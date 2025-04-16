If I Could Turn Back Time LGBTQ+ Prom Sponsorship

~EXCLUSIVE NAMING RIGHTS FOR THE EVENT
~RESERVED TABLE FOR 10 WITH COMPLEMENTARY BOTTLE OF WINE
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~LOGO ON SWAG BAGS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~3-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
~EXCLUSIVE NAMING RIGHTS FOR THE EVENT
~RESERVED TABLE FOR 10 WITH COMPLEMENTARY BOTTLE OF WINE
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~LOGO ON SWAG BAGS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~3-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Gold Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 5 tickets
~RESERVED seating FOR 5
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~LOGO ON SWAG BAGS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~3-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
~RESERVED seating FOR 5
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~LOGO ON SWAG BAGS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~3-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~PREMIUM PARTNER LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Silver Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets
~TWO TICKETS FOR THE EVENT
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~2-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
~TWO TICKETS FOR THE EVENT
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~2-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Bronze Sponsor
$1,000
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~2-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
~ACKNOWLEDGEMENT DURING ALL PROGRAMMING
~LOGO ON BACK OF T-SHIRTS
~FEATURED ON ALL EVENT MATERIALITY AND SOCIAL MEDIA
~2-MONTH PROMOTION ON OUR DIGITAL PLATFORMS
~LISTING IN OUR SAFE SPACES BUSINESS DIRECTORY
Rainbow Sponsor
$500
~Featured on all event materiality and social media
~1-month promotion on our digital platforms
~Listing in our Safe Spaces Business Directory
~Featured on all event materiality and social media
~1-month promotion on our digital platforms
~Listing in our Safe Spaces Business Directory
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!