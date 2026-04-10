Horse Show 5/2-5/3

About this event
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk, trot, canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk, trot, canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot only
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot class only
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot only class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot only class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot only class
Please indicate if you are Junior, Intermediate, or Senior
This is a walk/trot/canter class
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