PS 101Q Parents Association INC
eventClosed
One-oh-Onederland 2024: Ice Skating Session Reservation
2 Russell Pl
Queens, NY 11375, USA
addExtraDonation
$
Skating Session 12:00 - 12:20pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 12:30 - 12:50pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 1:00 - 1:20pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 1:30 - 1:50pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 2:00 - 2:20pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 2:30 - 2:50pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 3:00 - 3:20pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 3:30 - 3:50pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 4:00 - 4:20pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
Skating Session 4:30 - 4:50pm
$15
Price is per skater
Price is per skater
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout