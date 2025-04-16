Connect Northshore Inc

Connect Northshore Inc

If I Could Turn Back Time LGBTQ+ Prom Sponsorship

100 Harbor Center Blvd

Slidell, LA 70461, USA

Presenting Sponsor item
Presenting Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
~EXCLUSIVE NAMING RIGHTS FOR THE EVENT ~RESERVED TABLE FOR 10 WITH COMPLEMENTARY BOTTLE OF WINE ~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING ~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS ~LOGO ON SWAG BAGS ~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA ~3-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS ~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Gold Sponsor item
Gold Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 5 tickets
~RESERVED seating FOR 5 ~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING ~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS ~LOGO ON SWAG BAGS ~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA ~3-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS ~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Silver Sponsor item
Silver Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets
~TWO TICKETS FOR THE EVENT ~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING ~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS ~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA ~2-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS ~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Bronze Sponsor item
Bronze Sponsor
$1,000
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING ~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS ~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA ~2-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS ~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Rainbow Sponsor item
Rainbow Sponsor
$500
~Featured on all event materiality and social media ~1-month promotion on our digital platforms ~Listing in our Safe Spaces Business Directory

