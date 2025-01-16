Horizon High School Boosters Inc

Hosted by

Horizon High School Boosters Inc

About this event

Sales closed

Horizon High School Booster Club Graduation Seat Auction

Field Seats Row 1, Seats 1 & 2 item
Field Seats Row 1, Seats 1 & 2
$125

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 3 & 4 item
Field Seats Row 1, Seats 3 & 4
$125

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 5 & 6 item
Field Seats Row 1, Seats 5 & 6
$125

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 7 & 8 item
Field Seats Row 1, Seats 7 & 8
$125

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 9 & 10 item
Field Seats Row 1, Seats 9 & 10
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 11 & 12 item
Field Seats Row 1, Seats 11 & 12
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Fields Seats Row 1, Seats 13 & 14 item
Fields Seats Row 1, Seats 13 & 14
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Fields Seats Row 1, Seats 15 & 16 item
Fields Seats Row 1, Seats 15 & 16
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Fields Seats Row 1, Seats 17 & 18 item
Fields Seats Row 1, Seats 17 & 18
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 19 & 20 item
Field Seats Row 1, Seats 19 & 20
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Fields Seats Row 1, Seats 21 & 22 item
Fields Seats Row 1, Seats 21 & 22
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 1, Seats 23 & 24 item
Field Seats Row 1, Seats 23 & 24
$150

Starting bid

First row behind the students. You can watch the graduates walk to their seats.
Field Seats Row 2, Seats 1 & 2 item
Field Seats Row 2, Seats 1 & 2
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 3 & 4 item
Field Seats Row 2, Seats 3 & 4
$100

Starting bid

Fields Seats Row 2, Seats 5 & 6 item
Fields Seats Row 2, Seats 5 & 6
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 7 & 8 item
Field Seats Row 2, Seats 7 & 8
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 9 & 10 item
Field Seats Row 2, Seats 9 & 10
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 11 & 12 item
Field Seats Row 2, Seats 11 & 12
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 13 & 14 item
Field Seats Row 2, Seats 13 & 14
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 15 & 16 item
Field Seats Row 2, Seats 15 & 16
$100

Starting bid

Fields Seats Row 2, Seats 17 & 18 item
Fields Seats Row 2, Seats 17 & 18
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 19 & 20 item
Field Seats Row 2, Seats 19 & 20
$100

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 21 & 22 item
Field Seats Row 2, Seats 21 & 22
$150

Starting bid

Field Seats Row 2, Seats 23 & 24 item
Field Seats Row 2, Seats 23 & 24
$150

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 1 & 2 item
Field Seats Row 3, Seats 1 & 2
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 3 & 4 item
Field Seats Row 3, Seats 3 & 4
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 5 & 6 item
Field Seats Row 3, Seats 5 & 6
$75

Starting bid

Field Seats Row, Seats 7 & 8 item
Field Seats Row, Seats 7 & 8
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 9 & 10 item
Field Seats Row 3, Seats 9 & 10
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 11 & 12 item
Field Seats Row 3, Seats 11 & 12
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 13 & 14 item
Field Seats Row 3, Seats 13 & 14
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 15 & 16 item
Field Seats Row 3, Seats 15 & 16
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 17 & 18 item
Field Seats Row 3, Seats 17 & 18
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 19 & 20 item
Field Seats Row 3, Seats 19 & 20
$75

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 21 & 22 item
Field Seats Row 3, Seats 21 & 22
$100

Starting bid

Field Seats Row 3, Seats 23 & 24 item
Field Seats Row 3, Seats 23 & 24
$100

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 1 & 2 item
Field Seats Row 4, Seats 1 & 2
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 3 & 4 item
Field Seats Row 4, Seats 3 & 4
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 5 & 6 item
Field Seats Row 4, Seats 5 & 6
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 7 & 8 item
Field Seats Row 4, Seats 7 & 8
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 9 & 10 item
Field Seats Row 4, Seats 9 & 10
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 11 & 12 item
Field Seats Row 4, Seats 11 & 12
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 13 & 14 item
Field Seats Row 4, Seats 13 & 14
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 15 & 16 item
Field Seats Row 4, Seats 15 & 16
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 17 & 18 item
Field Seats Row 4, Seats 17 & 18
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 19 & 20 item
Field Seats Row 4, Seats 19 & 20
$50

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 21 & 22 item
Field Seats Row 4, Seats 21 & 22
$75

Starting bid

Field Seats Row 4, Seats 23 & 24 item
Field Seats Row 4, Seats 23 & 24
$75

Starting bid

Sideline Seats Visitor A, Seats 1 & 2 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 1 & 2 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 1 & 2
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 3 & 4 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 3 & 4 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 3 & 4
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 5 & 6 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 5 & 6 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 5 & 6
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 7 & 8 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 7 & 8 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 7 & 8
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 9 & 10 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 9 & 10 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 9 & 10
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 11 & 12 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 11 & 12 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 11 & 12
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 13 & 14 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 13 & 14 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 13 & 14
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Visitor A, Seats 15 & 16 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 15 & 16 item
Sideline Seats Visitor A, Seats 15 & 16
$150

Starting bid

These seats are on SIDELINE seats on the visitors side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Home B, Seats 1 & 2 item
Sideline Seats Home B, Seats 1 & 2 item
Sideline Seats Home B, Seats 1 & 2
$150

Starting bid

These seats are SIDELINE seats on the HOME side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Home B, Seats 3 & 4 item
Sideline Seats Home B, Seats 3 & 4 item
Sideline Seats Home B, Seats 3 & 4
$150

Starting bid

These seats are SIDELINE seats on the HOME side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Home B, Seats 5 & 6 item
Sideline Seats Home B, Seats 5 & 6 item
Sideline Seats Home B, Seats 5 & 6
$150

Starting bid

These seats are SIDELINE seats on the HOME side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Home B, Seats 7 & 8 item
Sideline Seats Home B, Seats 7 & 8 item
Sideline Seats Home B, Seats 7 & 8
$150

Starting bid

These seats are SIDELINE seats on the HOME side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Home B, Seats 9 & 10 item
Sideline Seats Home B, Seats 9 & 10 item
Sideline Seats Home B, Seats 9 & 10
$150

Starting bid

These seats are SIDELINE seats on the HOME side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.
Sideline Seats Home B, Seats 11 & 12 item
Sideline Seats Home B, Seats 11 & 12 item
Sideline Seats Home B, Seats 11 & 12
$150

Starting bid

These seats are SIDELINE seats on the HOME side of the field. They are closer to the stage than the field seats and face towards the graduates.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!