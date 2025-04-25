eventClosed

HSMSE Spring Auction 2025

One Dozen Homemade Cookies item
One Dozen Homemade Cookies
$25

HSMSE Senior Rome Dimmick will prepare one dozen freshly baked cookies, delivered to HSMSE in 24 hours! Choose from Oatmeal Raisin, Chocolate Chip with Sea Salt or Peanut Butter. Sorry no mixing of flavors! $50 Value! Please order by June 26, 2025
Stonewall Kitchen Blueberry Breakfast item
Stonewall Kitchen Blueberry Breakfast
$25

Start your day with a Blueberry Breakfast Extravaganza! Includes Wild Maine Blueberry Syrup (8.5 oz.), Farmhouse Pancake & Waffle Mix (16 oz.), Wild Maine Blueberry Jam (12.5 oz.), a Batter Bowl, and a Medium Navy Spatula. Value of $70
UN Guided Tour item
UN Guided Tour
$25

Two (2) tickets to a UN Guided Tour given by HSMSE Class of 2027 Parent Silmara Roman or another UN Tour Guide. You'll see key meeting rooms like the General Assembly Hall and the Security Council chamber. You'll also learn about the UN's work on global issues, view artwork donated by Member States, and explore exhibitions covering topics like human rights and sustainable development. You will coordinate a mutually convenient date and time directly with Silmara :) Value: $52
One Hour Swim Lesson with Dayan Obdabayev item
One Hour Swim Lesson with Dayan Obdabayev
$25

Calling all High School swimmers who want to improve their skills! Dayan Obdabayev is an impressive swimmer and experienced swim instructor who will help you perform at your best! Dayan is a former NCAA Division III Scholar Athlete and City University of New York Athletic Conference’s Male Performer of the Year. He currently practices with the Twisters Swim Club in Long Island City. His advice to young athletes is “never to give up on your dreams, set your goal, and chase it. Charge forward at all costs.” The swim lesson will take place at the YMCA Vanderbilt in Midtown East, where Dayan teaches in his spare time. He will coordinate all details with the winner. Expires 05/10/26. Value: $75 https://www.swimcloud.com/swimmer/1268468/
$100 Gift Certificate to The Good Home Co. item
$100 Gift Certificate to The Good Home Co.
$50

A $100 gift certificate to The Good Home Co, a company devoted to naturally clean products to keep your home fresh, healthy, and sparkling! https://goodhomestore.com/
One year Family/Dual Membership to Wave Hill item
One year Family/Dual Membership to Wave Hill
$50

Wave Hill is a spectacular garden and innovative cultural center in the Riverdale section of the Bronx with breathtaking views of the majestic Hudson. It is haven for those that just wish for a moment of respite and reflection away from the bustling crowds and sensory overload of the city. Membership will give you the opportunity to bring family and friends for year round celebrations. This includes Mother’s Day (you can order a picnic basket and walk the grounds) or Wave Hill’s own 60th birthday in June for live music and dancing! This is truly another world waiting to be explored. Value: $100 wavehill.org
Trial Music Lessons: Guitar, Piano + Drums! item
Trial Music Lessons: Guitar, Piano + Drums!
$25

Having a hard time deciding what instrument to play? Above the Notes, led by Founder and Creative Director Nune Arsenyan, is offering kids the opportunity to try three instruments (piano, guitar, and drums) to see what they like best. Nune will coordinate with the winner for a mutually convenient time for the lessons in Midtown East. $190 value abovethenotes.com Expires 6/30/26
$100 REI Gift Card item
$100 REI Gift Card
$50

$100 REI Gift Card (Winner mustl pick up card at HSMSE)
$100 Chipotle Gift Card item
$100 Chipotle Gift Card
$50

$100 Chipotle Gift Card (Winner must pick up card at HSMSE)
Framed Photograph by Coach Henning - ESB item
Framed Photograph by Coach Henning - ESB
$50

Own a framed original photo by HSMSE's own Coach Thomas Henning! This is a stunning 11x14 photograph of the Empire State Building on a moody night. Matted to 16x20. Framed photo must be picked up at HSMSE.
Framed Photograph by Coach Henning - Icon item
Framed Photograph by Coach Henning - Icon
$50

Own a framed original photo by HSMSE's own Coach Thomas Henning! This is a vibrant 11x14 urban abstact photograph of a common city sight. Do you recognize it? Matted to 16x20. Framed photo must be picked up at HSMSE.
Framed Photograph by Coach Henning - WSH item
Framed Photograph by Coach Henning - WSH
$50

Own a framed original photo by HSMSE's own Coach Thomas Henning! This is an 8x10 urban abstract of a recognizable section of Manhattan infrastructure. Can you place it? Matted to 11x14. Framed photo must be picked up at HSMSE.
CAT KID COMIC CLUB: THE MUSICAL - CD and Experience! item
CAT KID COMIC CLUB: THE MUSICAL - CD and Experience!
$25

Hear behind-the-scenes stories, get your questions answered, and enjoy a one-of-a-kind collectible from the hit touring musical based on Dav Pilkey’s best-selling books! You'll get a limited-edition CD of CAT KID COMIC CLUB: THE MUSICAL—signed by the full cast and creative team—plus a 30-minute Zoom Q&A with composer Brad Alexander and two original Off Broadway cast members. $350 value twusa.org/catkid/
Morgan Museum and Library Family Passes item
Morgan Museum and Library Family Passes
$75

Have family and friends in town? The Morgan Library & Museum has generously donated two family passes, each for up to five members of the family. The Morgan is a hidden gem in New York City. Unlike most museums, it not only shares rare works, but the creative process of legendary greats, including Austen, Beethoven, Dickens, George Washington and Leonardo da Vinci. In addition, it houses Morgan’s office and library. Value: $150 themorgan.org
Introductory Duet Pilates Class item
Introductory Duet Pilates Class
$75

Learn from the best! Eddy Hersaut Calazel, a professional dancer, ballet instructor, and dad, teaches pilates to individuals of all ages and profiles with the goal of making them feel better, stronger, and more balanced. This duet is a chance to treat yourself and someone special in your life to a transformative experience. Eddy is a master of his craft, as well as a wonderful human being. Value: $149 mindfulpilatesnyc.com/ Expires 5/10/26
4 Weeks of Unlimited Classes @ West Side Taekwondo item
4 Weeks of Unlimited Classes @ West Side Taekwondo
$40

4 Weeks of unlimited classes for one child age 6 or older. Great for fitness, self confidence and self discipline! Uniform included. $195 value westsidetkd.com
2 Yankees/Phillies Tix for July 27 item
2 Yankees/Phillies Tix for July 27
$80

Winner will receive two mobile/electronic tickets to the for the Yankees-Phillies game on Sun. July 27 at 1:35pm. The tickets are Section 228, Row 10, Seats 1 & 2 with a great view of the 3rd base side of the infield. Winner must provide an email or phone number to the donor to receive the tickets via Ticketmaster. Tickets are valued at $80 each. mlb.com/yankees/schedule/2025-07
Piano Tuning item
Piano Tuning
$85

HSMSE parent and professional musician Martin Wallace will tune your piano! Please note that tuning a piano, does not include pitch raise, repair or regulation. Value: $175
Two Tickets to JOY a New True Musical item
Two Tickets to JOY a New True Musical
$100

Two tickets to the new musical starring Tony nominee Betsy Wolfe and featuring HSMSE parent Jill Abramovitz. You'll get to see the show and then Jill will show you around backstage afterwards for the full VIP treatment! Tickets must be used between June 21 and August 17, 2025.
One Hour College Counseling Session #1 item
One Hour College Counseling Session #1
$100

Spend an hour with college counselor Mara Hatzimemos, who will help make the college process and the common app less stressful for you and your child. She will help develop a comprehensive strategy to find the right "fit" and brainstorm essays and ideas to help your student go through the college process more easily! Mara received professional training at “The College Advising Program” at Teachers College at Columbia University and is a New York State Association of College Admissions Counseling (NYSACAC) member. Value: $275
One Hour College Counseling Session #2 item
One Hour College Counseling Session #2
$100

Spend an hour with college counselor Mara Hatzimemos, who will help make the college process and the common app less stressful for you and your child. She will help develop a comprehensive strategy to find the right "fit" and brainstorm essays and ideas to help your student go through the college process more easily! Mara received professional training at “The College Advising Program” at Teachers College at Columbia University and is a New York State Association of College Admissions Counseling (NYSACAC) member. Value: $275
Front-Row Seats to Jeff Selingo Book Event + 2 Signed Books item
Front-Row Seats to Jeff Selingo Book Event + 2 Signed Books
$50

Get four front-row seats to an exclusive event for NYC's specialized high school families: Meet the author of Who Gets In & Why and the forthcoming Dream School: Finding the College That's Right For You: 6:30pm September 9, 2025, at CCNY's Great Hall. Find a friend to go in on this item with you and make this a fun night out! Don't miss this rare opportunity to hear directly from one of the nation's leading voices on college admissions. About the Event: On the launch date of his much-anticipated new book Dream School: Finding the College That's Right For You, nationally acclaimed journalist and higher education expert Jeff Selingo will help all of us rethink the college search and encourage us to look beyond the narrow list of top-ranked universities. Selingo will reveal why elite degrees matter less than you think, how value is overtaking prestige, and how to make sure your degree pays off. • 6:30–7:30pm: A conversation with Jeff Selingo and audience Q&A • 7:30–8:30pm: Book signing This auction purchase will secure front-row seats at the event plus a signed copy of Selingo's new book and an introduction to the author at the event.
Professional Headshots item
Professional Headshots
$100

Treat Yourself! Make a great first impression with a custom headshot session in NYC. Perfect for professionals, creatives, and anyone updating their online presence. Includes: Your choice of NYC location outdoor or at my indoor studio 30 min session 5 fully edited digitals chosen from your online gallery 2-3 wardrobe changes Expires March 31, 2026 Value: $250 lizgreenphotography.com
All Day Large Sculpture Workshop in Chatham item
All Day Large Sculpture Workshop in Chatham
$150

Sarah Mijares Fick is a highly talented artist and instructor with a studio in Chatham, New York, a 2.5 hour commute from New York City. She is hosting an all day workshop from 10am to 5pm. You will learn how to make open and closed clay forms and leave with a creation of your own either 20 inches in height or width. Experience in clay is recommended, but not needed. You will be learning one on one with Sarah, as well as in a group setting. The clay, firings, and lunch are included in this cost. This experience would be the perfect gift for an artist, designer or creative in your family!! Value: $300 https://unique-sun-28798.myflodesk.com/bcta6mh1p5
Life Coaching with Rena item
Life Coaching with Rena
$150

3 Pack of one to one life coaching sessions for students and adults! Expires 6/30/26 Whether you are searching for a new job that aligns with your passions & strengths; seeking focus & priorities amongst your clutter of to dos; wanting more balance & harmony so you can find more peace and joy; or would like some help & accountability to reach your goals... I can support your process of tuning into your intuition, following your heart, and cultivating clarity for your mind. We can work together to foster alignment and authenticity--so you feel you are living who you are, how you are, wherever you are. Value: $300 https://www.coachingwithrena.com/
Nordstrom Stylist Consult, $250 Gift Card, and Dinner! item
Nordstrom Stylist Consult, $250 Gift Card, and Dinner!
$200

Start the afternoon off with a styling appointment in the Nordstrom NYC flagship store. A member of our very talented stylist team will help you find the perfect occasion dress, a fun spring wardrobe or the best-fitting jeans, and the lucky winner will receive a $250 gift card to be used during the appointment! Follow this up with lunch or dinner for two people in one of Nordstrom NYC’s amazing restaurants. Please note – lunch or dinner excludes alcohol. Based on availability. Value: $500 nordstrom.com
S/Portraits + Seniors Mini-Photography Session item
S/Portraits + Seniors Mini-Photography Session
$200

Let's capture those moments from your athlete's life and turn them into memories forever! The winning bidder will receive one 30-minute, mini-photography session for one of the following: s/portrait, prom, or on-site* game-time action. Five digital images are included. If not redeemed by December 31, 2025, retail value of the donation can be applied to the balance of any photography package offered at time of booking. *Permits, travel costs, and other items are the responsibility of the winning bidder. Scheduling and other terms and conditions may apply. $400 value. sportsphotosnyc.com
Music Recording Session in Studio item
Music Recording Session in Studio
$200

Record and Produce an original or cover song with Peter Fox (Parent of Daniel Fox 26) at Brooklyn Pearl Studio in Dumbo, Brooklyn. Take a song from an idea to a fully realized recording with professional writing, arranging, production and performance assistance. Suitable for an individual or a group, all styles and genres of music welcome. Value: Priceless! thebrooklynpearl.com/
Two VIP Tickets to Steven Colbert item
Two VIP Tickets to Steven Colbert
$250

The ultimate Late Show experience! Pick the best date for your schedule and ENJOY being part of the studio audience as a VIP guest! The Late Show tapes Mondays - Thursdays from 5:30 - 7:30 pm. Guests must be 18+ or 16+ with parent/guardian. Tickets cannot be resold and are not transferable.
Custom Photography Session item
Custom Photography Session
$150

Let’s create images that truly reflect who you are—whether it's a family moment, a child graduating, a couple’s connection, or an individual portrait. This package includes: - A phone consultation to plan and personalize your session - A one-hour session at a NYC location of your choice - 10 high-resolution digital images - One 5x7 print Value: $600 lizgreenphotography.com Expires March 31, 2026
Full Size Duvet Cover item
Full Size Duvet Cover
$100

Luxurious full-size Egyptian cotton duvet cover made in Italy! Since 2000, CASA DEL BIANCO has sold its fine Italian linens through their shop at Lexington Avenue near 65th Street. While a wide variety of patterns and colors are available off- the-shelf, 80% of their business has always been custom. Bucking the trend of other luxury businesses that are becoming more accessible to the public via retail outlets and the internet, CASA DEL BIANCO has reversed direction by becoming more exclusive, doing what they do best, catering to the consumer’s custom needs, creating the finest linens, one order at a time Value: $1200 casadelbianco.com
Three Disney Park Hopper Passes item
Three Disney Park Hopper Passes
$300

Three one day "Park Hopper" tickets --- access multiple Disney parks within the same day! Reservation required to use the tickets. Expiration date: Dec. 18, 2026 Value: $257 per ticket
$1000 Gift Certificate to Joel Beauty item
$1000 Gift Certificate to Joel Beauty
$250

Joel Beauty Medical Spa specializes in using Botox and fillers to create natural-looking results. Joel Beauty founder Dr. Elizabeth is a fellowship trained Plastic Surgeon who counts many celebrities as her clients. An aesthetics and skincare expert, Dr. Elizabeth has been featured in many publications, authored several papers, and received numerous industry awards. www.joelbeauty.com
A Simple Will by Megan Rha item
A Simple Will by Megan Rha
$500

A simple will, ancillary documents, and execution of the will. Legal services provided by an experienced law firm with utmost confidentiality and discretion. Value: $1500 rhakimlaw.com Expires 6/30/26
Turquoise/Bronze Necklace and Art Book item
Turquoise/Bronze Necklace and Art Book
$150

One of a kind sculptural bronze & turquoise nugget necklace by Ailene Fields, plus a coffee table book of her sculpture. Value: $1600 ailenefields.com
Investor Analysis + Lunch item
Investor Analysis + Lunch
$250

Are you thinking of quitting your job, raising some money, and starting a new business? David Teten (teten.com ) , an experienced NYC venture capitalist and limited partner, will critique your business plan and advise you on its investability and preliminary valuation. Before you present your business to the venture capital community, get frank feedback that will help you succeed. Please note this investor critique is only appropriate if you're thinking of launching an investable technology-centered business, not the sort of business that does not normally raise outside capital (e.g., an independent consulting or law practice). Includes an in-person lunch if you're in the NYC area. Value: $2000 versatilevc.com
2 Gold VIP Passes to CrimeCon 2025 item
2 Gold VIP Passes to CrimeCon 2025
$250

Two (Sold Out!) Gold VIP Passes to CrimeCon 2025 in Denver, CO (Sept 5-7) or CrimeCon 2026 (TBA). Complete package information can be found here: crimecon.com/gold Value: $1800
King Size Bed Linen Set item
King Size Bed Linen Set
$500

Luxurious king size bedding set made in Italy! Includes: top sheet, duvet cover, 2 king cases, and 2 Euro shams. Since 2000, CASA DEL BIANCO has sold its fine Italian linens through their shop at Lexington Avenue near 65th Street. While a wide variety of patterns and colors are available off- the-shelf, 80% of their business has always been custom. Bucking the trend of other luxury businesses that are becoming more accessible to the public via retail outlets and the internet, CASA DEL BIANCO has reversed direction by becoming more exclusive, doing what they do best, catering to the consumer’s custom needs, creating the finest linens, one order at a time Value: $3840 casadelbianco.com
Private Home Pizza Lesson / Party with Wylie Dufresne item
Private Home Pizza Lesson / Party with Wylie Dufresne
$5,000

Invite friends over for a private pizza-making lesson 🍕 with NYC celebrity chef Wylie Dufresne, owner of Stretch Pizza and recurring judge on Top Chef, Beat Bobby Flay and more. (Your guests might also recognize him from The Bear. 🙂) Wylie became famous as one of the city's original practitioners of "molecular gastronomy" at his Michelin-starred restaurant wd-50, and now he's applying his food-science background to perfecting the dough at his Flatiron-District pizzeria. He'll bring all the ingredients for a fun night of dough-stretching, pizza building and cocktail (or mocktail) making for up to 8 guests. (And he'll bring his own pizza oven.) This is a rare opportunity to ask the chef everything you've ever wanted to know about the science of pizza, and make your own restaurant-quality pies at home! Date flexible but subject to the chef's restaurant schedule and availability; location must be in NYC.

