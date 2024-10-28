Hosted by

Illinois Leadership Seminars

About this event

Sales closed

Illinois Leadership Seminars' Silent Auction 2025

Pick-up location

1800 W Roscoe St, Chicago, IL 60657, USA

1 - Aldi Swag Basket item
1 - Aldi Swag Basket item
1 - Aldi Swag Basket
$40

Starting bid

Total Value: $111 **Pick Up or Local Drop Off Only** Basket includes: - Blue Sweat Suit (XL Pants, XXL Top) - Marching XS Dog Sweatshirts (2) - Scuba Matching Sweat Set (Large - Wide Leg Bottoms) - Striped Rainbow Crewneck (Medium) - Matching Striped Dog Sweatshirt (Large) - Aldi Socks (2 Pairs) Donated by Aldi and the Gillis family.
2 - Live or Virtual Wine Tasting #1 item
2 - Live or Virtual Wine Tasting #1
$80

Starting bid

Total Value: $250 Donated by Wines for Humanity.
3 - Voucher for Subscription for 4 to HTP Mix at Six Series item
3 - Voucher for Subscription for 4 to HTP Mix at Six Series
$50

Starting bid

Total Value: $400 Donated by the Harris Theatre.
4- Let's Get Political - Political Book Bundle item
4- Let's Get Political - Political Book Bundle
$40

Starting bid

Total Value: $234 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Enemy Feminisms - Terfs/Policewomen& Girlbosses against Liberation - Inevitable - Inside The Messy Unstoppable Transition To Electric Vehicles - Mike Colias - Integrated - Noliwe Rooks - Latinoland - Marie Arana (In Spanish) - Policing White Supremacy - The Enemy Within - Mike German - The Echo Machine - David Pakman - The Sustainability Class - Vijay Kolinjivadi and Aaron Vansintjan - What's Real About Race? - Untangling Science, Genetics, and Society - Rina Bliss - You Must Take Part In Revolution - Melissa Chan Badiucao Donated by Seminary Co-Op.
5 - 2 Shoepons for Leather Working 101 item
5 - 2 Shoepons for Leather Working 101
$40

Starting bid

Total Value: $138 Donated by Chicago School of Shoemaking.
6 - Kate Spade Basket item
6 - Kate Spade Basket
$75

Starting bid

Total Value: $215 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Natalie Garling.
7 - Frame It! - $100 Gift Card and Framed Cross Stitch Art item
7 - Frame It! - $100 Gift Card and Framed Cross Stitch Art
$75

Starting bid

Total Value: $220 **Pick Up or Local Drop Off Only** Gift card donated by Foursided. Cross stitch art made and donated by Mandi Nieland.
8 - 1 Barefoot Yoga 5 Pack item
8 - 1 Barefoot Yoga 5 Pack
$20

Starting bid

Total Value: $140 Rental gear not included with certificate. Donated by Brooklyn Boulders.
9 - Stranger Than Fiction - Historical Fiction Book Bundle item
9 - Stranger Than Fiction - Historical Fiction Book Bundle
$40

Starting bid

Total Value: $113 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Boystown - John Shannon - The Ephemera Collector - Stacy Nathanial Jackson - The Good Deed - Helen Benedict - The Jamaica Kollection Of The Shante Dream Arkive - Marcia Douglas - Zeal - Morgan Jerkins Donated by Seminary Co-Op.
10 - Gift Card for Yoga Classes item
10 - Gift Card for Yoga Classes
$40

Starting bid

Total Value: $121 Donated by Be Yoga Andersonville.
11 - Movies and Restaurants and Escape Rooms, Oh My! Bundle item
11 - Movies and Restaurants and Escape Rooms, Oh My! Bundle item
11 - Movies and Restaurants and Escape Rooms, Oh My! Bundle item
11 - Movies and Restaurants and Escape Rooms, Oh My! Bundle
$55

Starting bid

Total Value: $165 - $50 ShakeShack Gift Card - Four Promotional Movie Passes - $25 Lou Malnati's Gift Card - $50 Off Certificate for an Escape Room Experience Gift cards donated by Lou Malnati's and ShakeShack. Movie passes donated by the Logan Theater. Gift Certificate donated by Fox in a Box - Escape Room Chicago.
12 - DIY Basket item
12 - DIY Basket
$15

Starting bid

Total Value: $100 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Becca Fraedrich.
13 - Chills and Thrills - Horror and Mystery Book Bundle item
13 - Chills and Thrills - Horror and Mystery Book Bundle
$90

Starting bid

Total Value: $325 **Pick Up or Local Drop Off Only** - City of Smoke and Sea - Malia Marquez - Count My Lies - Sophie Stava - Everyone On This Train Is A Suspect - Banjamin Stevenson - Fair Play - Louise Hegarty - Friends Helping Friends - Patrick Hoffman - Midnight in Soap Lake - Matthew Sullivan - Murder In The Baptistry - Rick Michols - Murder Strikes a Cord - Heather Weidner - Perspectives - Lauren Binet - Street Whys - A Dickie Cornish Mystery - Christopher Chambers - The Museum Detective - Maha Khan Philips - The Sleeping Land - Ella Alexander - Tilt - Emma Pattee Donated by Seminary Co-Op.
14 - Gift Certificate for 5 Work Out Classes item
14 - Gift Certificate for 5 Work Out Classes
$55

Starting bid

Total Value: $155 Donated by Shred415.
15 - Self-Care Saturday Basket item
15 - Self-Care Saturday Basket
$70

Starting bid

Total Value: $200 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Natalie Garling.
16 - Plant Lovers Experience item
16 - Plant Lovers Experience item
16 - Plant Lovers Experience
$55

Starting bid

Total Value: $162 Includes: - Free entry for 4 people to the Chicago Botanical Garden, as well as parking - 1 Year Membership for 1 to Garfield Park Conservatory Donated by Chicago Botanical Garden.
17 - Classic Cartoon Commission (Beer Pong Table or Canvas) item
17 - Classic Cartoon Commission (Beer Pong Table or Canvas) item
17 - Classic Cartoon Commission (Beer Pong Table or Canvas) item
17 - Classic Cartoon Commission (Beer Pong Table or Canvas)
$80

Starting bid

Total Value: $250 Nickelodeon, Hannah Barbera, or Cartoon Network (can discuss other cartoon options with artist) on either a beer pong table or canvas. Donated by Kristiana Sedlacek.
18 - Live or Virtual Wine Tasting #2 item
18 - Live or Virtual Wine Tasting #2
$80

Starting bid

Total Value: $250 Donated by Wines for Humanity.
19 - Sociology 101 - Sociology Book Bundle item
19 - Sociology 101 - Sociology Book Bundle
$40

Starting bid

Total Value: $145 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Atavists Stories - Lydia Millet - Terrible Beauty - Reckoning With Climate Complicity And Rediscovering Our Soul - Auden Schendler - The Social Genome - Dalton Conley - To Have and To Have More - Sanibel - You Only Get What You're Organized To Take - Lessons From - The Movement To End Poverty - Liz Theoharis and Noam Sandweiss-Back Donated by Seminary Co-op.
20 - 4 Walking Tour Passes #1
$40

Starting bid

Total Value: $120 Donated by Chicago Architecture Center.
21 - Wood Burning Commission item
21 - Wood Burning Commission item
21 - Wood Burning Commission item
21 - Wood Burning Commission
$70

Starting bid

Total Value: $200 Can choose most any image, with the exceptions of people - the artist doesn't currently do portraits. Donated by Rich Fredrickson.
22 - Glimpses of Life - Memoir Book Bundle item
22 - Glimpses of Life - Memoir Book Bundle
$50

Starting bid

Total Value: $279 **Pick Up or Local Drop Off Only** - A History of Silence - Lloyd Jones - Adventures in The Louvre - How To Fall In Love With The - World's Greatest Museum - Elaine Sciolina - Baldwin, Styron and Me - Melikah Abdelmoumen - Foghorn - Vivki DeArmon - Homestand - Small Town Baseball And The Fight For The Soul Of America - Will Bardenwerper - I Didnt Come Here To Lie - Karen Lewis and Elizabeth Todd-Breland - Love, Queenie - Mayukh Sen - Ordinary Time - Lessons Learned While Staying Put - Annie B. Jones - Saving Five - A Memoir Of Hope - Amanda Nguyen - Warbody - Joshua Howe And Alexander Lemons - World Peace and Other 4th Grade Achievements - John Hunter Donated by Seminary Co-op.
23 - Wake Up and Smell the Coffee Basket item
23 - Wake Up and Smell the Coffee Basket
$35

Starting bid

Total Value: $100 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Becca Fraedrich.
24 - Take A Look Back Through History - History Book Bundle item
24 - Take A Look Back Through History - History Book Bundle
$35

Starting bid

Total Value: $99 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Apocalypse - Lizzie Wade - By Fire - The Jakob Hutter Story - Caesar Versus Pompey - Stephen Dando-Collins - Medicine River - Mary Annette Pember Donated by Seminary Co-op.
25 - Gift Card and Shopping Party (for 6-12 people) item
25 - Gift Card and Shopping Party (for 6-12 people)
$30

Starting bid

Total Value: $175 Donated by The Denim Lounge.
26 - Synesthesia Song Art Commission item
26 - Synesthesia Song Art Commission item
26 - Synesthesia Song Art Commission
$55

Starting bid

Total Value: $150 The artist has synesthesia, meaning they can see sound. They use this to create paintings based on what they see while listening to songs, and accompany each piece with a detailed breakdown of which aspects of the painting go with each part of the song. Donated by Mik Scherb.
27 - 2 Seats to Chicago Symphony Orchestra item
27 - 2 Seats to Chicago Symphony Orchestra
$70

Starting bid

Total Value: $200 Donated by Chicago Symphony Orchestra.
28 - Poetry Club - Poetry Book Bundle item
28 - Poetry Club - Poetry Book Bundle
$65

Starting bid

Total Value: $196 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Accidents Happen - FH Batacan - Don't Do it - We Love You, My Heart Poems - Jonathan Fink - Elegy, Southwest - Madeleine Watts - Four Days in Algeria - Clarence Major - Stories Form The Edge Of The Sea - Andrew Lam - The Bella Vista Poems - Emma Ruth Rundle - True Believer - Jeff Kass - Variations in Blue - Poems - Adela Najarro - What This Place Makes Me - Contemporary Plays Donated by Seminary Co-op.
29 - Benefit Cosmetics - "Laughter is the Best Cosmetic" Jar item
29 - Benefit Cosmetics - "Laughter is the Best Cosmetic" Jar
$45

Starting bid

Total Value: $140 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Natalie Garling.
30 - History Explored Through Fiction - Book Bundle item
30 - History Explored Through Fiction - Book Bundle
$75

Starting bid

Total Value: $227 **Pick Up or Local Drop Off Only** - A Hole In The Story - Ken Kalfus - Attila - Aliocha Coll - Attila - Javier Serena - Barbara - Joni Murphy - Finding Margaret Fuller - Allison Pataki - Freakslaw - Jane Flett - The Californians - Brian Castleberry - The Griffin Sisters' Greatest Hits - Jennifer Weiner - The Persians - Sanam Mahloudji Donated by Seminary Co-Op.
31 - $100 Gift Card and Swag Bag item
31 - $100 Gift Card and Swag Bag
$50

Starting bid

Total Value: $150 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Revolution Brewing.
32 - 4 Complimentary Tickets item
32 - 4 Complimentary Tickets
$50

Starting bid

Total Value: $150 2 drink minimum per person; No special events. Donated by Laugh Factory Chicago.
33 - Learn Something New. - Non-Fiction Book Bundle item
33 - Learn Something New. - Non-Fiction Book Bundle
$85

Starting bid

Total Value: $248 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Becoming Change Makers - Dominica McBride - Employment is Dead - Deborah Perry Piscone and Josh Drean - Like - The Button That Changed The World - MArtin Reeves and Bob Goodson - Mindmasters - The Data-Driven Science Of Predicting And Changing Human Behavior - The Feedback Blueprint - Unlocking the Power of Consructive Insights - Tenia Davis - The World is Your Office - Prithwiraj Choudhury - Triple Fit Strategy - How To Build Lasting Customer Relationships And Boost Growth - Unfit Parent - Jessica Slice - Scat - The Incredible Science of Wildlife Poop Donated by Seminary Co-Op.
34 - Chocolate Lovers Basket item
34 - Chocolate Lovers Basket
$35

Starting bid

Total Value: $100 **Pick Up or Local Drop Off Only** Donated by Becca Fraedrich.
35 - 10 Admissions Ticket Vouchers
$35

Starting bid

Total Value: $180 Donated by the Illinois Holocaust Museum & Education Center.
36 - Gift Certificate for One Basic Tune Up item
36 - Gift Certificate for One Basic Tune Up
$15

Starting bid

Total Value: $100 Donated by Roscoe Village Bikes.
37 - Weird and Queer - LGBTQ and Sci-Fi Book Bundle item
37 - Weird and Queer - LGBTQ and Sci-Fi Book Bundle
$30

Starting bid

Total Value: $129 **Pick Up or Local Drop Off Only** - A Line You Have Traced - Roisin Dunnett - A Song For You And I - K. O'Neill - Aunt Tigress - Emily Yu-Xuan Qin - City Of All Seasons - A Constant Summer, An Endless WInter, - A CIty Split In Two - Oliver K. Langmead and Aliya Whiteley - Terrestrial History - Joe Mingo Reed - The Old Man & The Queer - Jeff Comerchero and E.J. Radford Donated by Seminary Co-Op.
38 - 4 Walking Tour Passes #2
$40

Starting bid

Total Value: $120 Donated by Chicago Architecture Center.
39 - For the Kids - YA and Children's Book Bundle item
39 - For the Kids - YA and Children's Book Bundle
$40

Starting bid

Total Value: $154 **Pick Up or Local Drop Off Only** - Certified Slueth - Danica De La Torre - Chime - Franny Billingsley - Dear Dad - A graphic Memoir - Jay Jay Patton x6 copies - Dear Manny - Nic Stone - One Last Chance To Live - Francisco X. Stork - Rebellion 1776 - Laurie Halse Anderson - Sunlight Playing Over A Mountain - Selina Li Bi - The Cartoonists Club - Raina Telgemeier and Scott McCloud - Innovative Octopuses, Half-Brained Birds. and More animals with Magnificant Minds - Christina Couch - The Dragon's Apprentice - James Riley Donated by Seminary Co-Op.
40 - Self Defense Class Gift Certificate
$40

Starting bid

Total Value: $225 Donated by Thousand Waves Martial Arts $ Self-Defense Center.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!