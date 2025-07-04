Houston Big Game Fishing Club Memberships

Lifetime Family Membership*
Special recognition at Annual Banquet and printed literature
**NEW** Choice of Pelagic embroidered club jacket, 1 per family
Annual gift (2025 ex. solid wood Marlin cutting board)
Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4)
Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4)
Annual membership decals
Lifetime Family Membership*
Special recognition at Annual Banquet and printed literature
**NEW** Choice of Pelagic embroidered club jacket, 1 per family
Annual gift (2025 ex. solid wood Marlin cutting board)
Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4)
Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4)
Annual membership decals
Blue Marlin Family Membership
$500
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Elite Family Membership*
Annual gift (2025 ex. solid wood Marlin cutting board)
Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4)
Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4)
Annual membership decals
Elite Family Membership*
Annual gift (2025 ex. solid wood Marlin cutting board)
Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4)
Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4)
Annual membership decals
White Marlin Family Membership
$250
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Family Membership*
Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4)
Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4)
Annual membership decals
Family Membership*
Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4)
Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4)
Annual membership decals
Spearfish Adult Membership
$150
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Adult Membership
Annual club t-shirt
Choice of annual club hat or visor
Annual membership decals
Adult Membership
Annual club t-shirt
Choice of annual club hat or visor
Annual membership decals
CREW/Jr./Student Membership
$50
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Crew Memberships**
Annual club t-shirt
Choice of annual club hat or visor
Annual membership decal
Crew Memberships**
Annual club t-shirt
Choice of annual club hat or visor
Annual membership decal