dormie Network
$7,500

auctionV2.input.startingBid

Experience unparalleled access to some of the nation's most exclusive golf destinations with a one-year membership to Dormie Network. This membership offers full privileges at all seven private clubs in the network, each renowned for its exceptional courses and luxurious amenities. Membership Benefits: -Access to Seven Premier Clubs: Enjoy unlimited play at top-rated courses, including: ArborLinks Golf Club in Nebraska City, NE Ballyhack Golf Club in Roanoke, VA Briggs Ranch Golf Club in San Antonio, TX Dormie Club in Pinehurst, NC GrayBull Club in the Nebraska Sandhills Hidden Creek Golf Club in Egg Harbor Township, NJ Victoria National Golf Club in Newburgh, IN Luxurious On-Site Accommodations: Each club features well-appointed cottages with multiple master suites, fireplaces, fully stocked bars, private patios, and fire pits, ensuring a comfortable and memorable stay. Exceptional Culinary Experiences: Savor regionally inspired, seasonal farm-to-course menus, creative cocktails, and diverse wine selections, available at clubhouses, private dining spaces, or delivered to your cottage. Special Considerations: -The winning bidder, their significant other, and any children under 23 living at home will enjoy full membership benefits for 12 months. -After the 12-month period, there is an opportunity to continue membership by transitioning to a dues-paying status without an initiation deposit. -The winning bidder must not reside within 75 miles of any Dormie Network property or have a vacation home within that vicinity. -Previous Dormie Network members or prior donated members are ineligible. -The Dormie Club in Pinehurst, NC, and GrayBull in Maxwell, NE requires a cottage stay for members to play. Valued at $12,000 Donated by: Dormie Network Foundation For more information or to request a brochure, please contact us at [email protected] or visit https://www.dormienetwork.com/.
Ultimate 3-Day, 2-Night Wild Hog Hunt for Two- Independence item
Ultimate 3-Day, 2-Night Wild Hog Hunt for Two- Independence
$600

auctionV2.input.startingBid

Experience the thrill of the hunt with this 3-day, 2-night wild hog hunting package for two at Independence Ranch in Waelder, Texas! This premier hunting adventure includes unlimited hogs of any size, plus the opportunity to hunt additional varmints and predators like bobcats, coyotes, and raccoons. Enjoy day and night hunting sessions, delicious meals, and comfortable lodging in the bunkhouse. Hunters can choose from rifles, shotguns, bows, or crossbows for the ultimate experience. Package Includes: This is a 2 Man-3 day, 2 night wild hog hunt package and includes: -Unlimited Hogs and Unlimited Sizes! -Any 2 predators or varmints per day (Bobcat, Coyote, Fox, Possum, Armadillo, Raccoon, Rabbit, Ringtail Cat, or Mountain lion. We only see a few mountain lion per year, but we want them shot on sight!) -Day & night hunting sessions -All meals and drinks -Great lodging in the bunkhouse (private cabins available) -Hunters’ choice of weapons: rifle, shotgun, archery/bow/crossbow, or shotgun -You can start your 3-day hunt any available weekday except Friday. -Open year-round. -Unlimited hog hunting for two hunters Valued at: $2,000 Donated by: Independence Ranch Restrictions: -Hunt must be scheduled on an available weekday (Monday–Thursday) within one year --Hog cleaning, gut skin, and quarter. Most hogs are $75-$100; basis is $1.50/lb. live weight. (See FAQ on website for details.) -Additional costs for hog cleaning, guide fees ($100/hunter), and gratuities apply -All non-included services must be paid in cash at the ranch -Hunting license not required -Travel to the ranch, not included -You can visit their website at www.IndependenceRanch.com for more information Get ready for an unforgettable outdoor adventure—happy hunting!
1990 Topps Traded Baseball Card Set – Unopened Box item
1990 Topps Traded Baseball Card Set – Unopened Box
$5

auctionV2.input.startingBid

1990 Topps Traded Baseball Card Set – Unopened Box Step back in time with this unopened 1990 Topps Traded Baseball Card Set, featuring 132 updated player cards from the 1990 season. This set includes key rookie cards such as Dave Justice, John Olerud, and Travis Fryman, making it a valuable addition to any collection. The set is factory-sealed, ensuring all cards are in mint condition. Valued at: $20 Donated by: Rainbow Comics, Sioux Falls For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Collectible Savannah Bananas T-Shirt, Coozie and Sticker item
Collectible Savannah Bananas T-Shirt, Coozie and Sticker
$9

auctionV2.input.startingBid

Show your support for the Savannah Bananas with this exclusive 2024 collectible T-shirt! Known for their entertaining approach to baseball, the Bananas have captured the hearts of fans nationwide. This limited-edition shirt comes with a matching coozie and sticker—perfect for repping your Banana pride whether you've experienced Banana Ball in person or just love their unique style. Size:L Valued at: $32.00 Donated by: Savannah Bananas For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Hy-Vee Meat Package item
Hy-Vee Meat Package item
Hy-Vee Meat Package
$15

auctionV2.input.startingBid

Indulge in the ultimate grilling experience with this premium Hy-Vee Meat Bundle! Perfect for backyard barbecues, family dinners, or stocking up your freezer, this mouthwatering selection includes: 4 Hy-Vee Choice Reserve® Bacon-Wrapped Sirloin Filets (5 oz. each) 6 Pork Bratwurst Patties (3.75 oz. each) 6 Pork Bratwurst Links (3.75 oz. each) 6 Ground Chuck Patties (5 oz. each, 85% lean, 15% fat) Valued at: $50 Donated by: Hy-Vee (South Louise, Sioux Falls) Restrictions: Redeemable only at a Sioux Falls Hy-Vee Location Expires May 31st, 2025 Don’t miss your chance to bring home this tasty and high-quality meat package while supporting a great cause!
Vala’s Pumpkin Patch & Apple Orchard - 2 Tickets item
Vala’s Pumpkin Patch & Apple Orchard - 2 Tickets item
Vala’s Pumpkin Patch & Apple Orchard - 2 Tickets item
Vala’s Pumpkin Patch & Apple Orchard - 2 Tickets
$25

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a day of family fun at Vala’s Pumpkin Patch & Apple Orchard! From hayrack rides and corn mazes to pumpkin picking and delicious fall treats, Vala’s offers something for everyone. Whether you're visiting for the thrilling attractions, the scenic countryside, or the famous cider donuts, this experience is sure to create lasting memories. Valued at: $85.98 Donated by: Vala’s Pumpkin Patch & Apple Orchard Restrictions:Valid Mid September through October 31st. See valaspumpkinpatch.com for opening day.
Grand Getaway at Grand Casino Mille Lacs item
Grand Getaway at Grand Casino Mille Lacs item
Grand Getaway at Grand Casino Mille Lacs item
Grand Getaway at Grand Casino Mille Lacs
$45

auctionV2.input.startingBid

Escape for a relaxing retreat at Grand Casino Mille Lacs! This getaway package includes everything you need for a fun and memorable stay: 🏨 One-night stay in a standard room (valid Sunday – Thursday) 🍽 $50 dining credit to use at any food venue 🎰 $25 in Grand Play to try your luck at the casino Valued at: $150 Donated by: Grand Casino Mille Lacs Restrictions: Expires on September 30th, 2025 -Must be 18 to redeem
Noah's Ark Waterpark - 4 General Admission Tickets item
Noah's Ark Waterpark - 4 General Admission Tickets item
Noah's Ark Waterpark - 4 General Admission Tickets item
Noah's Ark Waterpark - 4 General Admission Tickets
$70

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a day of thrilling water rides and family-friendly fun with four (4) general admission tickets to Noah’s Ark Waterpark in Wisconsin Dells—the largest waterpark in America! From heart-pounding slides to relaxing lazy rivers, there’s something for everyone to enjoy. Don’t miss your chance to make unforgettable summer memories! Valued at: $236 Donated by Noah’s Ark Waterpark. Restrictions: Expiration Date: 09/01/2025 Valid for the 2025 Season, any 1 day May 24 - September 1, 2025. Children under 36" are free.
Kansas City Children's Discovery Center -4 Day Passes item
Kansas City Children's Discovery Center -4 Day Passes item
Kansas City Children's Discovery Center -4 Day Passes item
Kansas City Children's Discovery Center -4 Day Passes
$11

auctionV2.input.startingBid

Embark on a day of hands-on learning and adventure with four admission passes to the Kansas Children's Discovery Center in Topeka! This interactive museum offers exciting exhibits, STEM activities, and outdoor play spaces designed to inspire creativity and exploration for kids of all ages. Don’t miss this chance to spark curiosity and create lasting family memories! Valued at: $39.37 Donated by Kansas Children's Discovery Center. Restrictions: Expires 12/31/2026
Des Moines Playhouse Tickets - 2 Tickets item
Des Moines Playhouse Tickets - 2 Tickets item
Des Moines Playhouse Tickets - 2 Tickets item
Des Moines Playhouse Tickets - 2 Tickets
$23

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a night of incredible live theater with two (2) tickets to a production at Des Moines Playhouse! As one of the oldest and most beloved community theaters in the country, the Playhouse offers top-quality performances that entertain and inspire audiences of all ages. Don’t miss this chance to experience the magic of live theater while supporting families affected by congenital heart defects and pediatric transplants! Valued at: $58 Donated by Des Moines Playhouse Restrictions: Subject to availability. Some titles may not be eligible.
North Dakota’s Gateway to Science - 2 Adult , 2 Child Passes item
North Dakota’s Gateway to Science - 2 Adult , 2 Child Passes item
North Dakota’s Gateway to Science - 2 Adult , 2 Child Passes item
North Dakota’s Gateway to Science - 2 Adult , 2 Child Passes
$18

auctionV2.input.startingBid

Ignite curiosity and exploration with GENERAL ADMISSION passes to North Dakota’s Gateway to Science in Bismarck! This hands-on science center offers interactive exhibits that engage visitors of all ages in STEM learning, from engineering challenges to exciting experiments. Perfect for a family outing or an educational adventure, this experience promises fun while inspiring a love for science. Place your bid to support families facing congenital heart defects and pediatric transplants! Includes: Two adult admissions and two children admission. Valued at: $46 Donated by North Dakota’s Gateway to Science. Restrictions: Expires 8/2/2025
Rapid City Rush Night Out and Signed Game Puck item
Rapid City Rush Night Out and Signed Game Puck item
Rapid City Rush Night Out and Signed Game Puck
$63

auctionV2.input.startingBid

Get ready for an action-packed night of hockey with four (4) Center Ice Seats to a Rapid City Rush game during the 2025-2026 regular season! Cheer on the Rush as they hit the ice for fast-paced, high-energy competition at The Monument in Rapid City. Whether you're a longtime fan or new to the sport, this is the perfect chance to experience the excitement of live hockey. Plus, as an added bonus, the winning bidder will receive a signed puck from #28, Brady Pouteau, making this a truly memorable experience for any hockey fan! Don’t miss out on this thrilling opportunity while supporting families affected by congenital heart defects and pediatric transplants! Valued at: $210 Donated by: Rapid City Rush. For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
South Dakota State Jackrabbits Football - 4 Tickets item
South Dakota State Jackrabbits Football - 4 Tickets item
South Dakota State Jackrabbits Football - 4 Tickets item
South Dakota State Jackrabbits Football - 4 Tickets
$12

auctionV2.input.startingBid

Cheer on the South Dakota State Jackrabbits with four (4) tickets to a 2025 season home game! Experience the excitement of college football at Dana J. Dykhouse Stadium as the Jackrabbits take the field in front of their passionate fans. Whether you're a longtime supporter or new to the game, this is your chance to be part of the action. Place your bid for an unforgettable game day! Valued at: $100 Donated By: South Dakota State Athletics
Valleyfair - 2 Tickets item
Valleyfair - 2 Tickets item
Valleyfair - 2 Tickets item
Valleyfair - 2 Tickets
$39

auctionV2.input.startingBid

Get ready for a day of thrills and excitement with two (2) tickets to Valleyfair! Located in Shakopee, Minnesota, this premier amusement park features roller coasters, family-friendly rides, live entertainment, and a water park—all in one place. From adrenaline-pumping drops to relaxing wave pools, there’s something for everyone to enjoy. Bid now for an unforgettable adventure while supporting families affected by congenital heart defects and pediatric transplants! Valued at: $130 Donated by: Valleyfair.
Granite City Food & Brewery - $30 Gift Certificate item
Granite City Food & Brewery - $30 Gift Certificate item
Granite City Food & Brewery - $30 Gift Certificate item
Granite City Food & Brewery - $30 Gift Certificate
$9

auctionV2.input.startingBid

Savor a delicious meal with a $30 gift certificate to Granite City Food & Brewery in Sioux Falls! Enjoy their extensive menu of craft beers, signature dishes, and mouthwatering appetizers in a welcoming, casual atmosphere. Whether you're craving a hearty meal or a refreshing drink, this gift certificate is the perfect way to treat yourself or someone special. Bid now for a great dining experience! Valued at: $30 Donated by Granite City Food & Brewery.
University of Sioux Falls Apparel Package #1 item
University of Sioux Falls Apparel Package #1
$65

auctionV2.input.startingBid

Show your Cougar pride with exclusive University of Sioux Falls apparel! This bundle includes a high-performance Under Armour cold weather coat and a classic Legacy B9X hat—perfect for staying warm and stylish. Whether you're a student, alum, or loyal fan, this gear lets you represent USF in comfort and Cougar spirit, whether you're cheering from the stands or strolling around town. Items Included: Under Armour Coat: Large Legacy B9X White Hat: Large/XL Valued at: $162 Donated by the University of Sioux Falls. For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
University of Sioux Falls Apparel Package #2 item
University of Sioux Falls Apparel Package #2
$36

auctionV2.input.startingBid

Show your Cougar pride with this exclusive University of Sioux Falls bundle! This stylish package includes a cozy black USF sweatshirt, a classic gray USF t-shirt, and a fun coffee mug featuring doodles of all your favorite campus landmarks—perfect for students, alumni, and lifelong fans alike. Whether you're repping USF at the game or sipping coffee while reminiscing about your campus days, this bundle is all about Cougar spirit. Items Included: Black USF Sweatshirt: X-Large Gray USF T-Shirt:Large USF Doodle Coffee Mug Valued at: $90 Donated by the University of Sioux Falls. For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Dakota Sioux Casino Stay and Play Package item
Dakota Sioux Casino Stay and Play Package item
Dakota Sioux Casino Stay and Play Package item
Dakota Sioux Casino Stay and Play Package
$53

auctionV2.input.startingBid

Get ready for an unforgettable night of excitement with the Dakota Sioux Casino Stay & Play Package! This incredible offer includes: One-night stay in a standard room at the Dakota Sioux Casino Hotel Two $10 meal vouchers to enjoy a delicious dining experience Two $20 slot play credits to test your luck on the machines Two $5 blackjack match play vouchers to double your chances at the tables Two free drinks to sip and enjoy the casino atmosphere Whether you’re looking to hit the tables, spin the slots, or simply unwind in a comfortable stay, this package has it all. Valued at: $179 Donated by: Dakota Sioux Casino Restrictions: Excludes Major Holidays Has 6 months from issue date (4/1/25) to use this package
Omaha Symphony - 2 Tickets item
Omaha Symphony - 2 Tickets item
Omaha Symphony - 2 Tickets
$39

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an unforgettable evening of world-class music with two tickets to a Masterworks Series concert of your choice from the Omaha Symphony. Experience the brilliance of renowned conductors and performers as they bring timeless masterpieces to life at the stunning Holland Performing Arts Center. Whether you’re a longtime symphony lover or new to the art form, this is a perfect opportunity to immerse yourself in the rich sounds of classical music in an unforgettable setting. Don’t miss your chance to be part of this incredible musical experience! Valued at: $132.00 Donated By Omaha Symphony Restrictions 2025-2026 Omaha Symphony Season Level 2 Seating
Carolyn's Pumpkin Patch - 4 Tickets item
Carolyn's Pumpkin Patch - 4 Tickets item
Carolyn's Pumpkin Patch - 4 Tickets item
Carolyn's Pumpkin Patch - 4 Tickets
$30

auctionV2.input.startingBid

Get ready for a fun-filled day at Carolyn's Pumpkin Patch in Missouri with four tickets to this popular fall destination! Explore a wide variety of family-friendly activities, including hayrides, corn mazes, pumpkin picking, and more. Whether you're looking to create lasting memories with loved ones or simply enjoy the seasonal charm of the pumpkin patch, this is the perfect experience to embrace the spirit of fall. Enjoy a day of outdoor adventure and seasonal fun at one of Missouri's favorite autumn attractions! Valued at: $100 Donated by: Carolyn's Pumpkin Patch Restrictions: Expires 10/30/2025
Iowa Heartlanders Glass Seats - 4 Tickets item
Iowa Heartlanders Glass Seats - 4 Tickets item
Iowa Heartlanders Glass Seats - 4 Tickets item
Iowa Heartlanders Glass Seats - 4 Tickets
$48

auctionV2.input.startingBid

Experience the thrill of Iowa Heartlanders hockey up close with four (4) glass seat tickets to a 2025-2026 season game—a package valued at $160. With only 50 glass seats available per game, these premium seats offer an unparalleled view of the fast-paced action on the ice. Don't miss this exclusive opportunity to immerse yourself in the excitement of live hockey from the best seats in the house! Valued at: $160 Donated by Iowa Heartlanders
Experience UNI Panthers Football in Action - 2 Tickets item
Experience UNI Panthers Football in Action - 2 Tickets item
Experience UNI Panthers Football in Action - 2 Tickets item
Experience UNI Panthers Football in Action - 2 Tickets
$95

auctionV2.input.startingBid

Cheer on the UNI Panthers with these football tickets to an exciting home game at the UNI-Dome! Feel the energy of the crowd, watch top-tier college football, and enjoy an unforgettable game day experience. Whether you're a lifelong fan or new to Panther football, this is the perfect opportunity to support UNI and take in the thrilling atmosphere of a live game. Don't miss your chance to be part of the action! Go Panthers! Valued at $238 Donated by UNI Restrictions: Valid on Tier 3 or lower-priced tickets. Tickets subject to availability Expires Nov 21, 2025
Gourmet Gift Baskets - $25 Gift Certificate item
Gourmet Gift Baskets - $25 Gift Certificate item
Gourmet Gift Baskets - $25 Gift Certificate item
Gourmet Gift Baskets - $25 Gift Certificate
$7

auctionV2.input.startingBid

Indulge in delicious treats with this $25 gift certificate to GourmetGiftBaskets.com! Choose from a wide selection of beautifully curated gourmet gift baskets, including chocolates, fresh fruits, savory snacks, and more. Whether you're looking for the perfect gift for a loved one or a special treat for yourself, this certificate lets you pick from high-quality, hand-selected items. Bid now and enjoy a taste of something truly special! Valued at $25 Donated by Gourmet Gift Baskets
Foursome of Golf by Sioux Falls Golf item
Foursome of Golf by Sioux Falls Golf item
Foursome of Golf by Sioux Falls Golf item
Foursome of Golf by Sioux Falls Golf
$30

auctionV2.input.startingBid

Your chance to enjoy any of the following great Sioux Falls courses: Prairie Green - rated one of Golf Digest’s Best New Affordable Courses in 1996 and is currently the highest rated public course in the region. A beautiful prairie links style course designed by Dick Nugent, at Prairie Green you will experience generous fairways, stunning prairie wetlands, and well-bunkered greens. Challenging from the back tees but playable for all, the course features four sets of tees, unbelievably affordable fees and the glorious big skies and wide open spaces of the prairie. Elmwood Golf Course - a 27-hole parkland-style golf course with tree lined fairways, domed greens and smaller more classic-style bunkering. In 2013, the Sioux Falls City Council and the Federal Aviation Administration approved plans and a joint-funding agreement for a million dollar renovation of Elmwood Golf Course. The project included reconstruction and regrassing of all tees, greens and fairways as well as new irrigation, new maintenance facilities and expansion of the driving range and practice facilities. Proposed improvements were directed at improving course drainage and improving playability. (605) 367-7092 Kuehn Park Golf Course- the area’s best and ONLY public executive 9-Hole golf course, owned by the City of Sioux Falls and managed (operated) by Landscapes Golf Management. Kuehn Park GC, located in southwestern Sioux Falls, features a par-30 course that is fun and fast for everyone. It is a great course for golfers of all abilities but especially appeals to juniors, seniors and beginners. Kuehn Park GC has an excellent driving range along with two separate greens, chipping and putting, available for all of your practice needs. (605) 362-2811 Valued at: $200 Donated by Sioux Falls Golf Restrictions: Greens fees. Cart fee is $23 per player. (4 players) Valid weekdays only (Mon - Fri) Book tee time no more than 7 days in advance. Certificate Expires May 8th, 2026 Non-refundable and fully transferable (buy it for a friend!)
Little Red Shed Boutique - $100 Gift Certificate item
Little Red Shed Boutique - $100 Gift Certificate
$30

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a shopping spree at Little Red Shed Boutique in Yankton, SD with this $100 gift certificate! Whether you're looking for stylish apparel, trendy accessories, or unique home décor, this charming boutique has something for everyone. Treat yourself or find the perfect gift for a loved one while supporting a local business. Valued at: $100 Donated by: Little Red Shed Boutique Restrictions: No Expiration Date
Hot Wheels Live - 4 Tickets item
Hot Wheels Live - 4 Tickets item
Hot Wheels Live - 4 Tickets item
Hot Wheels Live - 4 Tickets
$45

auctionV2.input.startingBid

Get ready for high-octane excitement with four tickets to Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party on Friday, June 7, 2025, at 7:30 PM at the Denny Sanford Premier Center! Watch your favorite Hot Wheels Monster Trucks come to life in an action-packed show featuring epic stunts, thrilling crashes, and jaw-dropping tricks. Perfect for families and fans of all ages, this electrifying event is one you won’t want to miss! Event Date & Time: Friday, June 7, 2025, at 7:30 PM Valued at: $150 Donated by: Denny Sanford Premier Center
Climb Iowa Experience - 4 One Day Passes item
Climb Iowa Experience - 4 One Day Passes item
Climb Iowa Experience - 4 One Day Passes item
Climb Iowa Experience - 4 One Day Passes
$44

auctionV2.input.startingBid

Reach new heights with this exciting experience at Climb Iowa! Whether you're a beginner or an experienced climber, Climb Iowa offers a fun and challenging indoor climbing adventure for all skill levels. Perfect for a solo outing, a family adventure, or a fun day with friends, this package gives you the chance to test your strength, conquer new routes, and enjoy the thrill of climbing in a top-notch facility. Includes: Four one day passes with harness and shoe rental Valued at: $112 Donated by: Climb Iowa
Kids Paint Party Certificate & $50 Gift Certificate item
Kids Paint Party Certificate & $50 Gift Certificate item
Kids Paint Party Certificate & $50 Gift Certificate item
Kids Paint Party Certificate & $50 Gift Certificate
$30

auctionV2.input.startingBid

Let your child’s creativity shine with a Kids Paint Party at Creative Hands Art Studio in Yankton, SD! Perfect for birthdays, playdates, or just a fun day out, this experience invites young artists to paint, play, and express themselves in a bright, welcoming studio. In addition to the paint party experience, this package includes a $50 gift certificate that can be used toward additional classes or future creative fun at the studio. With step-by-step guidance kids will leave with big smiles and their very own masterpiece! No experience needed — just imagination and enthusiasm. Valued at: $75 Donated by: Creative Hands Art Studio
Paint & Sip Party Certificate & $10 Gift Certificate item
Paint & Sip Party Certificate & $10 Gift Certificate item
Paint & Sip Party Certificate & $10 Gift Certificate
$25

auctionV2.input.startingBid

Get ready for a night of creativity and fun with this Paint & Sip Party package from Creative Hands Art Studio in Yankton, SD! Whether you're planning a girls’ night out, date night, or a fun gathering with friends, this experience is the perfect blend of relaxation and artistic expression. This package also includes a $10 gift certificate that can be used toward future classes or another fun event at the studio. No experience necessary — just sip, paint, and enjoy! Valued at: $60 Donated by: Creative Hands Art Studio Restrictions: Must be 21 to redeem Paint and Sip certificate
Fryn Pan - Two Free Meal Coupons item
Fryn Pan - Two Free Meal Coupons
$12

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal at Fryn Pan with two free meal coupons! Whether you're craving a hearty breakfast, a classic comfort meal, or a homemade-style dinner, Fryn Pan has something for everyone. Known for its friendly atmosphere and tasty homestyle cooking, this is the perfect opportunity to treat yourself or your loved ones to a satisfying dining experience—on the house! Valued at: $30 Donated by: Fryn Pan Restaurant, Yankton SD Restrictions: No Expiration Date
Oriental Trading Company - $25 Gift Certificate item
Oriental Trading Company - $25 Gift Certificate
$7

auctionV2.input.startingBid

Let your creativity shine with this Oriental Trading gift certificate! Perfect for teachers, parents, party planners, and craft lovers, Oriental Trading offers a wide selection of party supplies, holiday decorations, arts and crafts, educational materials, and more. Whether you're planning a celebration, stocking up on classroom essentials, or looking for fun DIY projects, this gift certificate has you covered! Valued at: $25 Donated by: Oriental Trading Expiration Date: 3/27/2026
Iowa Children's Museum Family Day Pass item
Iowa Children's Museum Family Day Pass item
Iowa Children's Museum Family Day Pass item
Iowa Children's Museum Family Day Pass
$18

auctionV2.input.startingBid

Let your little explorers' imaginations run wild with a Family Day Pass to the Iowa Children's Museum! This pass grants admission for up to five people to enjoy a full day of hands-on learning, creative play, and interactive exhibits designed to inspire curiosity and fun. From science and art to building and pretend play, there’s something for every child to discover! Valued at: $60 Donated by: Iowa Children's Museum
Lincoln Children’s Zoo - 4 admission passes/ 4 Train Rides item
Lincoln Children’s Zoo - 4 admission passes/ 4 Train Rides item
Lincoln Children’s Zoo - 4 admission passes/ 4 Train Rides item
Lincoln Children’s Zoo - 4 admission passes/ 4 Train Rides
$22

auctionV2.input.startingBid

Create unforgettable memories with this Family Fun 4-Pack, which includes admission and train rides for up to four guests at the Lincoln Children’s Zoo! From interactive animal exhibits to hands-on experiences, this zoo offers an adventure for all ages. Hop aboard the train for a scenic ride and enjoy a day filled with exploration, learning, and fun! Valued At:$75.80 Donated by Lincoln Children's Zoo Restrictions: Expires 5/2026
Science Museum of Minnesota - 4 Passes item
Science Museum of Minnesota - 4 Passes item
Science Museum of Minnesota - 4 Passes item
Science Museum of Minnesota - 4 Passes
$55

auctionV2.input.startingBid

Unleash your curiosity with 4 passes to the Science Museum of Minnesota! Dive into hands-on exhibits, mind-blowing science experiments, and fascinating displays covering everything from dinosaurs to space exploration. Perfect for a family day out or an exciting learning adventure, this experience promises fun for all ages! Valued at $139.80 Donated by: Science Museum of Minnesota
Outdoor Family Photo Session with Prairie Pink Photography item
Outdoor Family Photo Session with Prairie Pink Photography
$100

auctionV2.input.startingBid

Capture the beauty of your family with a professional outdoor photo session courtesy of Prairie Pink Photography. Set against the scenic backdrop of the Dell Rapids Dam, this experience includes a full family session with expertly edited images. Whether you're updating portraits or marking a special occasion, this is the perfect way to freeze a moment in time. Value: $250 Location: Dell Rapids, SD Restrictions: Valid Through December 31, 2025 Donated by: Staci Simons
Dino and Friends Snuggle Set item
Dino and Friends Snuggle Set
$100

auctionV2.input.startingBid

Wrap your little one in love with this beautifully handcrafted baby bundle! This cozy set includes a soft, handmade baby quilt featuring charming prints, a coordinating taggie blanket perfect for tiny hands, and an adorable crocheted dinosaur lovie ready for cuddles and comfort. Thoughtfully crafted with care, this set makes a heartwarming gift for a new parent, baby shower, or nursery keepsake. Includes: Soft Handmade Baby Quilt W: 29.5 in L:41 in Coordinating Taggie Blanket Crocheted Dinosaur Lovie Valued at: $250 Donated by: Quilt and Blanket handmade by Melissa Gregg, Crocheted Dinosaur Lovie handmade by KZ Cozy's For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Unicorn and Friends Snuggle Set item
Unicorn and Friends Snuggle Set
$100

auctionV2.input.startingBid

Wrap your little one in love with this beautifully handcrafted baby bundle! This cozy set includes a soft, handmade baby quilt featuring charming prints, a coordinating taggie blanket perfect for tiny hands, and an adorable crocheted unicorn lovie ready for cuddles and comfort. Thoughtfully crafted with care, this set makes a heartwarming gift for a new parent, baby shower, or nursery keepsake. Includes: Soft Handmade Baby Quilt W: 29.5 in L:41 in Coordinating Taggie Blanket Crocheted Unicorn Lovie Valued at: $250 Donated by: Quilt and Blanket handmade by Melissa Gregg, Crocheted Unicorn Lovie handmade by KZ Cozy's For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Ski the Slopes at Terry Peak – BOGO Passes! item
Ski the Slopes at Terry Peak – BOGO Passes!
$58

auctionV2.input.startingBid

Hit the slopes with two “Buy One, Get One Free” lift pass vouchers to Terry Peak Ski Area! Whether you're a seasoned skier or just starting out, Terry Peak offers beautiful Black Hills views and fun for all skill levels. Each voucher lets you buy one adult or child lift pass and get one of equal or lesser value free—perfect for a day of adventure with family or friends! Valued at: $145 Donated by: Terry Peak Ski Area Restrictions: Expires last day of 2025/2026 Ski Season
Thunderoad Tickets - 10 Universal Tickets item
Thunderoad Tickets - 10 Universal Tickets
$35

auctionV2.input.startingBid

Get ready for excitement with five Universal Tickets to Thunder Road Sioux Falls! These tickets are good for one of the following attractions: a go-kart ride, one round of mini-golf, two rides on the Tilt-A-Whirl, one Euro-Bungy jump, one game of Water Wars, one session of Laser Tag, one Bumper Car ride, or one 7D Theatre experience. With no expiration date, you can enjoy high-energy entertainment at your convenience! Whether you're looking for family fun, a thrilling date night, or just a day to unleash your inner kid, Thunder Road has something for everyone. From go-karts and mini-golf to laser tag and bumper boats, this experience promises laughter, competition, and memories that will last. Valued at: $88 Donated by: Thunder Road Restrictions: Can be used at Sioux Falls, SD or Aberdeen, SD locations.Expire 11/2/2025
Chick-fil-A for Days – 10 Meal Cards! item
Chick-fil-A for Days – 10 Meal Cards! item
Chick-fil-A for Days – 10 Meal Cards! item
Chick-fil-A for Days – 10 Meal Cards!
$40

auctionV2.input.startingBid

Enjoy delicious bites on the go with 10 Chick-fil-A Meal Cards! Each card is good for your choice of a Chicken Sandwich Meal or 8-Count Nugget Meal—complete with waffle fries and a drink. Perfect for busy weeknights, lunch breaks, or treating friends and family to a fan-favorite meal. Valued at: $100 Donated by: Chick-fil-A of Sioux Falls Restrictions:Redeemable at Chick-Fil-A Empire Place or ay any non-licensed store. Offer Expires 9/30/2025
Arby’s 5 Free Slider Coupons item
Arby’s 5 Free Slider Coupons
$6

auctionV2.input.startingBid

Whether you’re a fan of the classic roast beef, crave a crispy chicken slider, or love trying seasonal favorites, Arby’s has you covered with bold flavors and hearty portions. These five free slider coupons are perfect for lunch on the go or a quick dinner treat—small bites with big taste! Valued at: $15 Donated by: Arby’s
½ Off a Weekday Sip & Cycle Tour item
½ Off a Weekday Sip & Cycle Tour item
½ Off a Weekday Sip & Cycle Tour
$60

auctionV2.input.startingBid

Pedal your way through a unique downtown adventure with ½ Off a Weekday Sip & Cycle Tour! Gather your friends and enjoy a fun-filled group bike ride through Sioux Falls, with stops at local bars and breweries. Valid Sunday through Thursday, it’s the perfect way to celebrate a birthday, plan a team outing, or just enjoy a night out in style. Valued at: $150 (½ off full weekday rental) Donated by: Sip & Cycle Sioux Falls
Warwick Workout Package #1 item
Warwick Workout Package #1
$90

auctionV2.input.startingBid

Elevate your game with this dynamic package from Warwick Workouts, featuring exclusive branded apparel and a $50 gift certificate toward any of their elite training programs or apparel. Whether you're a budding athlete or a seasoned player looking to sharpen your skills, Warwick Workouts is known for pushing performance to the next level with expert coaching and proven results. Includes: Warwick Shorts:Small Warwick Developmental Blue Tshirt: Medium Warwick 2023 Champs Black:Small Warwick Top 40 Black Tshirt:Large Warwick Top 40 Camp Tshirt: X-Large Warwick Sweatshirt: X-Large Warwick Workouts Branded Apparel $50 Gift Certificate (valid toward any Warwick Workouts program or training or apparel) Perfect for athletes of all levels—or anyone who wants to look good while getting game-ready! Valued at: $230 Donated by: Warwick Workouts For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Warwick Workout Package #2 item
Warwick Workout Package #2
$90

auctionV2.input.startingBid

Elevate your game with this dynamic package from Warwick Workouts, featuring exclusive branded apparel and a $50 gift certificate toward any of their elite training programs or apparel. Whether you're a budding athlete or a seasoned player looking to sharpen your skills, Warwick Workouts is known for pushing performance to the next level with expert coaching and proven results. Includes: Warwick Shorts:Small Warwick Developmental Blue Tshirt: Medium Warwick 2023 Champs Black:Small Warwick Top 40 Black Tshirt:Large Warwick Top 40 Camp Tshirt: X-Large Warwick Sweatshirt: Small Warwick Workouts Branded Apparel $50 Gift Certificate (valid toward any Warwick Workouts program or training or apparel) Perfect for athletes of all levels—or anyone who wants to look good while getting game-ready! Valued at: $230 Donated by: Warwick Workouts For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Warwick Workout Package #3 item
Warwick Workout Package #3
$90

auctionV2.input.startingBid

Elevate your game with this dynamic package from Warwick Workouts, featuring exclusive branded apparel and a $50 gift certificate toward any of their elite training programs or apparel. Whether you're a budding athlete or a seasoned player looking to sharpen your skills, Warwick Workouts is known for pushing performance to the next level with expert coaching and proven results. Includes: Warwick Shorts:Small Warwick Developmental Blue Tshirt: Medium Warwick 2023 Champs Black:Small Warwick Top 40 Black Tshirt:Large Warwick Top 40 Camp Tshirt: X-Large Warwick Sweatshirt: X-Large Warwick Workouts Branded Apparel $50 Gift Certificate (valid toward any Warwick Workouts program or training or apparel) Perfect for athletes of all levels—or anyone who wants to look good while getting game-ready! Valued at: $230 Donated by: Warwick Workouts For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
Warwick Workout Package #4 item
Warwick Workout Package #4
$90

auctionV2.input.startingBid

Elevate your game with this dynamic package from Warwick Workouts, featuring exclusive branded apparel and a $50 gift certificate toward any of their elite training programs or apparel. Whether you're a budding athlete or a seasoned player looking to sharpen your skills, Warwick Workouts is known for pushing performance to the next level with expert coaching and proven results. Includes: Warwick Shorts:Small Warwick Developmental Blue Tshirt: Medium Warwick 2023 Champs Black:Small Warwick Top 40 Black Tshirt:Large Warwick Top 40 Camp Tshirt: X-Large Warwick Sweatshirt: Small Warwick Workouts Branded Apparel $50 Gift Certificate (valid toward any Warwick Workouts program or training or apparel) Perfect for athletes of all levels—or anyone who wants to look good while getting game-ready! Valued at: $230 Donated by: Warwick Workouts For a closer look, check out the up-close photo on our Facebook Event page! https://www.facebook.com/share/15mLiNk334/
COAST Rechargeable Dual Power LED Work Light item
COAST Rechargeable Dual Power LED Work Light
$20

auctionV2.input.startingBid

Be ready for anything with the COAST Rechargeable Dual Power LED Work Light—a durable, high-performance light built for serious tasks and everyday jobs alike. With a rotating handle, pivoting light head, and COAST’s patented focusing technology, this weatherproof powerhouse delivers versatile, hands-free illumination wherever you need it most. Perfect for the garage, campsite, job site, or emergency kit! Features: Dual Power: Rechargeable battery or standard AA backup Ultra-bright 1150 lumens Magnetic base & rotating handle for hands-free use Weather-resistant design Beam focus adjustment for wide or pinpoint lighting Valued at: $50 Donated by: Ace Hardware-Yankton SD
Signed Carlos Correa Baseball item
Signed Carlos Correa Baseball
$80

auctionV2.input.startingBid

Step up to the plate with this officially signed baseball by MLB star Carlos Correa! A standout shortstop and fan favorite, Correa has made a name for himself with clutch plays, Gold Glove defense, and All-Star talent. Whether you're a die-hard baseball fan or a memorabilia collector, this authentic piece is a home run addition to any collection. Includes: Official MLB baseball hand-signed by Carlos Correa Certificate of authenticity Valued at: $200 Donated by: Minnesota Twins
Augustana Football Tickets - 4 Reserved Tickets item
Augustana Football Tickets - 4 Reserved Tickets item
Augustana Football Tickets - 4 Reserved Tickets item
Augustana Football Tickets - 4 Reserved Tickets
$40

auctionV2.input.startingBid

Get ready to cheer on the Augustana University Vikings with four reserved seats to a 2025 home football game in Sioux Falls, SD! Whether you're a proud alum, local fan, or just love the thrill of college football, this package guarantees great seats, unforgettable game day energy, and a true Viking experience. Package Includes: 4 Reserved Seats to a 2025 Augustana Vikings Football Game of your choosing Enjoy premium seating and an electric game day atmosphere at Kirkeby-Over Stadium Valued at: $100 Donated by: Augustana University
Four Passes to Great Plains Zoo or Butterfly House item
Four Passes to Great Plains Zoo or Butterfly House item
Four Passes to Great Plains Zoo or Butterfly House
$22

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a day of adventure with 4 general admission passes to either the Great Plains Zoo or the Butterfly House & Aquarium in Sioux Falls, SD! A perfect outing for families or friends—see amazing animals, stroll through lush gardens, and get up close with colorful butterflies. Valued At: $56. Donated By: Great Plains Zoo and Butterfly House and Aquarium Restrictions: Valid during regular operating hours Expires April 23, 2026
Minnesota State Fair Passes - 2 Tickets item
Minnesota State Fair Passes - 2 Tickets
$16

auctionV2.input.startingBid

Get ready for fun, food, and festivities! This package includes two admission tickets to the legendary Minnesota State Fair—known as "The Great Minnesota Get-Together." These tickets can be used any day of the 2025 Fair, from August 21 to September 1, and are valid for guests of any age. Enjoy everything from concerts and animals to deep-fried favorites and thrilling rides! Valued At: $40 Donated By: Minnesota State Fair Restrictions:Valid any day during the 2025 State Fair (Aug 21–Sept 1) Good for any age
Family Photo Session with Frances Larson Photography item
Family Photo Session with Frances Larson Photography
$140

auctionV2.input.startingBid

Capture life's most meaningful moments with a professional family photo session from Frances Larson Photography. Known for her warm, natural style and eye for storytelling, Frances will work with you to create timeless portraits that you'll treasure for years to come. Whether you're updating your family photos, celebrating a milestone, or just want to freeze a moment in time, this session offers the perfect opportunity. Valued at: $350 Donated By: Frances Larson Photography
J.J. McCarthy Autographed Mini Helmet item
J.J. McCarthy Autographed Mini Helmet
$70

auctionV2.input.startingBid

Score a piece of sports memorabilia signed by one of football’s rising stars! This autographed mini helmet features the signature of J.J. McCarthy, standout quarterback and national champion from the University of Michigan, and now an NFL rookie. Perfect for collectors, football fans, or anyone who loves the game—this mini helmet is a standout addition to any sports display. Estimated Value:$175 Donated By: Minnesota Vikings
Tech Package item
Tech Package
$35

auctionV2.input.startingBid

Tech Package Boost your digital workspace with this curated bundle of tech essentials! Perfect for students, professionals, or anyone looking to stay connected and organized. Includes: Sony MDR-ZX110 Wired On-Ear Headphones Logitech M190 Wireless Mouse Kingston 128GB USB 3.2 Flash Drive ESET Branded Selfie Ring Light Multi-Device Charging Cable (USB to Micro USB, USB-C, and Lightning) ESET Digital Security Notebook Blow Off Screen & Lens Cleaner Kit ESET Branded Pen ESET Branded Koozie Valued at:$95 Donated by Green Eggs and Ram
Two Rounds of 18 hole Golf item
Two Rounds of 18 hole Golf item
Two Rounds of 18 hole Golf
$96

auctionV2.input.startingBid

Enjoy two 18-hole rounds of golf with a cart included at the beautiful Elkhorn Ridge Resort in Spearfish, South Dakota. Nestled in the stunning Black Hills, this premier course offers breathtaking views, challenging play, and a relaxing atmosphere perfect for golfers of all skill levels. Whether you're planning a weekend getaway or a day on the greens, this package promises an unforgettable golf experience. Donated by: Elkhorn Ridge Resort Valued at $240 Restrictions: Expires 10/30/2025

common:zeffyTipDisclaimerTicketing