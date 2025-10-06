Hope Wreath's with Hidden Cove

8" Wreath
$15
10" Wreath
$20
12" Wreath
$25
14" Wreath
$30
16" Wreath (fits standard door)
$35
20" Wreath (fits standard door)
$40
24" Wreath
$45
36" Wreath
$60
54" Wreath
$95
Left Candy Cane Wreath
$30
Right Candy Cane Wreath
$30
Small Cross Wreath
$30
Large Cross Wreath
$40
Snowman Wreath
$50
Red Bow
$5
Gold Bow
$5
Silver Bow
$5
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing