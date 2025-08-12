ES
IL Texas Keller Saginaw High School PTO
IL Texas Keller-Saginaw High School PTO Membership In Person
Membership
$15
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
It is only for the PTO Membership dues. This does not include any swag items.
It is only for the PTO Membership dues. This does not include any swag items.
seeMoreDetailsMobile
select
The Basic Eagle Package
$35
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
This package includes 1 PTO membership and 1 spirit shirt.
This package includes 1 PTO membership and 1 spirit shirt.
seeMoreDetailsMobile
select
The Gold Eagle Package
$80
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
This package includes 1 PTO membership, 1 Spirit Shirt, and 1 swag pass
This package includes 1 PTO membership, 1 Spirit Shirt, and 1 swag pass
seeMoreDetailsMobile
select
The Ultimate Eagle Package
$100
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
This package includes 1 PTO membership, 1 spirit shirt, 1 sweatshirt, and 1 swag pass.
This package includes 1 PTO membership, 1 spirit shirt, 1 sweatshirt, and 1 swag pass.
seeMoreDetailsMobile
select
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout