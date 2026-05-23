Hosted by

Imagine Foundation At Leeland

About this event

Imagine Foundation At Leeland's Silent Auction

Pick-up location

14111 Oak Grove Rd, Upper Marlboro, MD 20774, USA

Camp Mountain item
Camp Mountain
$15

Starting bid

Artist / Gbemi Adekeye / 6th Grade

Autumn Leaf item
Autumn Leaf
$20

Starting bid

Artist / Gia Mya Sanai / 6th Grade

Light Pole item
Light Pole
$30

Starting bid

Artist / Zariya Evans / 8th Grade

Fisherman item
Fisherman
$30

Starting bid

Artist / Caleel Bangura /7th Grade

Polar Bear item
Polar Bear
$20

Starting bid

Artist / Chimerenma Okafor / 7th Grade

Flower Girl item
Flower Girl
$40

Starting bid

Artist / Angela Nguyen / 7th Grade

THE SILENT ART AUCTION PIECE item
THE SILENT ART AUCTION PIECE
$150

Starting bid

Host / Leathers / Visual Arts Teacher

Crossroad item
Crossroad
$100

Starting bid

Artist / Constanza Donatus / 8th Grade

Silence item
Silence
$100

Starting bid

Artist / Constanza Donatus / 8th Grade

Cabin Fever item
Cabin Fever
$30

Starting bid

Artist / Angela Nguyen / 7th Grade

Mountain Side item
Mountain Side
$15

Starting bid

Artist / Keydon Cooper / 7th Grade

Yellow Sky item
Yellow Sky
$20

Starting bid

Artist / Caleel Bangura / 7th Grade

Flower Basket item
Flower Basket
$15

Starting bid

Artist / Charlotte Merriman / 1st Grade

Sunny Palms item
Sunny Palms
$15

Starting bid

Artist / Makay'la Ervin / 7th Grade

Mushroom Pedal item
Mushroom Pedal
$20

Starting bid

Artist /Janell Adeniyi / 8th Grade

Rose Pedal item
Rose Pedal
$40

Starting bid

Artist / Montunrayo Akinwekomi / 6th Grade

City Gossip item
City Gossip
$40

Starting bid

Artist / Kailee Griffin / 8th Grade

Yellow Sun item
Yellow Sun
$15

Starting bid

Artist / Jordan Jeffreys / 2nd Grade

Green Mountain item
Green Mountain
$20

Starting bid

Artist / Ireayo Olakunle / 4th Grade

Black Mountain item
Black Mountain
$30

Starting bid

Artist / Christian Johnson / 4th Grade

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!