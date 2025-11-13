Illumacon 2026 "Path to Purification"

4501 Casa Loma Ave

Yorba Linda, CA 92886, USA

Full Access to Conference and Market
$20

All access to Illumacon

Special programs for kids, Middle school, high school programs

Movie Room

Game Room

Kids under 10
$10

All access to Illumacon

Special programs for kids, Middle school, high school programs

Movie Room

Game Room

Family Pack (5 tickets) for ages 10+
$100
This is a group ticket, it includes 5 tickets

Buy 4 tickets and get 1 free. Total 5 tickets.

All access to Illumacon

Special programs for kids, Middle school, high school programs

Movie Room

Game Room

Ramadan Market Only
$5
Babysitting
$5

Planned program and activities with supervision

Kids ages upto 8

Add a donation for Islamic Center of Yorba Linda

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!