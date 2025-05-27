Islamic Foundation of Greater St Louis
IFGSTL Eid al-Adha Registration
517 Weidman Rd
Ballwin, MO 63011, USA
5:30 AM Led by Hafidh Mohamed Amira
free
Only one parking pass allotted per registration.
7:15 AM Led By Mufti Umer Khan
free
Only one parking pass allotted per registration.
9:15 AM Led by Shaykh Hamzah Imtiaz
free
Only one parking pass allotted per registration.
