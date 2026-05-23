Imagine Foundation At Leeland's Silent Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Artist / Gbemi Adekeye / 6th Grade
Starting bid
Artist / Gia Mya Sanai / 6th Grade
Starting bid
Artist / Zariya Evans / 8th Grade
Starting bid
Artist / Caleel Bangura /7th Grade
Starting bid
Artist / Chimerenma Okafor / 7th Grade
Starting bid
Artist / Angela Nguyen / 7th Grade
Starting bid
Host / Leathers / Visual Arts Teacher
Starting bid
Artist / Constanza Donatus / 8th Grade
Starting bid
Artist / Constanza Donatus / 8th Grade
Starting bid
Artist / Angela Nguyen / 7th Grade
Starting bid
Artist / Keydon Cooper / 7th Grade
Starting bid
Artist / Caleel Bangura / 7th Grade
Starting bid
Artist / Charlotte Merriman / 1st Grade
Starting bid
Artist / Makay'la Ervin / 7th Grade
Starting bid
Artist /Janell Adeniyi / 8th Grade
Starting bid
Artist / Montunrayo Akinwekomi / 6th Grade
Starting bid
Artist / Kailee Griffin / 8th Grade
Starting bid
Artist / Jordan Jeffreys / 2nd Grade
Starting bid
Artist / Ireayo Olakunle / 4th Grade
Starting bid
Artist / Christian Johnson / 4th Grade
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!