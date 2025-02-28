ICRA Toastmasters - Phase 2

Toastmasters Charter initiation+New Member+6 months Fee
$86.25
Details of the club Dues :
$125 one time charter fee (this can be divided among all the members)
[ $6.25 / member , calculated for 20 members ]
$20 one time new member fee (per person)
$60 first round of dues for each member (dues are $60 every six months)
You will need a minimum of 20 members to charter a club
