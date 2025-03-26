Sales closed

Hope for Ukraine’s Children

Wooden Pysanka Eggs on Traditional Wood Craft Dish
$40

Starting bid

• Traditional hand-decorated Ukrainian Easter eggs in a curated display plate made by Ukrainians in the U.S. • Estimated Value: $80
Bakhmut Wine – “Fortune Favors the Brave” 4-Pack
$150

Starting bid

• Brut White, Brut Rosé, White Sec, Ruby Doux • Evacuated from the cellars of Bakhmut before Russian occupation (March 2023) • Extremely rare, historically significant • Estimated Value: $300
Traditional Ukrainian Motanka Dolls item
Traditional Ukrainian Motanka Dolls
$20

Starting bid

• One handcrafted by Ukrainian artist Ivanka • Ancient talismans representing family protection and heritage • Estimated Value: $40
Chernikova Wool Scarf item
Chernikova Wool Scarf
$50

Starting bid

• From Chernikova, a fashion company in Ukraine • Estimated Value: $101
Morning Glory item
Morning Glory
$40

Starting bid

• Black and purple necklace with Amethyst, lava-beads, vintage Venetian beads, and "Morning Glory" pendant • Estimated Value: $80
Dive into the Depth of Life item
Dive into the Depth of Life
$50

Starting bid

• Made with natural amethyst and a hand-cast brass zgharda (a traditional cross-like ornament), this necklace evokes ancient knowledge and spiritual strength. The warm bronze-tone accents give it an old-world charm. • Olena Vasylenko is a Ukrainian jewelry artist originally from Kupiansk • Estimated Value: $100
Choker with Ceramic Bead item
Choker with Ceramic Bead
$25

Starting bid

• Custom made by Ukrainian-American artist Svitlana Ivasyuk • Estimated Value: $40
Hetman Shot Glass Set (Bottle of Hetman Elite Vodka) item
Hetman Shot Glass Set (Bottle of Hetman Elite Vodka)
$100

Starting bid

• From the personal collection of Nadia and Robert McConnell. • The product is a set of Hetman glasses, which are Ukrainian souvenir cocktail glasses made of clear glass. They are designed as drinking glasses and are suitable for serving cocktails or other beverages. The glasses feature a traditional design and are likely to be collectors' items due to their unique cultural significance as Ukrainian souvenirs. • Estimated Value: $200
Symbol of Strength & Solidarity Earrings item
Symbol of Strength & Solidarity Earrings
$75

Starting bid

• Features topaz and citrine • From the collection of Mitzi Perdue • Estimated Value: $150
Necklace Red Coral Beads and Vintage Venetian beads item
Necklace Red Coral Beads and Vintage Venetian beads
$25

Starting bid

• Custom made by Ukrainian-American artist Svitlana Ivasyuk • Estimated Value: $50
Necklace with Ceramic Bird Pendant item
Necklace with Ceramic Bird Pendant
$30

Starting bid

• Custom made by Ukrainian-American artist Svitlana Ivasyuk • Estimated Value: $60
Necklace with Ceramic Tulip Pendant item
Necklace with Ceramic Tulip Pendant
$30

Starting bid

• Custom made by Ukrainian-American artist Svitlana Ivasyuk • Estimated Value: $60
Traditional Ukrainian Motanka Doll (Zhytomyr) item
Traditional Ukrainian Motanka Doll (Zhytomyr)
$30

Starting bid

• Crafted in Zhytomyr by Ukrainian artist Ivanka • Ancient talismans representing family protection and heritage • Estimate Value: $60
Tryzub Broche item
Tryzub Broche
$35

Starting bid

• A proud and sparkling tribute to Ukraine’s national symbol, this Trident (Tryzub) brooch is made with intricate beadwork and shining rhinestones. A bold and meaningful accessory that carries the spirit of resilience and patriotism. • Estimated Value: $180
Wisdom of the Ages item
Wisdom of the Ages
$60

Starting bid

• Made with natural amethyst and a hand-cast brass zgharda (a traditional cross-like ornament), this necklace evokes ancient knowledge and spiritual strength. The warm bronze-tone accents give it an old-world charm. • Olena Vasylenko is a Ukrainian jewelry artist originally from Kupiansk • Estimated Value: $120
Painting by President Viktor Yushchenko item
Painting by President Viktor Yushchenko
$2,500

Starting bid

• The painting was painted by President Viktor Yushchenko in 2021. It is based on the motifs of Ukrainian artist Ivan Trush. President Yushchenko has given very few of his paintings for auction. • Estimated Value: $5,000
Honey from President Viktor Yushchenko item
Honey from President Viktor Yushchenko
$100

Starting bid

• The honey is from the beehives of Viktor Yushchenko. His honey has won the Grand Prix at Apimondia Congresses in Paris and Melbourne. It is wild flower honey. 19 ounces/1 lb 3 oz/ 550 ml. Again, his honey has gone for very large amounts in charity auctions, obviously symbolic. He often gifts his honey to soldiers on the frontline. • Estimated Value: Priceless
Sterling Silver “Generations’ Shift” Pendant item
Sterling Silver “Generations’ Shift” Pendant
$1,500

Starting bid

• Dual design: Kossak warrior + modern soldier • Engraved with: “May the spirit of invictus Ukrainian warriors protect and empower you in the fight against evil.” • All contributions from this lot will support the production of a documentary about PTSD • Goal: $2,000
Amber Necklace with Stained Glass-Style Amber Cross Pendant item
Amber Necklace with Stained Glass-Style Amber Cross Pendant
$125

Starting bid

• Crafted from authentic Ukrainian amber, this striking necklace features sun-kissed amber beads and a unique cross-shaped pendant, made in the stained glass technique by renowned Lviv artisan Andriy Kurylo. • The amber was ethically sourced from the "Volodymyrets East" deposit in the Rivne region—one of Ukraine’s richest and most beautiful amber reserves. • Estimated Value: $200
Free Bird Brooch item
Free Bird Brooch
$60

Starting bid

• This exquisite, hand-embroidered brooch draws the eye with its vibrant stones and delicate feathers. Each one is slightly different, reflecting the nature of true handcraftsmanship—a one-of-a-kind piece celebrating freedom and individuality. • Estimated Value: $180
Tree of Hope item
Tree of Hope
$150

Starting bid

• Painting from the Lithuanian Embassy • Unique artwork with cultural significance • Estimated Value: $250
Warm Rays of Spring item
Warm Rays of Spring
$65

Starting bid

• A joyful symphony of natural amber, volcanic lava, and brass elements—including hand-cast zgharda and tiny bells (“shelest”) that emit a soft, gentle chime. This necklace feels like sunlight breaking through after a long winter. • Olena Vasylenko is a Ukrainian jewelry artist originally from Kupiansk • Estimated Value: $150
The Warmth of Love item
The Warmth of Love
$50

Starting bid

• A delicate necklace crafted with natural mother-of-pearl and silver-tone metal fittings, this piece radiates softness and tenderness—like the quiet warmth of love. • Olena Vasylenko is a Ukrainian jewelry artist originally from Kupiansk • Estimated Value: $100
Vintage Rooster of Indomitability (Replica) item
Vintage Rooster of Indomitability (Replica)
$125

Starting bid

• The Rooster of Indomitability is an antique ceramic decanter (1960-1980) and became a symbol of resilience during the Russian invasion of Ukraine after it survived a bombing in the city of Borodyanka. • Estimated Value: $250
Blue and Yellow Flower Choker item
Blue and Yellow Flower Choker
$20

Starting bid

• Custom made by Ukrainian-American artist Svitlana Ivasyuk • Estimated Value: $45
Necklace with Green Angelite and Mother of Pearl Beads item
Necklace with Green Angelite and Mother of Pearl Beads
$55

Starting bid

• Custom made by Ukrainian-American artist Svitlana Ivasyuk • Estimated Value: $110
"Recovery During War" Felt Painting item
"Recovery During War" Felt Painting
$50

Starting bid

• The painting made of felt, created by a family of internally displaced persons who lost their home due to Russian aggression. The family is a participant in the "Recovery During War" program. • Estimated Value: $100
Russian T-72 Tank Skin Keychain #1 item
Russian T-72 Tank Skin Keychain #1
$40

Starting bid

• Authentic fragments of T-72 tank skin destroyed, recycled and, turned into collectible items in Ukraine • Estimated Value: $60 (Individual) • This lot includes only one keychain
Russian T-72 Tank Skin Keychain #2 item
Russian T-72 Tank Skin Keychain #2
$40

Starting bid

• Authentic fragments of T-72 tank skin destroyed, recycled and, turned into collectible items in Ukraine • Estimated Value: $60 (Individual) • This lot includes only one keychain
Sunrise on Pivdennyi Buh item
Sunrise on Pivdennyi Buh
$300

Starting bid

• This photograph was taken by Denys Kryvyi in the National Reserve Pivdennyi Buh, Mygia village, Mykolaiv Oblast in September of 2013 • Denys Kryvyi was a multi-award winning photographer who showcased the beauty of Ukrainian nature through his work. On May 15, 2023, Russian invaders killed him in Bakhmut while he was resuing his wounded brother-in-arms. • Estimated Value: Priceless
Around the War in Twenty Stories (Signed) item
Around the War in Twenty Stories (Signed)
$15

Starting bid

• How do ordinary people get on with their daily lives when war is all around them? What do they laugh about, and where do they find the strength to work, love and carry on? Ranging from profoundly moving to darkly funny and downright surreal, these true tales of Ukrainian life in the time of war will leave no one indifferent. • Signed by the author Anna Shevchenko • Estimated Value: $30
Invincible – Women at War Stories (Signed) item
Invincible – Women at War Stories (Signed)
$20

Starting bid

• Invincible is a book about Ukrainian women, about stout Ukrainian spirit, about women’s unity and the courage they found to leave home and save their families and their country, about the unexpectable qualities of Ukrainian women revealed by the war, about how they help the army and dream to rebuild their country. • Signed by the author Victoria Pokatis • Estimated Value: $40
"Good evening, we are from Ukraine!" Stamps item
"Good evening, we are from Ukraine!" Stamps
$10

Starting bid

• The phrase "Good evening, we are from Ukraine!" became iconic in 2022, and for good reason. It is a part of Ukrainian hits and is heard on the air. It is used by journalists, the military, and government officials. It was the one that respondents preferred among the five designs for the new wartime postage stamp. • Encased in acrillic, as seen in the second photo • Estimated Value: $20
"Dog Patron" Stamps item
"Dog Patron" Stamps
$20

Starting bid

• The stamp issue is dedicated to the State Emergency Service mascot and the world`s most famous mine-detection dog, Patron. • Encased in acrillic, as seen in the second photo • Estimated Value: $40
"Russian warship, go...!" Stamps item
"Russian warship, go...!" Stamps
$10

Starting bid

• It all started with a phrase from the defenders of Zmiinyi Island. On 1 March 2022, Ukrposhta launched a competition for a sketch for the postage stamp "Russian warship, go...!". • Stamp sheet will be Denomination F (type F) means that the stamp can be used for domestic deliveries within Ukraine and will be oriented horizontally, as indicated in the second picture. • Encased in acrillic, as seen in the second photo • Estimated Value: $20
$1000 Gift Card to Café Milano (Georgetown) item
$1000 Gift Card to Café Milano (Georgetown)
$500

Starting bid

• Enjoy upscale Italian dining at one of D.C.’s premier restaurants. • "Where the world's most powerful people go." - The New York Times • Estimated Value: $1000
One-Night Stay at The Westin Washington Downtown item
One-Night Stay at The Westin Washington Downtown
$200

Starting bid

• Includes a complimentary stay with breakfast for two • In the center of Washington D.C. downtown • Estimated Value: $400
$100 Gift Card to Kramarczuk’s Sausage Co. Inc. item
$100 Gift Card to Kramarczuk’s Sausage Co. Inc.
$50

Starting bid

• Experience authentic Eastern European cuisine at this renowned Minneapolis landmark. • Estimated Value: $100
Two Tickets to the District Cup Polo Tournament item
Two Tickets to the District Cup Polo Tournament
$125

Starting bid

• Enjoy an exclusive polo event on the National Mall on June 14th, 2025 • Estimated Value: $245
Hollywood Getaway for Two item
Hollywood Getaway for Two
$200

Starting bid

• Chinese Theatre Tour or Movie Tickets for Two • $200 Dinner Certificate • One night stay at the Universal City Hilton Hotel • Estimated Value: $400
Magic Castle Invitation – Hollywood, California item
Magic Castle Invitation – Hollywood, California
$40

Starting bid

• Includes guest pass and door charges for two to the Academy of Magical Arts. (Dinner reservation required; not included) • Estimated Value: $80
Two-Night Weekend Stay at The Steamboat Inn – Jefferson, Tex item
Two-Night Weekend Stay at The Steamboat Inn – Jefferson, Tex
$150

Starting bid

• Historic B&B stay hosted by Ukrainian-American innkeepers Lana and Alex Mushik. • Includes personalized hospitality and Ukrainian cultural charm. • Estimated Value: $300
Ukrainian Carpathians at Sunrise item
Ukrainian Carpathians at Sunrise
$300

Starting bid

• This photograph was taken by Denys Kryvyi • Denys Kryvyi was a multi-award winning photographer who showcased the beauty of Ukrainian nature through his work. On May 15, 2023, Russian invaders killed him in Bakhmut while he was resuing his wounded brother-in-arms. • Estimated Value: Priceless
Relentless Courage: Ukraine and the World at War item
Relentless Courage: Ukraine and the World at War
$40

Starting bid

• From the front lines of the war in Ukraine comes this compelling collection of images from world-class photographers that captures the humanity, perseverance, and determination of the nation's fight for freedom and independence against all odds. • Estimated Value: $70
Turquoise Necklace with Ukrainian Coins item
Turquoise Necklace with Ukrainian Coins
$80

Starting bid

• Handcrafted in Ukraine • Estimated Value: $160
Natural Gemstone Necklace with Ukrainian Coins item
Natural Gemstone Necklace with Ukrainian Coins
$80

Starting bid

• Handcrafted in Ukraine • Estimated Value: $160

