eventClosed

Ignite Hope's Silent Auction at Glover Park Brewery

auction.pickupLocation

65 Atlanta St SE, Marietta, GA 30060

Ameris Bank Amphitheatre- Two (2) Lawn Seats with Parking item
Ameris Bank Amphitheatre- Two (2) Lawn Seats with Parking
$150

auctionV2.input.startingBid

Two (2) Complimentary Lawn Seat Tickets and One (1) Parking Pass to a mutually agreeable performance during the 2025 Concert Season at Ameris Bank Amphitheatre in Alpharetta, GA.
Dansby Swanson autographed baseball bat item
Dansby Swanson autographed baseball bat
$150

auctionV2.input.startingBid

Dansby Swanson autographed baseball bat Picture is not the actual bat available LGE Community Credit Union donated the bat for our silent auction
Three-13 Salon, Spa & Boutique $150 Gift Certificate item
Three-13 Salon, Spa & Boutique $150 Gift Certificate
$115

auctionV2.input.startingBid

Our goal is to satisfy you 113% with friendly, superior service, products of the highest quality and the newest state-of-the-art equipment. We promise to be abreast of current fashions, techniques and personal service to insure your unquestionable satisfaction.
RISE coffee & tea gift box item
RISE coffee & tea gift box
$20

auctionV2.input.startingBid

Enjoy this amazing gift box from RISE coffee & tea! You'll get 8oz of your choice of coffee, a mini bag of 5 tea bags, a RISE mug and shirt The proceeds from each box provides 1 hour of employment for our awesome staff with special needs! Your support means the world to us!
Ronald Acuna Jr. 41 Home Runs Bobblehead item
Ronald Acuna Jr. 41 Home Runs Bobblehead
$35

auctionV2.input.startingBid

Ronald Acuna Jr. 41 Home Runs Bobblehead New in Box
Sean Murphy Bobblehead item
Sean Murphy Bobblehead
$20

auctionV2.input.startingBid

Sean Murphy Bobblehead New in Box
Austin Riley & Matt Olson Bobblehead item
Austin Riley & Matt Olson Bobblehead
$45

auctionV2.input.startingBid

Austin Riley & Matt Olson Bobblehead New in Box
Italian Dinner Basket item
Italian Dinner Basket
$40

auctionV2.input.startingBid

Italian Dinner Basket -Lifevine Coles Valley Vineyard Blanc de Blancs -Josh Cellars Cabernet Sauvignon -Di Bari Organic Pasta -Classic Marinara Sauce -Parmesan, Asiago, Romano Cheese Blend
Emergency Charcuterie Board item
Emergency Charcuterie Board
$55

auctionV2.input.startingBid

Emergency Charcuterie Board
Winter Set item
Winter Set
$30

auctionV2.input.startingBid

Beautiful red winter set- scarf, hat, 2 sets of gloves and extra yarn included
David Douglas Cross with Pearl Necklace item
David Douglas Cross with Pearl Necklace
$750

auctionV2.input.startingBid

David Douglas Cross with Pearl Necklace FMV is $925
David Douglas Travel Jewelry Case and Cleaner item
David Douglas Travel Jewelry Case and Cleaner
$35

auctionV2.input.startingBid

David Douglas Travel Jewelry Case and Cleaner
Glory Haus canvas- Parenting Wine Gift Set item
Glory Haus canvas- Parenting Wine Gift Set
$95

auctionV2.input.startingBid

Parenting Wine Gift Set Includes 4 LAV Ella Wine Glasses Embroidery Pinto Noir bottle Glory Haus canvas List value is $111
Glover Park Gift Set with $25 Gift Card item
Glover Park Gift Set with $25 Gift Card item
Glover Park Gift Set with $25 Gift Card
$50

auctionV2.input.startingBid

Glover Park Gift Set with $25 Gift Card Includes two glasses, large Glover Park t-shirt and $25 gift card
Park Lane gift set item
Park Lane gift set
$95

auctionV2.input.startingBid

Park Lane gift set Includes a Park Lance Necklace and bottle of wine
Chicago Harbor Light item
Chicago Harbor Light
$195

auctionV2.input.startingBid

Chicago Harbor Light in a beautiful wooden frame Autographed by Artist
Eastern Point in Frame item
Eastern Point in Frame
$195

auctionV2.input.startingBid

Eastern Point in Frame
La Tour Effel item
La Tour Effel
$195

auctionV2.input.startingBid

La Tour Eiffel
Arc De Triomphe Paris item
Arc De Triomphe Paris
$195

auctionV2.input.startingBid

Arc De Triomphe Paris
Morning Coffee item
Morning Coffee
$195

auctionV2.input.startingBid

Morning Coffee
Rockport Harbor item
Rockport Harbor
$195

auctionV2.input.startingBid

Rockport Harbor
Old Hertfordshire Thatch by Mary Bell item
Old Hertfordshire Thatch by Mary Bell
$95

auctionV2.input.startingBid

Old Hertfordshire Thatch by Mary Bell
Telegraph Hill by Mary Bell item
Telegraph Hill by Mary Bell
$95

auctionV2.input.startingBid

Telegraph Hill
Cosori Tea Kettle Set item
Cosori Tea Kettle Set
$95

auctionV2.input.startingBid

Cosori Tea Kettle Set
Handknit blanket, picture frame, and lovie item
Handknit blanket, picture frame, and lovie
$95

auctionV2.input.startingBid

Handknit blanket, picture frame, and lovie
Handknit blanket item
Handknit blanket
$50

auctionV2.input.startingBid

Handknit blanket

common:zeffyTipDisclaimerTicketing