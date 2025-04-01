Sales closed

Howard University Bison Express "Blue Tea" Silent Auction

Pick-up location

Contact Stephanie Moore at [email protected] for pickup.

Wizards Ultimate Fan Package
$500

Starting bid

🏀 Washington Wizards Package – Two (2) Lower-Level Game Tickets (2025-2026 Regular Season); Autographed item (Active player jersey or ball); Watch Pre-Game Warm-ups Courtside; Gift Bag for each guest Donated by Monumental Sports
Capitals Ultimate Fan Package
$500

Starting bid

🏒 Washington Capitals Package – Two (2) Lower-Level Game Tickets (2025-2026 Regular Season); Zamboni Ride for 1; Autographed item (signed hockey stick or puck); Gift Bag for each guest Donated by Monumental Sports

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!