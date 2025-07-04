Houston Big Game Fishing Club Memberships

Lifetime Membership
$5,000

Lifetime Family Membership* Special recognition at Annual Banquet and printed literature **NEW** Choice of Pelagic embroidered club jacket, 1 per family Annual gift (2025 ex. solid wood Marlin cutting board) Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4) Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4) Annual membership decals
Blue Marlin Family Membership
$500

Elite Family Membership* Annual gift (2025 ex. solid wood Marlin cutting board) Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4) Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4) Annual membership decals
White Marlin Family Membership
$250

Family Membership* Annual club bag Annual club t-shirts, per member (up to 4) Choice of annual club hat or visor, per member (up to 4) Annual membership decals
Spearfish Adult Membership
$150

Adult Membership Annual club t-shirt Choice of annual club hat or visor Annual membership decals
CREW/Jr./Student Membership
$50

Crew Memberships** Annual club t-shirt Choice of annual club hat or visor Annual membership decal
