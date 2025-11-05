Hunt Gallery Artists And Residents

Hunt Gallery Artists And Residents

Hunt Art Gallery & Residencies Memberships

Student Artist Membership
$25

Valid for one year

Includes:

-1 Hunt Residencies Collectible Item (Designed by Artists in Residence)

-Entry into our Annual Member's Exhibition

-Access to our Annual Community Day

-Invitations to exclusive members-only events and previews

Individual Artist Membership
$40

Valid for one year

Includes:

-1 Hunt Residencies Collectible Item (Designed by Artists in Residence)

-Entry into our Annual Member's Exhibition

-10% off any regular Hunt or Beebe’s events

-Access to our Annual Community Day

-Invitations to exclusive members-only events and previews

Individual Supporter Membership
$40

Valid for one year

Includes:

-1 Hunt Residencies Collectible Item (Designed by Artists in Residence)

-10% off any regular Hunt or Beebe’s events

-Access to our Annual Community Day

-Invitations to exclusive members-only events and previews

Couples Membership
$95

Valid for one year

Includes:

-2 Hunt Residencies Collectible Items (Designed by Artists in Residence)

-10% off any regular Hunt or Beebe’s events

-Access to our Annual Community Day

-Invitations to exclusive members-only events and previews

Patron Membersh
$225

Valid for one year

Includes:

-2 Hunt Residencies Collectible Items (Designed by Artists in Residence)

-10% off any regular Hunt or Beebe’s events

-Access to our Annual Community Day

-10% discount of 2 rentals at Hunt’s sister space Beebe’s

-1 Private tour for up to 10 people

-Invitations to exclusive members-only events and previews

We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!