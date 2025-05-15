eventClosed

Hope Homeschool Co-Op's Luau Silent Auction

5342 Avery Rd, New Port Richey, FL 34652, USA

Basket 1
$25

$80 house cleaning certificate from Suncoast Home Services, paper towels, duster, dust pan, toilet bowl cleaner, scrubbers, dryer sheets, hand sanitizer wipes, spic and span cleaner, comet bathroom cleaner, 5 pack of cleaning cloths, 180 load box of tide laundry detergent, pumice stone, tropical mango hand soap, fragrance booster beads, bathroom trash bags, fabuloso cleaner, dry mop wipes, disinfectant cleaner, clorox wipes, alcohol wipes, palm olive dish liquid
Basket 2
$25

Set of two solid wood adirondack chairs
Basket 3
$25

Fun and Function Set of 4 mushroom play furniture perfect for sensory soft play (retails for $624 per set of mushrooms)
Basket 4
$10

Little Chonk medium size dog carrier, dog rain jacket, 3 dog toys
Basket 5
$5

Faith, Hope, Love sign; faith coloring book, journal, religious candle, poetry book, 2 coffee mugs, inspirational t shirt women's large, 2 devotional journals, notepad, book title Bless, He is risen decor
Basket 6
$5

Book- A life Ablaze, wireless headphones, 3 Mens large religious t shirts
$5

Elsa bucket, Elsa book series, tinker bell lip balm and meadow teddy bear
Basket 8
$15

Pastel basket, Handmade by Linda baby blanket, Michael Kors baby shoes, bibs, minnie mouse baby blankets, bottle brush, velcro swaddle, matching swaddle and bow, baby girl outfit, baby love top to bottom wash, dishwasher baby bottle holder sterilizer, baby wipes
Basket 9
$15

Wicker basket, Fila boy baby shoes, infared forehead thermometer, smart fetal doppler, sound machine, baby bib, bottle brush, baby love top to bottom wash, wolf stuffie, peanuts snoopy pj, wipes
Basket 10
$15

Yogabo ergonomic FUN-iture Ball, Good fitness companion hula hoop, active waistband dual pocket storage, Classic yoga mat, stainless steel corkcicle water bottle
Basket 11
$15

Garden kneeling pad and 2 pack gloves, 50 ft pocket garden hose, market finds dish towels, ceramic coffee mug, tumbler, solar lights, wooden garden stake, cucumber grow kit, watermelon grow kit, strawberry grow kit, fly trap
Basket 12
$15

Yoda duffle bag, storm trooper funko pop, chewbacca funko pop, darth vader funko pop, yoda funko pop, 5 piece mandalorian wall art
Basket 13
$10

Sparkly wicker basket, $200 towards any party package at La Dee-Da Kids Spa, 7 piece kids vanity, white headband bow, Barbie shadow pallet with mirror, minnie mouse squeeze toy, press on heart nails
Basket 14
$10

Ula beauty primer spray, balance me aha glow mask, spice bomb, dionis goat milk hand cream, fantasize lifting mascara, it superhero volumizing mascara, goldfaden md supreme serum, detox thickening dry shampoo, hangover rx replenishing primer, fiji white sands candle, Dr Jart + skin barrier moisturizing cream, broad spectrum spf, urban decay glide on eye pencil, good patch rescue face mask, personal fan
Basket 15
$5

Wicker basket for 6 glasses, 6 blue drinking glasses
$10

Smokeless grill, 2 cook books, grilling fork, meat shredders, oven mits
Basket 17
$10

Wicker basket, marble rolling pin, wicker silverware basket, glass measuring cup, measuring cups and spoons, duncan hines bake mix signature red velvet, lemon supreme and chocolate fudge, tortilla warmer, bake it till you make it hand towel and oven mitt, aluminum foil, cook books, 2 metal baking sheets, cook book stand, whisk
$5

fabric basket, 9 different fabrics, thread holder
Basket 19
$5

Snowflake teddy bear, festive puzzle games, candy cane hand creams, tree trinket dish, gingerbread and penguin sillicone molds
$15

Oasis coffee gift cards, k cup stand, cappuccino cups for four, expresso coffee cups, shortbread, cappuccino mix french vanilla, cappuccino mix sweet and salty carmel, mccafe premium roast
$5

Ice cream maker bundle, set of 4 vintage John Carrou old fort, NC apple bakers
$5

giant tennis ball, bug catching kit, dive rings, water squirters, dive toys, bubbles, water toss balls, pool basket hoop,
Basket 23
$15

wood bowl, chicken wall decor, mason jar stemmed glasses, wood bead garland, the fannie farmer cook book, metal chicken decor, decorative bucket, farmhouse decor
$10

Large camping basket, 2 camping journals, camping 24 piece dinnerware set, cooler bag, campfire stories, camp board game, stainless steel water bottle
$5

Bush plane lego, FEA-UA Matrix review perfect for all children on the spectrum needing a customized learning plan
Basket 26
$5

Travel duffel bag, travel toiletries, $400 onboard cruise credit
$5

Princess tea set, snow globe, heart pillow
Basket 28
$15

Minion lego, off road mountain truck lego, camera lego, buggy lego, bento box, mini lego figurines, adventures at the chocolate factory dvd, sonic the hedge hog stuffed animal, mushroom bug catcher, snake dissect it
$15

weaving loom, parrot lego, fluffie stuffiez, shrinky dinks, sweet sayings set, girls wetsuit xl, headphones, american girl dvd, balloon dog decor, puppy stuffie, hair ties, ice cream sqeezy, botanicals lego
$10

Linen basket, black purse, $50 Secrets salon gift card, james nad jo luxury bubble bath, bath and shower gel, exfoliating body scrub, body lotion, 2 makeup brushes, air freshners, travel soap set, sharpies mystic gems
Basket 31
$10

Microwavable slippers, raw sugar body wash, 2 free haircuts, friends hair ties, aromatherapy herbal soap, victoria secret velvet petals lotion and perfume, seibella daily cleanser, makeup bag, rose and vanilla bath salt, cleansing facial wipes, dragonfruit candle, cherry blossom body scrub, flawless bikini hair remover.
Basket 32
$5

Gift certificate for $200 onboard cruise credit, 2 wine glasses, travel toothbrush and tooth paste, travel soap bottles
Basket 33
$5

Tj maxx/marshalls gift card $25, Paris Hilton purse, exfoliator brush, skin care set, cucumber melon body cream, 2 Lip oils, bath spaghetti, cetaphil cream
$10

2 free haircuts, mermaid pen, bath and body works madagascar vanilla lotion, $70 gift certificate from the loft salon, sweet rose candle, british rose lotion, body butter, hand cream, thrive lavender and sage bath salts, body scrub, pocket posh coloring book, bath and body works fairytale body spray, cleansing facial wipes, strictly curls curl defining lotion
Basket 35
$5

Wellwon kids size 6 women's size 7 figure skates
Basket 36
$5

chutes and ladders, mrs potato head, 4 in one learning games, sensory sand, chair stacking game, logarithmic plate montessori learning toy, fluffie stuffies pick toy
$5

Pasta bowl and serving utensils, Olive garden $25 gift card, 2 boxes pasta, pasta sauce, cheese slicer
$5

Pink glass pitcher, 2 pink glasses, pink trinket holder, pink and purple mini glasses
Basket 39
$5

Set of golf clubs and bag
Basket 40
$5

handmade asian silks
$25

One Plexr Shower with Asthetics + MD, Facial is a non-ablasive treatment for wrinkle-reduction, large pores, acne, and skin rejuvenation treatment. It uses specific tips to deliver the treatment, which creates an instant firming and lifting effect. It removes dead skin cells and provides biostimulation for skin rejuvenation.
$5

Rhode Gear Pro bike rack
Basket 43
$5

Knitting Adventure for 2, 1.5hr private knitting lesson, knitting yarn, knitting needles
Basket 44
$5

Sleigh basket, jingle holiday hat, crafting supplies (pom poms and felt) scented puzzle, White tree decor, Holiday music CDS
$5

18 count farm fresh, unwashed, pasture raised chicken eggs. 1 Jar homemade Beauty Berry Jam, 1 Jar homemade Christmas Cranberry Jam.
Basket 46
$5

Silk flowers, glass vase, 2 coffee mugs, 2 white bath towels, solar lantern, mom notecards, flower planter with 3 packs of seeds, water droplet necklace pendant and chain, gel nail polish
$5

White knitted basket for yarn, Plymouth yarn knitting yarn
$5

Glass cake stand and cover with butterfinger pie
Basket 49
$5

Mail organizer, quilt puzzle, owl and hedgehog decor, rustic floral
Basket 50
$5

Christmas bin, Tis the Season apron, Christmas pitcher, Tumbler, Red truck cookie jar
Basket 51
$5

6 puzzles
Basket 52
$5

Homemade Banana pudding in glass triffle dish
$5

Homemade Banana Cake

