eventClosed

iCAN's Spring into Auction Fundraiser

Beverly Hills Marriott
Beverly Hills Marriott
$360

Value: $800 1 night stay certificate in an Executive King Room for 2 guests. M-Club lounge access for two and valet parking for one vehicle.
Cancun
Cancun
$300

Value: $795 VIP certificate at Sunset Royal Beach Resort or Sunset Marina for 5 days and 4 nights of accommodations in Cancun, Mexico.
South Point Hotel & Casino - Las Vegas, Nevada
South Point Hotel & Casino - Las Vegas, Nevada
$300

Value: $700 2 night stay at the South Point Casino and Spa This package also includes dinner for two and headliner showroom tickets, promising an unforgettable experience. Must be 21 or older Expiration: December 30, 2026
PEJU Winery - Napa Valley, CA
PEJU Winery - Napa Valley, CA
$100

Value: $260 Enjoy a classic wine-tasting experience for up to four guests at the renowned PEJU Province Winery in Napa Valley. A perfect way to explore their exceptional wines in a stunning vineyard setting. Making small lots of carefully created Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, and blends as one of the Certified Green Wineries of Napa, the Peju family is dedicated to sustainable and organic farming practices and outstanding guest satisfaction. Expiration: December 2026
Hollywood Wax Museum
Hollywood Wax Museum
$25

Value: $60 Tickets for two...COME SEE THE (WAX) STARS! Walk the red carpet with your A-list friends Pose for the paparazzi (your friends and family!) Hang alongside your favorite stars and pop culture icons. Ultimate photo ops. Visit within 18 months of the issue date of this ticket.
Luxe Tieks Collection
Luxe Tieks Collection
$40

Value: $100 e-gift card for Tieks Everyone loves their Tieks that are so stylish, comfortable, versatile, and foldable. Meet the most versatile flats in the world designed for women on the go. You will have so many to choose from with your $100 gift card.
Raising Cane's Gift Basket
Raising Cane's Gift Basket
$50

Value: $100 This bag package contains loads of Raising Cane's-related items, including The Box Combos, 22 oz lemonades, Cane plush puppy, Raising Cane's logo keychains, Raising Cane's logo magnets, lip sauce lip balm, click pens, and more!
BarkBox
BarkBox
$20

Value: $45 BarkBox https://www.barkbox.com/subscribe/super-chewer/name This certificate is valid on both our Classic BarkBox with plush toys, OR on our Super Chewer box, which mainly features natural rubber and hard nylon toys, and there will be no fluff in these boxes. Each box contains: 2 toys, 2 bags of treats, and 1 awesome surprise item! Please note that this gift certificate can only be redeemed in the continental US and cannot be used in Canada or in any US territories. Expiration: None
Geffen Playhouse
Geffen Playhouse
$100

Value: $250 Gil Cates Theater at Geffen Playhouse Los Angeles Two best available tickets to one play. Expiration: August 31, 2025
Perry Ellis International Gift Card
Perry Ellis International Gift Card
$400

Value: $1,000 Gift card for $1,000 Expiration: None
Fabfit Fun!
Fabfit Fun!
$60

Value:$229 Timberland Plaid Scarf: ($60 Value) Dehv Candle Co Spiced Woods Candle ($48 Value) Katie Kime Set of 4 Striped Placemats ($40 Value) Higher Education Skincare Cheat Sheet Makeup Removing Wipes ($9) Notebook ($12) Marimekko vase ($60) *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Battleship USS Iowa Museum
Battleship USS Iowa Museum
$25

Value: $59.90 Explore naval history with two tickets for a self-guided tour of the Battleship USS Iowa Museum. Discover the stories of this legendary ship and its service to our nation. Expiration: April 19, 2026
Lucky Feet Shoes
Lucky Feet Shoes
$50

$100 gift certificate to Lucky Feet Shoes Lucky Feet Shoes specializes in footwear that prioritizes both fashion and function. From supportive sneakers to stylish sandals, you'll find the perfect pair to suit any occasion. *In-Store Use Only
The Huntington Library, Art Museum, and Gardens
The Huntington Library, Art Museum, and Gardens
$25

Value: $58 Two Admission Passes to The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens Stroll through stunning botanical gardens, explore world-renowned art collections, and immerse yourself in rare books and manuscripts at this cultural oasis. Expiration: May 2026
Pacific Chorale at Segerstrom Hall
Pacific Chorale at Segerstrom Hall
$80

Value: $200 Two tickets to one of Pacific Chorale’s season concerts at the Renée and Henry Segerstrom Concert Hall in Costa Mesa, CA. Poulene & Hagen- October 25,2025 Tis the Season!- December 22, 2025 A Serenade to Music- May 23, 2026
Old Gringo: Pink Cowboy Boots
Old Gringo: Pink Cowboy Boots
$100

Value: $375 Yippee by Old Gringo Natasha Pink Size 12 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Cowboy Boots
Old Gringo: Cowboy Boots
$80

Value: $299 Size 10 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Combat Boots
Old Gringo: Combat Boots
$100

Value: $365 Size 5 *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Boots
Old Gringo: Boots
$90

Value: $243 YIPPEE KI YAY BY OLD GRINGO Size 6 BUSHWICK - WOMEN'S Boots *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Tahoe Donner Skiing
Tahoe Donner Skiing
$80

Value: $200 Hit the slopes with two vouchers for a day pass for Sunday-Friday downhill or cross-country skiing at Tahoe Donner for the 25/26 ski season. Expiration:
Island Packers Cruises
Island Packers Cruises
$80

Value: $192.00 Two tickets for a day trip to Anacapa or Santa Cruz Island Embark on an unforgettable adventure to the Channel Islands with Island Packers. This certificate entitles two guests to a day trip to either Santa Cruz Island or Santa Rosa Island, both renowned for their stunning landscapes, unique wildlife, and pristine waters. Expiration: December 31, 2026
Wheel Fun Rentals
Wheel Fun Rentals
$65

Value: $160 These four gift certificates to Wheel Fun Rentals are your tickets to an unforgettable experience on land and water. Each certificate entitles you to a one-hour rental on any available product. Wheel Fun Rentals offers a wide range of unique and exciting recreational options at over 100 locations, including specialty bikes and boat rentals. Expiration: None
Fountain Valley Skating Center
Fountain Valley Skating Center
$40

Value: $100 Get your groove on at Fountain Valley Skating Center with six skate passes for admission (skate rentals not included), offering a fun outing. Expiration: None
Fiesta Village - Colton, CA
Fiesta Village - Colton, CA
$30

Value: $80 Get ready for an unforgettable adventure at Fiesta Village in Colton, CA. Enjoy four miniature golf passes, each granting you a full day of unlimited fun with 2 hours of exciting miniature golf play.
Olio e Limone Ristorante, Olio Bottega, or Olio Pizzeria
Olio e Limone Ristorante, Olio Bottega, or Olio Pizzeria
$25

Value: $50 Enjoy the flavors of Italian cuisine, ranging from traditional pasta and pizza to exquisite seafood and meat selections, with this $50 dining certificate, valid at Olio e Limone Ristorante, Olio Bottega, or Olio Pizzeria in Santa Barbara, CA. Experience the essence of Italy right at your table with this culinary delight. Not valid Fridays or Saturdays. Expiration: May 9, 2026
My Delight Cupcakery - Ontario, CA
My Delight Cupcakery - Ontario, CA
$25

Value: $50 Indulge in a sweet experience at award winning My Delight Cupcakery in Ontario, CA. This $50 gift card is your ticket to a delightful selection of gourmet cupcakes and delicious treats. Perfect for gifting or treating yourself, this card promises a delicious journey into the world of cupcake perfection! Expiration: None
New West Symphony - Thousand Oaks, CA
New West Symphony - Thousand Oaks, CA
$50

Value: $140 Enjoy a night of incredible music with two tickets to a performance in the 2025 Masterpiece Series Concerts at the Bank of American Performing Arts Center. Eligible for shows in October, November, and December.
Pasadena Playhouse
Pasadena Playhouse
$70

Value: $170 Enjoy two tickets to any Mainstage production at the iconic Pasadena Playhouse. This certificate gives you the chance to experience world-class theater up close. Whether you’re a fan of classic plays or new, innovative productions, this offer guarantees an unforgettable evening of entertainment. Expiration: May 31, 2026
A Noise Within Theatre - Pasadena, CA
A Noise Within Theatre - Pasadena, CA
$140

Value:$350 Experience the magic of live theater at A Noise Within Theatre with two certificates for 2 guests, totaling four tickets to your choice of an upcoming production. Expiration: May 2026
Musical Theatre West - Long Beach, CA
Musical Theatre West - Long Beach, CA
$80

Value: $200 Indulge in the world of musical theater with two tickets to a performance at Carpenter Performing Arts Center. Expiration: November 2, 2025
Santa Monica Playhouse
Santa Monica Playhouse
$25

Value: $70 Bring the whole family to enjoy a fun-filled weekend musical matinee at the Santa Monica Playhouse. With these four passes, you'll experience live theater that's sure to entertain both kids and adults alike. A great way to introduce young ones to the magic of live performance! Expiration: None
Petersen Automotive Museum
Petersen Automotive Museum
$20

Value: $42 Explore the world of automotive history and innovation at the renowned Petersen Automotive Museum in Los Angeles. This certificate grants entry for two guests, allowing you to marvel at classic cars, cutting-edge vehicles, and captivating exhibits that showcase the evolution of the automobile industry. Expiration: December 31, 2026
USS Midway Museum - San Diego, CA
USS Midway Museum - San Diego, CA
$60

Value: $156 Embark on a journey through naval history with a family four pack of guest passes to the USS Midway Museum. Expiration: None
Illusion Magic Lounge
Illusion Magic Lounge
$70

Value: $180 Unlock an unforgettable night of magic and wonder in Santa Monica, CA. Bring up to four guests to experience a mesmerizing evening in an intimate 150-seat theater. Prepare to be amazed as the spellbinding evening shows start at 7:00 p.m. on either Friday or Saturday. Expiration: June 30, 2026
Brent's Deli
Brent's Deli
$20

Value: $50 $50 Gift Card for Brent's Deli in Northridge or Westlake Village Expiration: None
La Mirada Theatre
La Mirada Theatre
$70

Value: $184 Two McCoy Rigby Entertainment Series vouchers. Redeem one ticket per voucher to any McRoy Rigby Entertainment show, including Peter Pan Goes Wrong, Sweeney Todd, Mean Girls, or Anastasia The Musical. Expiration: July 1, 2026
Gorjana Gift Card
Gorjana Gift Card
$60

Value: $150 Gift Card Treat yourself to beautiful jewelry from Gorjana. Perfect for elevating your style with exquisite pieces. Expiration: February 2026
SIMMS Restaurants Gift Card
SIMMS Restaurants Gift Card
$25

Value: $75 Choose to eat at one of the following: Simmzy's A family-owned gastropub with locations in Los Angeles and Orange County that serves burgers, sandwiches, salads, and craft beer Tin Roof Bistro A California wine country bistro with a casual, fun atmosphere and chef-inspired cuisine Manhattan Beach Post A social house with a spirited atmosphere that serves small plates and handcrafted cocktails Fishing With Dynamite A restaurant with a rustic menu of artisanal dishes and artfully crafted cocktails and small production The Arthur J A neighborhood steakhouse that pays tribute to Simms' grandfather and mentor, Arthur J. Simms RYLA A restaurant in Hermosa Beach that serves coastal California cuisine with Japanese flavors Please note that tax and gratuity are not included.
Laguna Playhouse
Laguna Playhouse
$70

Value: $180 Two tickets to one Opening Night during the 2025/2026 Season
Porter Valley Country Club
Porter Valley Country Club
$200

Value: $500 Golf foursome in Porter Ranch, CA. Valid for play on any Tuesday, Wednesday, or Thursday after 11 AM. Access to 18 Holes of Championship Golf, Driving Range, Snack Bar, Grill and Golf Shop permitted on this day.
Pacific Symphony - Costa Mesa, CA
Pacific Symphony - Costa Mesa, CA
$280

Value: $720 Ticket voucher for two tickets to a 2025-2026 Pacific Symphony Classics concert at the Renee and Henry Segerstrom Concert Hall in the Box Circle Club. Includes access to the members-only Box Circle Club reception area before concert and at intermission. Expiration: June 8, 2026
Philharmonic Society - Segerstorm Concert Hall
Philharmonic Society - Segerstorm Concert Hall
$50

Value: $216 The Philharmonic Society of Orange County offers two tickets to the following performance: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen on October 11, 2025 at 8:00 PM
Will Geer Theatricum Botanicum
Will Geer Theatricum Botanicum
$80

Value: $200 Four tickets to a 2025 Repertory Performance The Will Geer Theatricum Botanicum is an open-air theater in Topanga Canyon, Los Angeles County, California. Expiration: October 2025
Dunes West Golf and River Club - Mount Pleasant, SC
Dunes West Golf and River Club - Mount Pleasant, SC
$100

Value: $300 Foursome at Dunes West Golf and River Club Valid Monday-Friday anytime, after 1:00 PM on Friday, Saturday, Sunday, and Holidays Valid: June 15, 2025-December 31, 2025, excluding the day before and after Thanksgiving and Day before and after Christmas. Cart Fee Not Included
Santa Monica Theatre Guild
Santa Monica Theatre Guild
$25

Value: $60 4 tickets to any 2025 Yes Production at the Morgan-Wixon Theatre
Pacific Symphony - Costa Mesa, CA
Pacific Symphony - Costa Mesa, CA
$70

Value: $175 Voucher for two tickets to a Pacific Symphony Classical Concert of your choice at the Renee and Henry Segerstrom Concert Hall. Expiration: June 7, 2025
Byington Vineyard & Winery - Los Gatos, CA
Byington Vineyard & Winery - Los Gatos, CA
$120

Value: $350 Tour and wine tasting for ten people Byington Vineyard & Winery is the gem of the Santa Cruz Mountains, sitting on 95 mountainous acres surrounded by redwood forests with a view to the Monterey Bay. Byington produces award-winning Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, and Chardonnay wines and other exciting varietals that highlight the diversity of Northern California. The winery is an 18,000 square foot Italian style villa, housing the winemaking facilities, spectacular cave, and elegant event facilities.
Hagafen Cellars - Napa, CA
Hagafen Cellars - Napa, CA
$70

Value: $180 Tasting for four Come explore our charming property in this exclusive wine tasting experience! You will receive Signature Tastings for you and your party conducted on this garden-side outdoor patio where you will be able to relax and enjoy some Napa Valley favorites. At Hagafen, they are well known for having a wide variety of wines, making upwards of 20 different wines, all small-lot productions! You and your party will have a lovely opportunity to sample four wines from an extensive collection during your visit. Expiration: December 31, 2025
Domenico's Italian Restaurant
Domenico’s Italian Restaurant
$25

Value: $50 Enjoy delicious Italian cuisine with two $25 gift certificates, valid at Domenico's Belmont Shore in Long Beach or Domenico's on the Lake in Mission Viejo. Savor their classic dishes at either beautiful location. Expiration: December 31, 2024
Chance Theater
Chance Theater
$80

Value: $200 Four tickets to any production in the Main Series or Holiday Series. Chance Theater is Anaheim’s very own award-winning professional resident theater company. Expiration: December 21, 2025
Happiest Baby's SNOObie
Happiest Baby's SNOObie
$30

Value: $69.95 SNOObie™ Smart Soother SLEEP BETTER...AND DREAM SWEETER! Every super-parent needs a sidekick! Meet SNOObie: your all-in-one smart soother for babies to big kids! *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Old Gringo: Boots
Old Gringo: Boots
$80

Value: $386 New in Box. Brooklyn Short. Chocolate Suede. Size 9. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Jack in the Box
Jack in the Box
$60

Value: $168 12 Small Combos Expiration: None
World Famous Magic Castle
World Famous Magic Castle
$200

Value: PRICELESS Enjoy the Academy of Magical Arts for four guests. Admission and cover charges are included with this very special invitation. Purchase of one dinner or brunch per person is required. Expiration: None
Porto Elounda Golf & Spa Resort
Porto Elounda Golf & Spa Resort
$400

Value: $1,500 A 4 night stay in Crete at Porto Elounda Golf & Spa Resort for 2 persons including breakfast. *Valid in October & September 2025, May 2026
Keeper of the Light
Keeper of the Light
$10

Value: Priceless Autographed copy of Keeper of the Light by Caroline Arnold (Hardcover) *Must pick up in Los Angeles or Pay for Shipping
Miracle Springs Resort & Spa
Miracle Springs Resort & Spa
$125

Value: $238 3 Day/2 night weekday stay for two at the Miracle Springs Resort and Spa in Desert Hot Springs *Nightly Resort Fee $9 & 15.9% Room Tax is not included; only valid Sun- Thurs.
Durango & Silverton Railroad - Durango, CO
Durango & Silverton Railroad - Durango, CO
$100

Value: $257.04 Two tickets on the Durango Silverton Narrow Gauge Railroad Expiration: None
Santa Anita Park
Santa Anita Park
$25

Value: $52 4 admission tickets and a valet parking pass
The Westin Long Beach
The Westin Long Beach
$450

Value: $900 2 night stay at the Westin Long Beach with internet, parking & breakfast for 2 included
Flappers Comedy Club & Restaurant - Burbank
Flappers Comedy Club & Restaurant - Burbank
$100

Value: $260 10 general admission tickets to a show & 2 class passes
Mission Inn Museum
Mission Inn Museum
$30

Value: $80 Riverside's National Historic Landmark Hotel Four tickets to the Raincross Walking Tour
Restaurant Green Street
Restaurant Green Street
$25

Value: $50 voucher to Pasadena's Green Street Restaurant, home of the Dianne Salad, Pasadena's Most Famous and Popular salad. Expiration: December 31, 2025
Murad, LLC
Murad, LLC
$150

Value: $365 Murad Product Assortment
Zachari Dunes on Mandalay Beach
Zachari Dunes on Mandalay Beach
$250

Value: $500 1 night stay in a King Standard Suite in Oxnard at Zachari Dunes on Mandalay Beach, Curio Collection by Hilton
Panera Bread
Panera Bread
$10

Value: $20 1 You Pick Two
City Cruises
City Cruises
$140

Value: $280 One voucher good for 2 people aboard a Marina Del Rey Premier Brunch Cruise Expiration: April 28, 2026
Cruise Compete
Cruise Compete
$250

Value: $500 $500 towards future cruise travel when booked at CruiseCompete.com Expiration: July 2026
Verde Canyon Railroad - Clarkdale, AZ
Verde Canyon Railroad - Clarkdale, AZ
$120

Value: $278 Enjoy two tickets on the Verde Canyon Railroad, traveling through breathtaking red rock landscapes, historic trestles, and a rare riparian ecosystem, with engaging narration. Expiration: May 2026
The Delta Marriot Hotels
The Delta Marriot Hotels
$350

Value: $700 2 night stay in a Club Floor room, including breakfast for 2 at the Delta Marriott Hotels in Montreal. Valid from July 18th, 2025
DoubleTree Hotel Ontario Airport - CA
DoubleTree Hotel Ontario Airport - CA
$120

Value: $300 1 night stay for 2 with parking and breakfast Expiration: May 31, 2026
Discovery Cube
Discovery Cube
$90

Value: $180 1-year Family Membership valid for both the Discovery Cube LA & OC. Valid for up to 2 adults and 4 children.
Irvine Lanes
Irvine Lanes
$20

Value:$60 Four vouchers towards bowling and shoe rental
Long Beach Symphony
Long Beach Symphony
$120

Value: $267 4 tickets to June 7, 2025 Love Stories, Eckart Preu conductor.
Go Kart World - Carson, CA
Go Kart World - Carson, CA
$15

Value:$40 Four passes for any Go Kart World Attractions Expiration: September 2025
Newport Whales
Newport Whales
$40

Value: $101 2 passes for a 2-2.5 hour whale watching cruise in Newport Beach.
Linksoul Quarter Zip Hoodie
Linksoul Quarter Zip Hoodie
$30

Value: $118 Size: Medium ; Color: Crimson Heather; 1/4 Delta Zip *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Linksoul Quarter Zip Hoodie
Linksoul Quarter Zip Hoodie
$30

Value: $118 Size: Large ; Color: Crimson Heather; 1/4 Delta Zip *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Linksoul Quarter Zip Hoodie
Linksoul Quarter Zip Hoodie
$30

Value: $118 Size: X- Large ; Color: Crimson Heather; 1/4 Delta Zip *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Linksoul Quarter Zip Hoodie
Linksoul Quarter Zip Hoodie
$30

Value: $118 Size: XXL ; Color: Crimson Heather; 1/4 Delta Zip *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Chipotle
Chipotle
$10

Value: $30 Certificate towards 2 meals and chips and queso
Museum of Making Music
Museum of Making Music
$25

Value: $60 Four passes to the Museum of Making Music in Carlsbad, CA The Museum of Making Music, a division of The NAMM Foundation, explores the unique accomplishments and lasting impact of the music products industry through permanent and special exhibitions, concerts and educational programs. Committed to creating a more musical world, the museum directly connects visitors of all ages with hands-on music making. Expiration: October 24, 2025
Belly Up Tavern - Solana Beach
Belly Up Tavern - Solana Beach
$50

Value: $120 Enjoy a night of live music at Belly Up Tavern with this certificate for admission for ten people to a Friday happy hour show. Gather your friends for an unforgettable evening! Expiration: None
Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts
Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts
$100

Value: $200 Two Tickets to an event in Northridge for the 2025-2026 Season
Coronado Playhouse
Coronado Playhouse
$20

Value: $58 Certificate for two tickets to any show in our 2025 Season
Three (3) Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner $20
Three (3) Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner $20
$20

Value: $60 Rozge GrowFast Cosmeceutical Conditioner, Unisex, Hair Vitamins and Biotin for Faster Hair Growth, Vitalize Hair System and Hair Loss Treatment, 10 fl., Made in U.S.A *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Parini Spice Rack
Parini Spice Rack
$20

Value: $90 Brand new in box. 17-pc stainless steel carousel spice rack with glass jars. Includes one spice rack tower, and 16 glass spice jars with perforated shaker caps and lids. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Parini 5 Qt Stainless Steel Pasta Cooker & Steamer
Parini 5 Qt Stainless Steel Pasta Cooker & Steamer
$15

Value: $50 New in Box. Parini 5 Qt Stainless Steel Pasta Cooker & Steamer 4 Piece Stackable Set. Comes with tempered glass lid, colander, steamer basket, and stainless steel stockpot. *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Parini Ice Series
Parini Ice Series
$15

Value: $50 Brand new in box. Twin Dip Bowls (With ice chiller) *Must pick up in Los Angeles or pay for shipping.
Lisa Smith Wengler Center for the Arts - Pepperdine, Malibu
Lisa Smith Wengler Center for the Arts - Pepperdine, Malibu
$80

Value: $ 200 Experience any 2025-2026 performance with two certificates for 2 guests, totaling four tickets to your choice of an upcoming production. Expiration: June 1, 2026
Smoke House Restaurant
Smoke House Restaurant
$80

Value: $210 Smoke House Restaurant in Burbank, CA Sunday All-You-Can- Eat Brunch for four https://www.smokehouse1946.com/brunch Expiration: April 3, 2026
Pickwick Ice Center - Burbank
Pickwick Ice Center - Burbank
$30

Value: $88 Four admission passes for Open Skate (Rentals included) Expiration: December 2025
California Botanic Garden Family Membership - Claremont
California Botanic Garden Family Membership - Claremont
$40

Value: $95 One family membership to the California Botanic Garden
Pali Adventures Summer Camp
Pali Adventures Summer Camp
$1,000

Value: $3,000 Give your child a thrilling experience, spending seven days and six nights of overnight camp this summer at Pali Adventures. Pali is for ages 8-16 for a 2025 summer camp session in Running Springs, CA. *New Pali families only
LA Opera
LA Opera
$200

Value:$500 Two Founders Circle Section tickets to: Renée Fleming and Friends Saturday, June 14, 2025 at 7:30pm
Beverly Hills Plastic Surgery Group
Beverly Hills Plastic Surgery Group
$300

Value: $700 50 units of Botox
Pali Adventures Summer Camp
Pali Adventures Summer Camp
$400

Value: $2,000 2 $1,000 certificates towards Pali camp (combinable) Give your child a thrilling experience, spending seven days and six nights of overnight camp at Pali Adventures. Pali is for ages 8-16 for a 2025 summer camp session this summer in Running Springs, CA. *New Pali families only

