Sales closed

iCAN's Sizzling Summer Support Auction Fundraiser

World Famous Magic Castle item
$200

Starting bid

Value: PRICELESS Enjoy the Academy of Magical Arts for four guests. Admission and cover charges are included with this very special invitation. Purchase of one dinner or brunch per person is required. Expiration: None
Galleria Park Hotel item
$240

Starting bid

Value: $600 2 Night Stay in a Deluxe King (includes taxes and urban amenity fee). The sophisticated Galleria Park Hotel sits inside a circa-1911 Art Deco building in San Francisco's Financial District. Voted #3 in San Francisco, Conde Nast Reader's Choice Awards & Forbes Recommended Hotel.
Brent's Deli item
$25

Starting bid

Value: $50 Gift Card Brent's Deli is a family-owned Jewish delicatessen and restaurant in Southern California, known for its traditional recipes and high-quality ingredients. It's famous for its mile-high Reuben sandwich and has been recognized as the #1 delicatessen and restaurant in Los Angeles by various publications.
Exclusive Surf Malibu item
$120

Starting bid

Value: $300 3 single surf lessons at an hour each or (2) 1.5 hour lessons with Tony Zapata, world-class surfer. Tony-- by the age of 13-- made his competitive surfing debut earning 6th out of a hundred and fifty surfers at the WSA West Coast Invitationals. By 15, he was placing 1st in surfing events and profiled in Surfer Magazine. All equipment provided.
The Westin Long Beach item
$450

Starting bid

Value: $900 2 night stay at the Westin Long Beach with internet, parking & breakfast for 2 included
South Point Hotel & Casino - Las Vegas, Nevada item
$300

Starting bid

Value: $700 2 night stay at the South Point Casino and Spa This package also includes dinner for two (2 alcoholic drinks, 2 appetizers, 2 main courses, and 2 desserts) and headliner showroom tickets, promising an unforgettable experience. Must be 21 or older Expiration: December 30, 2026
Zachari Dunes on Mandalay Beach item
$250

Starting bid

Value: $500 1 night stay in a King Standard Suite in Oxnard at Zachari Dunes on Mandalay Beach, Curio Collection by Hilton
Cancun item
$300

Starting bid

Value: $795 VIP certificate at Sunset Royal Beach Resort or Sunset Marina for 5 days and 4 nights of accommodations in Cancun, Mexico.
PRP-Wine International item
$100

Starting bid

Value: $415 Enjoy a wine-tasting experience for up to twelve guests for 90 minutes, includes 8 bottles of wine and Wine Consultant. *Must be 21 years or older to participate. Void where prohibited by law. Certificate expires 6 months after date of winning bid. Tasting available in the following states only: IL, IN, MI, FL, NC, CA, WI, MO, AZ.
Raising Cane's Gift Basket item
$50

Starting bid

Value: $100 This bag package contains loads of Raising Cane's-related items, including Box Combos & 22 oz lemonades, Cane plush puppy, Raising Cane's logo keychains, Raising Cane's logo magnets, lip sauce lip balm, click pens, and more!
Perry Ellis International Gift Card item
$400

Starting bid

Value: $1,000 Gift card for $1,000 Expiration: None
Fabfit Fun! item
$60

Starting bid

Value:$229 Timberland Plaid Scarf: ($60 Value) Dehv Candle Co Spiced Woods Candle ($48 Value) Katie Kime Set of 4 Striped Placemats ($40 Value) Higher Education Skincare Cheat Sheet Makeup Removing Wipes ($9) Notebook ($12) Marimekko vase ($60) *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Battleship USS Iowa Museum item
$25

Starting bid

Value: $59.90 Explore naval history with two tickets for a self-guided tour of the Battleship USS Iowa Museum. Discover the stories of this legendary ship and its service to our nation. Expiration: April 19, 2026
Pacific Chorale at Segerstrom Hall item
$80

Starting bid

Value: $200 Two tickets to one of Pacific Chorale’s season concerts at the Renée and Henry Segerstrom Concert Hall in Costa Mesa, CA. Poulene & Hagen- October 25,2025 Tis the Season!- December 22, 2025 A Serenade to Music- May 23, 2026
Old Gringo: Pink Cowboy Boots item
$100

Starting bid

Value: $375 Yippee by Old Gringo Natasha Pink Size 12 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Cowboy Boots item
$80

Starting bid

Value: $299 Size 10 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Combat Boots item
$100

Starting bid

Value: $365 Size 5 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Boots item
$90

Starting bid

Value: $243 YIPPEE KI YAY BY OLD GRINGO Size 6 BUSHWICK - WOMEN'S Boots *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Island Packers Cruises item
$80

Starting bid

Value: $192.00 Two tickets for a day trip to Anacapa or Santa Cruz Island Embark on an unforgettable adventure to the Channel Islands with Island Packers. This certificate entitles two guests to a day trip to either Santa Cruz Island or Santa Rosa Island, both renowned for their stunning landscapes, unique wildlife, and pristine waters. Expiration: December 31, 2026
Fountain Valley Skating Center item
$40

Starting bid

Value: $100 Get your groove on at Fountain Valley Skating Center with six skate passes for admission (skate rentals not included), offering a fun outing. Expiration: None
My Delight Cupcakery - Ontario, CA item
$25

Starting bid

Value: $50 Indulge in a sweet experience at award winning My Delight Cupcakery in Ontario, CA. This $50 gift card is your ticket to a delightful selection of gourmet cupcakes and delicious treats. Perfect for gifting or treating yourself, this card promises a delicious journey into the world of cupcake perfection! Expiration: None
Battleship USS Iowa Museum item
$25

Starting bid

Value: $59.90 Explore naval history with two tickets for a self-guided tour of the Battleship USS Iowa Museum in Los Angeles. Discover the stories of this legendary ship and its service to our nation. Expiration: October 10, 2025
New West Symphony - Thousand Oaks, CA item
$50

Starting bid

Value: $140 Enjoy a night of incredible music with two tickets to a performance in the 2025 Masterpiece Series Concerts at the Bank of American Performing Arts Center. Eligible for shows in October, November, and December.
A Noise Within Theatre - Pasadena, CA item
$140

Starting bid

Value:$350 Experience the magic of live theater at A Noise Within Theatre with two certificates for 2 guests, totaling four tickets to your choice of an upcoming production. Expiration: May 2026
Musical Theatre West - Long Beach, CA item
$80

Starting bid

Value: $200 Indulge in the world of musical theater with two tickets to a performance at Carpenter Performing Arts Center. Expiration: November 2, 2025
Santa Monica Playhouse item
$25

Starting bid

Value: $70 Bring the whole family to enjoy a fun-filled weekend musical matinee at the Santa Monica Playhouse. With these four passes, you'll experience live theater that's sure to entertain both kids and adults alike. A great way to introduce young ones to the magic of live performance! Expiration: None
USS Midway Museum - San Diego, CA item
$60

Starting bid

Value: $156 Embark on a journey through naval history with a family four pack of guest passes to the USS Midway Museum. Expiration: None
Illusion Magic Lounge item
$70

Starting bid

Value: $180 Unlock an unforgettable night of magic and wonder in Santa Monica, CA. Bring up to four guests to experience a mesmerizing evening in an intimate 150-seat theater. Prepare to be amazed as the spellbinding evening shows start at 7:00 p.m. on either Friday or Saturday. Expiration: June 30, 2026
Laguna Playhouse item
$70

Starting bid

Value: $180 Two tickets to one Opening Night during the 2025/2026 Season
Porter Valley Country Club item
$120

Starting bid

Value: $500 Golf foursome in Porter Ranch, CA. Valid for play on any Tuesday, Wednesday, or Thursday after 11 AM. Access to 18 Holes of Championship Golf, Driving Range, Snack Bar, Grill and Golf Shop permitted on this day.
Pacific Symphony - Costa Mesa, CA item
$280

Starting bid

Value: $720 Ticket voucher for two tickets to a 2025-2026 Pacific Symphony Classics concert at the Renee and Henry Segerstrom Concert Hall in the Box Circle Club. Includes access to the members-only Box Circle Club reception area before concert and at intermission. Expiration: June 8, 2026
Will Geer Theatricum Botanicum item
$80

Starting bid

Value: $200 Four tickets to a 2025 Repertory Performance The Will Geer Theatricum Botanicum is an open-air theater in Topanga Canyon, Los Angeles County, California. Expiration: October 2025
Dunes West Golf and River Club - Mount Pleasant, SC item
$100

Starting bid

Value: $300 Foursome at Dunes West Golf and River Club Valid Monday-Friday anytime, after 1:00 PM on Friday, Saturday, Sunday, and Holidays Valid: June 15, 2025-December 31, 2025, excluding the day before and after Thanksgiving and Day before and after Christmas. Cart Fee Not Included
Santa Monica Theatre Guild item
$25

Starting bid

Value: $60 4 tickets to any 2025 Yes Production at the Morgan-Wixon Theatre
Byington Vineyard & Winery - Los Gatos, CA item
$120

Starting bid

Value: $350 Tour and wine tasting for ten people Byington Vineyard & Winery is the gem of the Santa Cruz Mountains, sitting on 95 mountainous acres surrounded by redwood forests with a view to the Monterey Bay. Byington produces award-winning Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, and Chardonnay wines and other exciting varietals that highlight the diversity of Northern California. The winery is an 18,000 square foot Italian style villa, housing the winemaking facilities, spectacular cave, and elegant event facilities.
Hagafen Cellars - Napa, CA item
$70

Starting bid

Value: $180 Tasting for four Come explore our charming property in this exclusive wine tasting experience! You will receive Signature Tastings for you and your party conducted on this garden-side outdoor patio where you will be able to relax and enjoy some Napa Valley favorites. At Hagafen, they are well known for having a wide variety of wines, making upwards of 20 different wines, all small-lot productions! You and your party will have a lovely opportunity to sample four wines from an extensive collection during your visit. Expiration: December 31, 2025
Chance Theater item
$80

Starting bid

Value: $200 Four tickets to any production in the Main Series or Holiday Series. Chance Theater is Anaheim’s very own award-winning professional resident theater company. Expiration: December 21, 2025
Happiest Baby's SNOObie item
$30

Starting bid

Value: $69.95 SNOObie™ Smart Soother SLEEP BETTER...AND DREAM SWEETER! Every super-parent needs a sidekick! Meet SNOObie: your all-in-one smart soother for babies to big kids! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Boots item
$80

Starting bid

Value: $386 New in Box. Brooklyn Short. Chocolate Suede. Size 9. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Flappers Comedy Club & Restaurant - Burbank item
$100

Starting bid

Value: $260 10 general admission tickets to a show & 2 class passes
Murad, LLC item
$150

Starting bid

Value: $365 Murad Product Assortment
Cruise Compete item
$250

Starting bid

Value: $500 $500 towards future cruise travel when booked at CruiseCompete.com Expiration: July 2026
The Delta Marriot Hotels item
$350

Starting bid

Value: $700 2 night stay in a Club Floor room, including breakfast for 2 at the Delta Marriott Hotels in Montreal. Valid from July 18th, 2025
DoubleTree Hotel Ontario Airport - CA item
$120

Starting bid

Value: $300 1 night stay for 2 with parking and breakfast Expiration: May 31, 2026
Discovery Cube item
$90

Starting bid

Value: $180 1-year Family Membership valid for both the Discovery Cube LA & OC. Valid for up to 2 adults and 4 children.
Irvine Lanes item
$20

Starting bid

Value:$60 Four vouchers towards bowling and shoe rental
Go Kart World - Carson, CA item
$15

Starting bid

Value:$40 Four passes for any Go Kart World Attractions Expiration: September 2025
Linksoul Quarter Zip Hoodie item
$30

Starting bid

Value: $118 Size: Medium ; Color: Crimson Heather; 1/4 Delta Zip *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Linksoul Quarter Zip Hoodie item
$30

Starting bid

Value: $118 Size: Large ; Color: Crimson Heather; 1/4 Delta Zip *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Belly Up Tavern - Solana Beach item
$50

Starting bid

Value: $120 Enjoy a night of live music at Belly Up Tavern with this certificate for admission for ten people to a Friday happy hour show. Gather your friends for an unforgettable evening! Expiration: None
Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts item
$100

Starting bid

Value: $200 Two Tickets to an event in Northridge for the 2025-2026 Season
Coronado Playhouse item
$20

Starting bid

Value: $58 Certificate for two tickets to any show in our 2025 Season
Parini Spice Rack item
$20

Starting bid

Value: $90 Brand new in box. 17-pc stainless steel carousel spice rack with glass jars. Includes one spice rack tower, and 16 glass spice jars with perforated shaker caps and lids. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Parini Ice Series item
$15

Starting bid

Value: $50 Brand new in box. Twin Dip Bowls (With ice chiller) *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Lisa Smith Wengler Center for the Arts - Pepperdine, Malibu item
$80

Starting bid

Value: $ 200 Experience any 2025-2026 performance with two certificates for 2 guests, totaling four tickets to your choice of an upcoming production. Expiration: June 1, 2026
Smoke House Restaurant item
$80

Starting bid

Value: $210 Smoke House Restaurant in Burbank, CA Sunday All-You-Can- Eat Brunch for four https://www.smokehouse1946.com/brunch Expiration: April 3, 2026
Pickwick Ice Center - Burbank item
$30

Starting bid

Value: $88 Four admission passes for Open Skate (Rentals included) Expiration: December 2025
Beverly Hills Plastic Surgery Group item
$300

Starting bid

Value: $700 50 units of Botox
Pali Adventures Summer Camp item
$400

Starting bid

Value: $2,000 2 $1,000 certificates towards Pali camp (combinable) Give your child a thrilling experience, spending seven days and six nights of overnight camp at Pali Adventures. Pali is for ages 8-16 for a 2025 summer camp session this summer in Running Springs, CA. *New Pali families only
Sawdust Art Festival item
$10

Starting bid

Value: $24 You and a guest are invited to the 59th Annual Sawdust Art Festival. You must be over 21 years or older to attend. Must redeem by August 31st.
Sky Sailing, Inc. item
$100

Starting bid

Value: $250 Scenic Ride for 2 or an Introductory Flight. (Warner Springs, CA) Expiration: 6-9-26
Polynesian Cultural Center item
$100

Starting bid

Value: $249.90 Two show tickets, which includes general admission, and evening show at the Polynesian Cultural Center located in Hawaii.
The Sunset Restaurant item
$50

Starting bid

Value: $100 gift card. The Sunset Restaurant in Malibu is a beachfront dining destination known for its stunning ocean views, especially the sunsets, and its relaxed, seaside ambiance. It's housed in a historical beach bungalow, blending vintage Americana with seaside elegance. The restaurant offers a diverse menu with a seafood twist on classic Californian cuisine, including brunch, lunch, dinner, and desserts. It's a popular spot for romantic dates, special events, and casual gatherings, with both indoor and outdoor seating options.
Miguel’s Cocina item
$35

Starting bid

Value:$75 gift card. Miguel's Cocina is a San Diego restaurant known for its Baja-style Mexican cuisine and signature dishes like the creamy jalapeño white sauce. They offer a variety of options, including Sonoran grilled swordfish tacos, sizzling sirloin fajitas, and spicy chicken mole, with fresh ingredients, handmade tortillas, and fresh salsas. Valid at Brigantine, Miguel’s Cocina, Topsail, or Ketch Grill & Taps.
Three Sisters Coffee & Tea item
$25

Starting bid

Value:$50 gift card Three Sisters Coffee & Tea is a family-owned coffee shop in Burbank, California, known for its high-quality, locally sourced coffee, unique drinks, and welcoming atmosphere. They offer a variety of espresso drinks, matcha creations, and teas, including signature drinks like the Strawberry Matcha and Banana Pudding Matcha, and also serve pastries.

